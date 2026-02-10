|Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
00:05 17.02.2026
ВС РФ стабилизировали ситуацию на южном фасе фронта – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 16 февраля в разрезе СВО. Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении. Противник не выполнил ни основные, ни побочные задачи. На Украине началась информационная борьба по "определению стрелочника" в провале операции. Министр образования Украины Лисовой призвал русскоязычных украинцев отождествить тяготы и лишения полномасштабных боевых действий с языком, на котором они говорят.
Время отлива
29-я и 36-я гвардейские армии ГрВ "Восток" вместе с 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией ГрВ "Днепр" ВС РФ сдерживают натиск ударной группировки ВСУ. Еще рано говорить о том, что неприятель полностью перешел к обороне. В полосе 29-й ОА украинским войскам удалось лишь установить контроль над селом Сосновка. Западнее на стыке зон ответственности 29-й и 36-й армий ВС РФ противник в принципе не смог занять ни один населенный пункт, все что ему удалось забрать в секторе атаки непосредственно от пгт Покровское – это лесопосадки с полями, которые все равно так или иначе неминуемо придется оставить. В зоне ответственности 36-й ОА, где были самые ожесточенные встречные бои, единственным "уловом" незалежной стало возвращение ряда полевых фортификаций к востоку от сел Христофоровка и Новое Поле. В районе Терноватого ВСУ получили "утешительный приз" в виде поселка Придорожное. Стоит указать на то, что оно все же находится, скорее, в серой зоне.
Несмотря на то, что 13 и 14 февраля Терноватое и прилегающий к нему с юга хутор Косовцево были фактически отрезаны от тылов, русским подразделениям удалось удержаться. Неприятель пытался завести свои мотопехотные группы на восточный берег Гайчура, обходя Терноватое южнее и севернее с целью закрепиться в Приволье, Рыбном и Сладком. Однако украинские силы оказывались в огневом мешке, где они уничтожались. Из-за этого наступательный потенциал ударной группировки ВСУ быстро сточился. ВС РФ смогли стабилизировать фронт и наладить локтевой контакт гарнизона села с основными силами. Неприятельское командование благополучно разбазарило наступательный потенциал своих войск, состоящих из ядра штурмовых соединений, усиленных десантно-штурмовыми подразделениями (десантно-штурмовые и штурмовые по оргштатной структуре ВСУ – отдельные рода войск, прим. ред.). Аналогичная картина наблюдается и в западном секторе Запорожского направления, где 7-я ДШД ВС РФ продолжает отбиваться от атак противника.
А вот и крайний нашелся
Операция ВСУ в Запорожской области хотя еще и не закончилась, но в Киеве уже ищут виновного в потенциальном провале. Сырский выбирал на кого свалить ответственность, и козел отпущения был найден. Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") опубликовал крайне язвительный пост.
"Провожаем на почетную пенсию господина Манька! Это человек, который 4 года штурмовал посадки на бумажных картах, планшетах и стримах. Человек, который всегда выбирал штурм вместо отдыха, поэтому попал на больничную койку и вынужден оставить службу. Господин полковник потерял больше, чем ногу или руку. Не приводите это как аргумент! Если бы так было, он бы обязательно остался на службе, как и сотни других добровольцев с ампутациями. Он потерял десятки тысяч близких друзей, которые служили в штурмовых войсках и шли за него в бой. Слава Украине! Слава Герою! (внесено Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов) Пусть везет на выборах", – написал он в своем Telegram-канале.
Полковник Манько, занимающий должность командующего сформированных осенью 2025 года штурмовых войск, уже многократно попадал в скандалы. Например, в одной из социальных сетей он выложил фотографию со своим псом, на которой, среди прочего, запечатлена тактическая карта в высоком разрешении. А еще в момент назначения Манько на ныне занимаемую должность член комитета Рады по обороне Марьяна Безуглая вообще назвала его рейдером и бандитом, вспоминая неприглядные истории появления этого военного в штабе украинской группировки в Донбассе еще в 2014-15 годах.
И в подобной ситуации главкому Сырскому играет на руку следующее. Формально львиную долю участия в операции принимали именно войска Манько. Украинские источники уже спускали всех собак на полковника. Таким образом, Сырскому снова удалось собрать все слагаемые очередного успешного "соскока" с ответственности за столь крупную военную неудачу.
Признаки невменяемости
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на собственном примере продемонстрировал один из главных признаков психического расстройства – неспособность адекватно выстраивать причинно-следственные связи.
"Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком – то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями", – сказал он в эфире 5-го украинского телеканала.
Оксен Лисовой также известен как "соросенок" (деятелей, получавших гранты от Фонда Сороса на Украине (признан нежелательным в РФ) и не только, называют "соросятами" – прим. ред.). По этой причине министр, вероятно, пытался транслировать старую линию по дерусификации исконно русскоговорящих регионов. Мол, из-за конфликта, в котором виноваты далеко не простые люди, обычные русскоговорящие обыватели должны отказываться от языка и присоединяться к режиму, который виновен в начале конфликта. А это уже конкретное нарушение пресловутых причинно-следственных связей.
Вчера, 15 февраля, редакция подвела итоги недели.