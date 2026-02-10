 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 17.02.2026
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
00:05 17.02.2026

ВС РФ стабилизировали ситуацию на южном фасе фронта – итоговая сводка Readovka за 16 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 16 февраля в разрезе СВО. Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении. Противник не выполнил ни основные, ни побочные задачи. На Украине началась информационная борьба по "определению стрелочника" в провале операции. Министр образования Украины Лисовой призвал русскоязычных украинцев отождествить тяготы и лишения полномасштабных боевых действий с языком, на котором они говорят.



Время отлива

29-я и 36-я гвардейские армии ГрВ "Восток" вместе с 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией ГрВ "Днепр" ВС РФ сдерживают натиск ударной группировки ВСУ. Еще рано говорить о том, что неприятель полностью перешел к обороне. В полосе 29-й ОА украинским войскам удалось лишь установить контроль над селом Сосновка. Западнее на стыке зон ответственности 29-й и 36-й армий ВС РФ противник в принципе не смог занять ни один населенный пункт, все что ему удалось забрать в секторе атаки непосредственно от пгт Покровское – это лесопосадки с полями, которые все равно так или иначе неминуемо придется оставить. В зоне ответственности 36-й ОА, где были самые ожесточенные встречные бои, единственным "уловом" незалежной стало возвращение ряда полевых фортификаций к востоку от сел Христофоровка и Новое Поле. В районе Терноватого ВСУ получили "утешительный приз" в виде поселка Придорожное. Стоит указать на то, что оно все же находится, скорее, в серой зоне.

Несмотря на то, что 13 и 14 февраля Терноватое и прилегающий к нему с юга хутор Косовцево были фактически отрезаны от тылов, русским подразделениям удалось удержаться. Неприятель пытался завести свои мотопехотные группы на восточный берег Гайчура, обходя Терноватое южнее и севернее с целью закрепиться в Приволье, Рыбном и Сладком. Однако украинские силы оказывались в огневом мешке, где они уничтожались. Из-за этого наступательный потенциал ударной группировки ВСУ быстро сточился. ВС РФ смогли стабилизировать фронт и наладить локтевой контакт гарнизона села с основными силами. Неприятельское командование благополучно разбазарило наступательный потенциал своих войск, состоящих из ядра штурмовых соединений, усиленных десантно-штурмовыми подразделениями (десантно-штурмовые и штурмовые по оргштатной структуре ВСУ – отдельные рода войск, прим. ред.). Аналогичная картина наблюдается и в западном секторе Запорожского направления, где 7-я ДШД ВС РФ продолжает отбиваться от атак противника.

А вот и крайний нашелся

Операция ВСУ в Запорожской области хотя еще и не закончилась, но в Киеве уже ищут виновного в потенциальном провале. Сырский выбирал на кого свалить ответственность, и козел отпущения был найден. Украинский военный блогер Бунятов (позывной "Осман") опубликовал крайне язвительный пост.

"Провожаем на почетную пенсию господина Манька! Это человек, который 4 года штурмовал посадки на бумажных картах, планшетах и стримах. Человек, который всегда выбирал штурм вместо отдыха, поэтому попал на больничную койку и вынужден оставить службу. Господин полковник потерял больше, чем ногу или руку. Не приводите это как аргумент! Если бы так было, он бы обязательно остался на службе, как и сотни других добровольцев с ампутациями. Он потерял десятки тысяч близких друзей, которые служили в штурмовых войсках и шли за него в бой. Слава Украине! Слава Герою! (внесено Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов) Пусть везет на выборах", – написал он в своем Telegram-канале.

Полковник Манько, занимающий должность командующего сформированных осенью 2025 года штурмовых войск, уже многократно попадал в скандалы. Например, в одной из социальных сетей он выложил фотографию со своим псом, на которой, среди прочего, запечатлена тактическая карта в высоком разрешении. А еще в момент назначения Манько на ныне занимаемую должность член комитета Рады по обороне Марьяна Безуглая вообще назвала его рейдером и бандитом, вспоминая неприглядные истории появления этого военного в штабе украинской группировки в Донбассе еще в 2014-15 годах.

И в подобной ситуации главкому Сырскому играет на руку следующее. Формально львиную долю участия в операции принимали именно войска Манько. Украинские источники уже спускали всех собак на полковника. Таким образом, Сырскому снова удалось собрать все слагаемые очередного успешного "соскока" с ответственности за столь крупную военную неудачу.

Признаки невменяемости

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на собственном примере продемонстрировал один из главных признаков психического расстройства – неспособность адекватно выстраивать причинно-следственные связи.

"Если у человека не коррелируется прилет ракеты с русским языком – то у него есть определенные проблемы с причинно-следственными связями", – сказал он в эфире 5-го украинского телеканала.

Оксен Лисовой также известен как "соросенок" (деятелей, получавших гранты от Фонда Сороса на Украине (признан нежелательным в РФ) и не только, называют "соросятами" – прим. ред.). По этой причине министр, вероятно, пытался транслировать старую линию по дерусификации исконно русскоговорящих регионов. Мол, из-за конфликта, в котором виноваты далеко не простые люди, обычные русскоговорящие обыватели должны отказываться от языка и присоединяться к режиму, который виновен в начале конфликта. А это уже конкретное нарушение пресловутых причинно-следственных связей.

Вчера, 15 февраля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771275900


