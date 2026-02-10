Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля

00:05 17.02.2026

ВС РФ стабилизировали ситуацию на южном фасе фронта – итоговая сводка Readovka за 16 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 февраля в разрезе СВО. Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении. Противник не выполнил ни основные, ни побочные задачи. На Украине началась информационная борьба по "определению стрелочника" в провале операции. Министр образования Украины Лисовой призвал русскоязычных украинцев отождествить тяготы и лишения полномасштабных боевых действий с языком, на котором они говорят.



