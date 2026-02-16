 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.02.2026
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
01:14 17.02.2026

БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

Tекст: Дмитрий Скворцов
16 февраля 2026

Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет?

На текущей неделе в Нью-Дели состоялась первая в рамках индийского председательства в БРИКС встреча шерп/су-шерп (представителей) стран объединения. Глава российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков особо выделил востребованность создания трансграничной платежной, расчетно-депозитарной и перестраховочной инфраструктуры БРИКС.

А ранее, в январе, Резервный банк Индии (RBI) предложил вынести на повестку саммита БРИКС-2026 (Индия в этом году принимает саммит) идею сопряжения официальных цифровых валют центральных банков стран-основателей БРИКС – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Цель звучит прагматично: удешевить и ускорить трансграничные платежи и снизить зависимость от дорогих "многоэтажных" расчетов через банки-посредники. Был озвучен термин "сопряжение CBDC", цифровых валют центральных банков (central bank digital currency).

Сразу же появились интерпретации этого предложения как новой попытки создать общую валюту стран БРИКС. Естественно, в самом заявлении ничего подобного не было. Reuters, распространивший информацию об инициативе RBI, прямо отмечал: Индия при этом старается подчеркивать, что не "продвигает дедолларизацию".

История повторяется. В 2023 году разговор об общей валюте для взаимной торговли (не обязательно единой "наличке", а именно валюте расчетов) уже начинался. Тогда президент Бразилии Лула публично поддержал идею валюты для торговли между странами БРИКС. Правда, уже через год он сказал, что хочет обсуждать не общую валюту БРИКС, а лишь единую систему расчетов.

Чем ближе к практической реализации, тем больше в официальных формулировках становилось слов "интероперабельность", "платежные платформы", "национальные валюты", а не "единая валюта". Уже в 2025-м Reuters писал: Бразилия в год своего председательства не продвигает общую валюту БРИКС, хотя и хочет уменьшить зависимость от доллара через улучшение расчетной инфраструктуры.

Оно и понятно, дискуссии БРИКС о расчетах и "единой валюте" раздражают Вашингтон. Трамп неоднократно угрожал введением повышенных тарифов за попытки подорвать роль "нашего прекрасного доллара". В странах БРИКС эти сигналы уловили и отрефлексировали: на любые шаги, которые можно трактовать как "подрыв доллара", в Вашингтоне ответят торговыми санкциями.

И нынешняя индийская инициатива – не исключение. Несмотря на отсутствие официальных заявлений о "единой цифровой валюте", в медиа снова появились спекуляции: мол, "сопряжение CBDC" – это шаг к общей валюте. Сюжеты такого рода разошлись именно потому, что само использованное в англоязычной версии релиза RBI слово linking (связывание) легко интерпретируется как движение к "общему".

Если вынести за скобки политическую риторику, у идеи общей валюты БРИКС есть несколько железобетонных препятствий.

Во-первых, чтобы у валюты был один курс и одна "цена денег", страны должны либо синхронизировать ставки, инфляционные цели и правила регулирования, либо создать наднациональный центр, который будет принимать решения за всех. Для БРИКС это означает: кто-то будет вынужден пожертвовать самостоятельностью ради общего решения – а это политически и экономически почти невозможно.

Во-вторых, возникает проблема эмиссионного центра: кто "центробанк БРИКС"? Любая общая валюта требует института уровня ЕЦБ в еврозоне: единого эмитента и единого "судьи" по ликвидности и кризисам. В США в этом смысле единый центр монетарной политики – ФРС (пусть сама инфраструктура доллара шире и включает также Минфин). У БРИКС такой "общей ФРС" нет – и создать ее означает договориться, кто будет главным. Именно здесь начинаются конфликты интересов.

Наконец, у стран БРИКС разные структуры экономики и внешней торговли. Одним нужна более "слабая" валюта для экспорта, другим – "сильная" для импорта технологий. У одних хронический профицит, у других – хронический дефицит. Общая валюта при таких различиях превращается в постоянный спор о том, кому она выгоднее.

Поэтому неудивительно, что официальная линия в большинстве столиц по поводу валюты БРИКС звучит сдержанно. Кремль, например, неоднократно говорил, что БРИКС не планирует собственную общую валюту. А министр финансов ЮАР еще в 2023-м подчеркивал: речь идет не о замене SWIFT и не о "единой валюте", а о механизмах, которые помогут торговле в национальных валютах.

В то же время понятно стремление России и стран Глобального Юга выстроить неподконтрольную и ненаблюдаемую Соединенными Штатами финансовую архитектуру.

Даже если платеж номинирован в рупиях или реалах, он часто проходит через цепочку банков, где присутствуют глобальные участники, комплаенс-проверки и юридические точки доступа. А значит, все эти сделки видны для США.

США после 11 сентября запустили Terrorist Finance Tracking Program (TFTP) – программу, связанную с запросами к данным финансовых сообщений. А если у банка есть корреспондентский счет в США или он зависит от долларового клиринга, его комплаенс-риски и обязательства резко возрастают. В правоприменительной практике корреспондентские счета могут становиться "точкой входа" для запросов и расследований. Отсюда ключевой вывод: расчеты в национальной валюте не гарантируют "невидимость", если инфраструктура и банки-участники остаются встроенными в глобальную систему сообщений и корреспондентских отношений.

Поэтому последнее предложение RBI – именно "сопряжение" уже существующих/создаваемых национальных CBDC, чтобы платеж между странами проходил быстрее, дешевле – и невидимым для Вашингтона путем. Эта невидимость имеет большое значение и для России. Как заявлял недавно глава МИД России Сергей Лавров, инициативы о платежных системах БРИКС вызваны необходимостью освободиться от жесткого контроля США в таких сферах, как платежи, инвестиции и торговля.

Но почему текущее предложение прозвучало из Индии? Для Нью-Дели тема трансграничных расчетов – не абстракция. В 2025–2026 годах торговая повестка с США стала жестче, а российская нефть превратилась в один из рычагов давления со стороны Вашингтона. В такой обстановке желание Индии иметь дополнительный канал расчетов, менее уязвимый для внешнего контроля, выглядит логично. И "сопряжение CBDC" – один из немногих вариантов, который можно продвигать как технологический проект, не называя его "антидолларовым". Не раздражая США, но добиваясь при этом де-факто независимости от ФРС, доллара и Вашингтона.

Если проект "сопряжения цифровых валют" БРИКС действительно заработает, потенциальные выгоды понятны:

будет выше скорость и ниже стоимость расчетов, повысится надежность на случай санкционных ограничений – и, конечно, произойдет частичный отказ от долларов США.

Но даже если такая система появится, это не означает, что вся внешняя торговля БРИКС "переедет" в CBDC. Во-первых, со странами Запада и частью Глобального Юга по-прежнему проще торговать в долларах и евро – там ликвидность, страховка рисков, привычные юридические режимы. Во-вторых, и это принципиально: у Индии и ЮАР хронические дисбалансы внешней торговли/платежей в разные периоды покрываются притоком капитала и инвестиций, и значимая доля таких потоков исторически связана с долларовой финансовой зоной.

Отсюда и стратегия "двух стульев". Индия будет стараться одновременно сохранять роль "удобного партнера" для Запада как альтернативы чрезмерной зависимости от Китая и при этом строить каналы кооперации внутри БРИКС. Для этого и нужна новая структура взаимных расчетов, которые будут невидимы для Минфина США.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771280040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О важности разъяснений положений новой Конституции высказался Спикер Сената
- Жители Жамбылской области поддерживают проект новой Конституции
- Олжас Бектенов проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
- Новая конституция и планирование
- Кадровые перестановки
- В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий
- Вопросы налогообложения финансового сектора рассмотрели на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса
- Угольные электростанции в Казахстане: Минэнерго обозначило приоритеты
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  