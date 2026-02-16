 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.02.2026
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
02:40 17.02.2026

В Киргизии меняют силовиков и министров
Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
16.02.2026

Кадровые перестановки 16 февраля в правительстве Киргизии стали логическим продолжением политики Садыра Жапарова по централизации власти. Заменив руководителей министерств транспорта, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций, президент дал понять: реформы дойдут до самых низов. Он пообещал не допустить раскола страны на Север–Юг, а теперь уже экс-главу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева – к государственной службе.

Масштабные кадровые перестановки в Киргизии затронули высшие эшелоны власти. Поста лишился министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, которого в республике называют "окул бала" (названым сыном) Камчыбека Ташиева. Вслед за ним правительство покинули министр природных ресурсов Медер Машиев и глава МЧС Бообек Ажикеев; новые кандидатуры на их места уже направлены на рассмотрение в парламент.

Перемены коснулись и законодательной ветви власти: спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу добровольно сложил полномочия. Одновременно с этим начался демонтаж силовых структур: с должности начальника транспортной прокуратуры снят его племянник Нургазы Матисаков, а бывший глава управления ГКНБ по Бишкеку Эльдар Жакыпбеков был задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Дистанцировавшись от Камчибека Ташиева, с которым долгое время делил властный олимп, Садыр Жапаров фактически завершает переход к единоличному правлению. Примечательно, что этот процесс идет в строгом соответствии с Основным законом: Конституция 2021 года наделила президента неограниченными полномочиями – от определения векторов внутренней и внешней политики до формирования состава кабинета министров и местных администраций. Роль и полномочия парламента минимизированы. Как ранее писала "НГ", новая Конституция ведет Киргизию к новой революции (см. номер от 04.03.21).

Тщательный анализ конституционного законодательства Кыргызской Республики (КР) фактически снимает вопросы о сроках и порядке проведения следующих президентских выборов. Согласно действующим нормам, Садыр Жапаров, избранный в 2021 году на шестилетний срок, исполняет полномочия в полном соответствии с новой Конституцией, при этом его текущий мандат засчитывается как первый срок избрания.

Электоральный календарь также четко очерчен поправками в закон о выборах, принятыми парламентом и подписанными главой государства в апреле прошлого года. Согласно новой редакции статьи 48, очередные выборы назначаются на четвертое воскресенье января того года, когда истекает срок полномочий президента. Таким образом, голосование должно состояться 24 января 2027 года, а официальное объявление о старте кампании – не позднее 24 сентября текущего года. На этом фоне запрос президента в Конституционный суд о разъяснении сроков выглядит юридически избыточным.

Тем не менее в политической плоскости остается неясной подоплека резонансного обращения "75 аксакалов", призывавших к досрочным выборам. Ответ на этот вопрос, вероятно, будет получен лишь по итогам следствия в отношении активистов данной инициативы. Пока аналитики склонны рассматривать это обращение как "дымовую завесу", призванную отвлечь внимание от попытки верхушечного переворота, хотя сам Жапаров в интервью агентству "Кабар" подчеркнул: объективных условий для насильственной смены власти в стране нет.

"Эти аксакалы действовали по собственному сценарию, не поставив моего друга в известность. Как говорят русские, они оказали Ташиеву медвежью услугу", – отметил президент. Рассказывая о личной встрече с Камчибеком Ташиевым после его возвращения из Германии, Жапаров сообщил, что предложил соратнику сосредоточиться на здоровье и "жить спокойно". Фактически президент предоставил Ташиеву гарантии личной безопасности, сохранив за ним охрану и служебный автомобиль.

Этот шаг продиктован сложной политической географией: за экс-главой ГКНБ стоит юг страны – Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области, в развитие которых он вложил немало ресурсов. Однако фигура Ташиева вызывает в регионе неоднозначную реакцию. Его жесткая борьба с оргпреступностью и коррупцией, сопровождавшаяся изъятием активов у влиятельных кланов, породила множество врагов. Пользуясь этим, Жапарову удалось привлечь на свою сторону часть "обиженных" региональных элит.

В этом контексте принципиально звучат слова президента о недопустимости регионального раскола. "Я никогда не допущу разделения по линии Север–Юг. Такой разрыв начинается там, где это становится выгодно политикам", – заявил он. В качестве системного противодействия местничеству Жапаров проводит масштабную кадровую ротацию: сегодня акимы, судьи и силовики из южных регионов работают на севере, и наоборот. В ближайшей перспективе эта практика охватит и органы местного самоуправления. Жапаров добавил, что все реформы продолжат в рамках закона, а попытки раскачать ситуацию не имеют под собой реальных оснований. "Страной нужно управлять головой, а не силой", – подчеркнул он.

"Отставка Ташиева – это момент истины для Садыра Жапарова. Убрав фигуру, которая годами служила силовым щитом и громоотводом для системы, президент добровольно отказался от принципа коллективной ответственности. Теперь он – единственный архитектор и единственный ответчик за все, что происходит в Кыргызстане", – сказал "НГ" генеральный директор Анлитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов.

Однако единоличная власть – это всегда испытание на прочность для аппарата управления. Возникает резонный вопрос: до какой степени госсистема готова к слепому подчинению? Когда один человек отвечает за все, лояльность элит часто становится ситуативной: они готовы подчиняться, пока система стабильна, но при первых же признаках кризиса ответственность, которую Жапаров взял на себя, может превратиться из его главного актива в главную угрозу. "Президент фактически лишил себя права на ошибку, переведя управление страной в режим ручного контроля", – считает эксперт.

Политолог Темур Умаров считает, что Садыр Жапаров вплотную приблизился к тому, что не удавалось ни одному из его предшественников, – к превращению страны в персоналистскую автократию. "Он учел ошибки предыдущих лидеров, попытался договориться с врагами, поставил систему власти под личный контроль и даже обновил Кыргызстан символически – поменял флаг страны, запустил конкурс на новый гимн. Теперь ему остается продлевать свое правление в этом "новом Кыргызстане", – написал Умаров на своей странице в соцсети.

Другой вопрос – насколько это получится. По мнению политолога, сейчас Ташиев может разве что смириться с новой реальностью. "Но это не значит, что он и его круг, а также многие другие представители кыргызских элит, кого Жапаров обидел на пути консолидации, просто так все забудут. Как только президент даст слабину, как только они решат, что появился шанс передоговориться с ним на новых условиях, все старые претензии снова всплывут на поверхность и вернут динамизм в кыргызскую политику", – полагает эксперт.

Поддержку президенту Жапарову в случае непредвиденных обстоятельств окажут ближайшие соседи. Глава Киргизии переговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Миризиеевым, принял главу правительства Таджикистана Кохира Расулзоду и министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева, прибывших в Бишкек с рабочими визитами.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771285200


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О важности разъяснений положений новой Конституции высказался Спикер Сената
- Жители Жамбылской области поддерживают проект новой Конституции
- Олжас Бектенов проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
- Новая конституция и планирование
- Кадровые перестановки
- В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий
- Вопросы налогообложения финансового сектора рассмотрели на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса
- Угольные электростанции в Казахстане: Минэнерго обозначило приоритеты
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  