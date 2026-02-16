НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти

02:40 17.02.2026 В Киргизии меняют силовиков и министров

Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.02.2026



Кадровые перестановки 16 февраля в правительстве Киргизии стали логическим продолжением политики Садыра Жапарова по централизации власти. Заменив руководителей министерств транспорта, природных ресурсов и чрезвычайных ситуаций, президент дал понять: реформы дойдут до самых низов. Он пообещал не допустить раскола страны на Север–Юг, а теперь уже экс-главу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева – к государственной службе.



Масштабные кадровые перестановки в Киргизии затронули высшие эшелоны власти. Поста лишился министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, которого в республике называют "окул бала" (названым сыном) Камчыбека Ташиева. Вслед за ним правительство покинули министр природных ресурсов Медер Машиев и глава МЧС Бообек Ажикеев; новые кандидатуры на их места уже направлены на рассмотрение в парламент.



Перемены коснулись и законодательной ветви власти: спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу добровольно сложил полномочия. Одновременно с этим начался демонтаж силовых структур: с должности начальника транспортной прокуратуры снят его племянник Нургазы Матисаков, а бывший глава управления ГКНБ по Бишкеку Эльдар Жакыпбеков был задержан и помещен в изолятор временного содержания.



Дистанцировавшись от Камчибека Ташиева, с которым долгое время делил властный олимп, Садыр Жапаров фактически завершает переход к единоличному правлению. Примечательно, что этот процесс идет в строгом соответствии с Основным законом: Конституция 2021 года наделила президента неограниченными полномочиями – от определения векторов внутренней и внешней политики до формирования состава кабинета министров и местных администраций. Роль и полномочия парламента минимизированы. Как ранее писала "НГ", новая Конституция ведет Киргизию к новой революции (см. номер от 04.03.21).



Тщательный анализ конституционного законодательства Кыргызской Республики (КР) фактически снимает вопросы о сроках и порядке проведения следующих президентских выборов. Согласно действующим нормам, Садыр Жапаров, избранный в 2021 году на шестилетний срок, исполняет полномочия в полном соответствии с новой Конституцией, при этом его текущий мандат засчитывается как первый срок избрания.



Электоральный календарь также четко очерчен поправками в закон о выборах, принятыми парламентом и подписанными главой государства в апреле прошлого года. Согласно новой редакции статьи 48, очередные выборы назначаются на четвертое воскресенье января того года, когда истекает срок полномочий президента. Таким образом, голосование должно состояться 24 января 2027 года, а официальное объявление о старте кампании – не позднее 24 сентября текущего года. На этом фоне запрос президента в Конституционный суд о разъяснении сроков выглядит юридически избыточным.



Тем не менее в политической плоскости остается неясной подоплека резонансного обращения "75 аксакалов", призывавших к досрочным выборам. Ответ на этот вопрос, вероятно, будет получен лишь по итогам следствия в отношении активистов данной инициативы. Пока аналитики склонны рассматривать это обращение как "дымовую завесу", призванную отвлечь внимание от попытки верхушечного переворота, хотя сам Жапаров в интервью агентству "Кабар" подчеркнул: объективных условий для насильственной смены власти в стране нет.



"Эти аксакалы действовали по собственному сценарию, не поставив моего друга в известность. Как говорят русские, они оказали Ташиеву медвежью услугу", – отметил президент. Рассказывая о личной встрече с Камчибеком Ташиевым после его возвращения из Германии, Жапаров сообщил, что предложил соратнику сосредоточиться на здоровье и "жить спокойно". Фактически президент предоставил Ташиеву гарантии личной безопасности, сохранив за ним охрану и служебный автомобиль.



Этот шаг продиктован сложной политической географией: за экс-главой ГКНБ стоит юг страны – Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области, в развитие которых он вложил немало ресурсов. Однако фигура Ташиева вызывает в регионе неоднозначную реакцию. Его жесткая борьба с оргпреступностью и коррупцией, сопровождавшаяся изъятием активов у влиятельных кланов, породила множество врагов. Пользуясь этим, Жапарову удалось привлечь на свою сторону часть "обиженных" региональных элит.



В этом контексте принципиально звучат слова президента о недопустимости регионального раскола. "Я никогда не допущу разделения по линии Север–Юг. Такой разрыв начинается там, где это становится выгодно политикам", – заявил он. В качестве системного противодействия местничеству Жапаров проводит масштабную кадровую ротацию: сегодня акимы, судьи и силовики из южных регионов работают на севере, и наоборот. В ближайшей перспективе эта практика охватит и органы местного самоуправления. Жапаров добавил, что все реформы продолжат в рамках закона, а попытки раскачать ситуацию не имеют под собой реальных оснований. "Страной нужно управлять головой, а не силой", – подчеркнул он.



"Отставка Ташиева – это момент истины для Садыра Жапарова. Убрав фигуру, которая годами служила силовым щитом и громоотводом для системы, президент добровольно отказался от принципа коллективной ответственности. Теперь он – единственный архитектор и единственный ответчик за все, что происходит в Кыргызстане", – сказал "НГ" генеральный директор Анлитического центра "Стратегия Восток–Запад" Дмитрий Орлов.



Однако единоличная власть – это всегда испытание на прочность для аппарата управления. Возникает резонный вопрос: до какой степени госсистема готова к слепому подчинению? Когда один человек отвечает за все, лояльность элит часто становится ситуативной: они готовы подчиняться, пока система стабильна, но при первых же признаках кризиса ответственность, которую Жапаров взял на себя, может превратиться из его главного актива в главную угрозу. "Президент фактически лишил себя права на ошибку, переведя управление страной в режим ручного контроля", – считает эксперт.



Политолог Темур Умаров считает, что Садыр Жапаров вплотную приблизился к тому, что не удавалось ни одному из его предшественников, – к превращению страны в персоналистскую автократию. "Он учел ошибки предыдущих лидеров, попытался договориться с врагами, поставил систему власти под личный контроль и даже обновил Кыргызстан символически – поменял флаг страны, запустил конкурс на новый гимн. Теперь ему остается продлевать свое правление в этом "новом Кыргызстане", – написал Умаров на своей странице в соцсети.



Другой вопрос – насколько это получится. По мнению политолога, сейчас Ташиев может разве что смириться с новой реальностью. "Но это не значит, что он и его круг, а также многие другие представители кыргызских элит, кого Жапаров обидел на пути консолидации, просто так все забудут. Как только президент даст слабину, как только они решат, что появился шанс передоговориться с ним на новых условиях, все старые претензии снова всплывут на поверхность и вернут динамизм в кыргызскую политику", – полагает эксперт.



Поддержку президенту Жапарову в случае непредвиденных обстоятельств окажут ближайшие соседи. Глава Киргизии переговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Миризиеевым, принял главу правительства Таджикистана Кохира Расулзоду и министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева, прибывших в Бишкек с рабочими визитами. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771285200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- О важности разъяснений положений новой Конституции высказался Спикер Сената

- Жители Жамбылской области поддерживают проект новой Конституции

- Олжас Бектенов проверил энергетическую инфраструктуру Астаны

- Новая конституция и планирование

- Кадровые перестановки

- В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий

- Вопросы налогообложения финансового сектора рассмотрели на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса

- Угольные электростанции в Казахстане: Минэнерго обозначило приоритеты

- Рабочий график главы государства

