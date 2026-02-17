Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев

Проблемы "водной" дипломатии в Центральной Азии ни на секунду не отпускают представителей коллективного Запада. Не далее как 14 января в городе Алма-Аты в офисе исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала (МФСА) состоялось одно весьма любопытное мероприятие – рабочая встреча с представителями регионального экологического офиса посольства США в Казахстане в составе доктора Мишель Кимпел Гузман – руководителя отдела по вопросам экологии, науки, технологии и здравоохранения, Гульнары Жумабаевой – регионального специалиста по научным вопросам и Лейлы Бекеновой – ассистента но научным вопросам.



Исходя из официальных данных, в ходе общения директор ИД МФСА в РК Серикалий Мукатаев поведал о деятельности руководимой им дирекции, ключевых направлениях работы и текущих реализуемых инициативах. Стороны обсудили актуальные вопросы экологической повестки, возможности обмена опытом и перспективы дальнейшего взаимодействия.



На самом же деле, если читать между строк, то представители американского посольства взялись за старое, агитируя казахстанскую сторону вновь активно раскручивать старый советский проект под рабочим названием "поворот сибирских рек".



Напомним, что во времена СССР существовал проект спасения Аральского моря, известный как "переброска части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию". В разгар перестройки на нем вполне закономерно поставили крест, однако сейчас ряд особо заинтересованных прозападных экспертов призывают вернуться к его широкому обсуждению в научных и политических кругах.



Послушать ангажированных специалистов, так реализация покрытого пылью проекта может принести практическую выгоду и Казахстану (в виде повышения водообеспеченности ряда его центральных регионов), и даже России (в виде снижения негативных последствий изменения климата и водности рек Сибири, а также обводнения ряда вододефицитных регионов России по трассе переброски). Ну и, конечно, проект однозначно улучшит ситуацию в зоне аральской катастрофы. По еще одной оценке адептов проекта, из-за глобальных изменений климата увеличился объем стока Оби и Иртыша: они несут свои воды в Северный Ледовитый океан, что приводит к большему таянию арктического льда и обострению выбросов метана из подводной вечной мерзлоты, что, в свою очередь, лишь усиливает процесс потепления по всей планете. Собственно, поэтому в реализации подобного проекта (и инвестициях в него), мол, заинтересовано все мировое сообщество.



К слову, именно в целях преодоления экологического кризиса и улучшения социально-экономического положения в бассейне Аральского моря, признанного мировым сообществом одной из крупнейших катастроф XX века, главы государств Центральной Азии в 1993 году и создали МФСА.



Как отмечено на сайте организации, основными задачами МФСА являются:



- финансирование и кредитование совместных межгосударственных экологических и научно-практических программ и проектов, направленных на спасение Аральского моря и оздоровление экологической обстановки в районах, подвергшихся влиянию Аральской катастрофы, а также решение общих социально-экологических проблем региона;



- финансирование совместных фундаментальных и прикладных исследований, научно-технических разработок по восстановлению экологического равновесия, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды;



- создание и обеспечение функционирования межгосударственной экологической системы мониторинга, банка данных и других систем о состоянии окружающей природной среды Аральского бассейна;



- мобилизация средств на проведение совместных мероприятий по охране воздушного бассейна, водных и земельных ресурсов, растительного и животного мира;



- финансирование совместных научно-технических проектов и разработок по управлению трансграничными внутренними водами;



- участие в реализации международных программ и проектов по спасению Арала и экологическому оздоровлению Аральского бассейна.



Высшим органом МФСА является совет глав государств Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана – учредителей МФСА по проблемам бассейна Аральского моря, а президентом – Касым-Жомарт Токаев. Данный орган вырабатывает политику по приведению производственных сил региона в соответствие с его природно-ресурсным потенциалом, рекомендует к утверждению межгосударственные правовые и нормативные акты, общие для всех государств региона принципы управления, использования и охраны водных ресурсов, регулирует межгосударственные отношения в области водохозяйственной и природоохранной деятельности. За время существования МФСА было проведено 11 заседаний руководителей центральноазиатских государств.



Если обратиться к свежему отчету МФСА за 2025 год, то видно, что зa последние полвека объем Аральского моря уменьшился почти в 10 раз и четвертый по величине в мире замкнутый морской водоем разделился на несколько условно самостоятельных водоемов. При использовании современных технологий дистанционного зондирования Земли можно наблюдать такие водные объекты, как Северное Аральское море объемом около 23,4 куб. км, соленостью 12 г/л; Западное Аральское море объемом 42,3 км, соленостью 170 г/л; и озеро Тущибас объемом 1,7 куб. км, соленостью 90 г/л. В 2025 году в Аральское море фактически поступило 2,38 млрд куб. м воды, лимит составлял 2,65 млрд куб. м воды.



В силу глобальных климатических изменений, влиянием увеличивающихся засушливых периодов и ростом аномальных температур отмечается дальнейшая регрессия водных объектов Аральского моря, которое определяет увеличение концентрации мелкодисперсной соли при солепылевых бурях. При этом в Аральском море накопились миллиарды тонн ядовитых солей, которые попали сюда вместе с водой после промывки полей. По оценкам экспертов, на осушенном дне Аральского моря находится порядка 107-114 млрд тонн соли. В связи с этим, по оценке экспертов МФСА, в настоящее время Арал требует дальнейшей системной поддержки.



Казалось бы, имея в качестве партнеров-спонсоров такие ведущие международные организации, как Всемирный банк, ЕС, Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) и другие, МФСА мог бы успешно решать поставленные перед ним задачи. Однако "почему-то" вновь и вновь поднимается вопрос об участии сибирских рек в процессах вывода Арала из катастрофического состояния.



И дело тут не только в самом Арале. Как отмечают казахстанские аналитики, выбор столь амбициозного и ко многому обязывающего названия, как "Фонд спасения Арала", продиктован желанием привлечь внимание мировой общественности и потенциальных доноров к проблемам Приаралья. Однако имеется очень много факторов, вызывающих дополнительные риски: продолжающийся быстрый рост населения региона, которое нужно обеспечить работой и продовольствием при ограниченности водных ресурсов; притязания новых властей Афганистана на существенное увеличение водозабора из Амударьи.



Ну и наконец, позиция Кыргызстана, который, будучи недоволен тем, что его предложения по реформе Международного фонда спасения Арала остались неуслышанными, в 2016 г. заморозил свое членство в нем. А недавно принял новый Водный кодекс, предусматривающий введение платы не только для внутренних, но и для внешних водопользователей, то есть для стран, по чьей территории проходит формируемый в этой стране сток Сырдарьи.



Да и чем быть довольным, если, по мнению бывших работников МФСА, исполком – главный рабочий орган фонда, руководимый кадровым дипломатом Асхатом Оразбаем, "ограничился проведением дежурных и в общем-то малозначимых мероприятий. Тогда как к решению серьезных вопросов даже не подобрался... Да что говорить о межгосударственных делах, если даже на Арал, который должен быть предметом особой заботы МФСА, его клещами не вытащишь?.. А вот в дальнее зарубежье председатель исполкома ездил куда чаще – в Швейцарию, Бразилию, Саудовскую Аравию, Индонезию...".



Однако не будем здесь оценивать деятельность главы исполкома, а лишь повторимся в части того, что, по нашему мнению, рассматриваемый выше футурологический проект переброски сибирских рек нецелесообразен как для российской, так и для других сторон, тем более что на самих реках Обь-Иртышского бассейна отмечается крайне низкая водность. И если брать в расчет то, что страны Центральной Азии ежегодно расточительно теряют в оросительных каналах 20-25 млрд кубометров – примерно столько же, сколько может поступить в регион в результате осуществления проекта переброски, то гораздо целесообразнее направить усилия и средства на модернизацию оросительных сетей и внедрение водосберегающих технологий.



При этом, не будучи встроенной в систему МФСА, Россия постоянно радеет за состояние Аральского моря. В частности, в конце декабря прошлого года состоялся международный совет экспертов по проблемам Арала. В диалоге между Москвой, Алма-Атой, Бишкеком и Ташкентом приняли участие заместитель главы исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала Марат Нарбаев (Казахстан), директор Регионального горного центра Центральной Азии (РГЦЦА) Исмаил Даиров, директор Центра исследовательских инициатив "Ma no" Бахтиер Эргашев (Узбекистан) и заведующий лабораторией Института океанологии им. П.П. Ширшова РАИ академик Михаил Флинт (Россия).



Первым делом они обсудили усилия стран Центрально-Азиатского региона, возможное участие России и других государств в решении водных, экологических и сопутствующих проблем, вызванных антропогенными и природными факторами – деятельностью человека и климатическими колебаниями.



Кроме того, был рассмотрен практический опыт Казахстана по удержанию и стабилизации уровня воды в северной части Аральского моря, а также комплекс мер против опустынивания, песчаных бурь, включая масштабные посадки саксаула и фитомелиорацию. Не обошли вниманием специалисты и острые вопросы, связанные с начатым в Афганистане строительством оросительного капала Кош-Тепа, который может забрать от 15% до 25% общего стока Амударьи, включая использование методов и технологий прошлого века, от которых уже давно отказались в Центральной Азии, признав их неэффективными – расточительными для экономики и крайне губительными для природы. Источник - Ритм Евразии

