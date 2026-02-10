 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
04:09 17.02.2026

Комментарий "Синьхуа": Год Лошади несет послание стойкости, солидарности и трудолюбия

Пекин, 15 февраля /Синьхуа/ -- Лошадь, популярный символ китайской культуры, олицетворяет не только стремительность, но и упорство и несгибаемую волю к победе.

Когда в стране с населением 1,4 млрд человек отмечается праздник Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/, год Лошади привлекает внимание всего мира к этому культовому символу.

Чтобы по-настоящему ощутить пульс Китая в 2026 году, можно обратиться к метафоре бегущей галопом лошади: это уникальный дух стремления, сочетающий амбиции с терпением, коллективную цель с индивидуальным упорством и постоянный прогресс с устойчивостью.

Сегодня этот дух ощущается по всей стране. Его можно увидеть, когда инженеры совершенствуют технологии высокоскоростных железных дорог, чтобы соединить отдаленные регионы, когда сельские предприниматели используют электронную коммерцию для подъема своих родных мест, и когда молодые ученые неустанно трудятся в лабораториях, добиваясь технологических прорывов.

Популярная китайская идиома, связанная с лошадью, - "И Ма Дан Сянь", что в переводе означает "быть впереди всех". Действительно, на фоне глобальной экономической неопределенности, глубоких сдвигов и преобразований Китай стал мировым лидером во многих ключевых областях.

Например, недавний запуск режима независимых таможенных операций по всей территории Хайнаньского порта свободной торговли /ПСТ/ на юге Китая ознаменовал шаг к углублению институциональной открытости, связывая региональное развитие более тесно с глобальными ресурсами. Китай создал крупнейшую и наиболее быстрорастущую в мире систему возобновляемой энергетики, что за последнее десятилетие способствовало снижению глобальных затрат на ветровую и солнечную энергию более чем на 60 проц. и 80 проц. соответственно, ускорив тем самым глобальный переход к "зеленой" энергетике.

На протяжении многих лет Китай обеспечивает примерно 30 проц. мирового экономического роста, оставаясь одним из самых стабильных и надежных двигателей роста в мире. В условиях усиления геополитических рисков и медленного восстановления мировой экономики Китай стремится укрепить свою внутреннюю устойчивость и способность противостоять внешним потрясениям.

Одной из ключевых сильных сторон Китая является его стремление к поступательному развитию и непрерывным исследованиям. В 2025 году вложения Китая на НИОКР превысили 3,9 трлн юаней /около 562 млрд долл. США/. Страна на протяжении многих лет подряд сохраняла второе место в мире по расходам на научные исследования. Китай также стал первой страной, где число действительных отечественных патентов на изобретения превысило 5 млн единиц.

Для Китая его непоколебимая энергия и дух созидания служат мощными движущими силами в преодолении двойных испытаний - внутренних преобразований и внешних противодействий, поскольку страна вступает в период 15-й пятилетки /2026-2030 гг./.

Ответ Китая, основанный на социальной стабильности, смелых инновациях и стремлении к сотрудничеству, - это не преследование узких личных интересов, а движение вперед с непоколебимой решимостью вместе со всеми миролюбивыми народами.

На внутриполитическом фронте Китай продолжит углублять реформы в ключевых областях, раскрывать потенциал своего сверхкрупного рынка, содействовать высококачественному развитию, сокращать разрыв между городами и сельскими районами, повышать благосостояние народа и обеспечивать справедливое распределение плодов прогресса.

На внешнеполитической арене Китай неизменно отстаивает мультилатерализм, поддерживает глобальное сотрудничество и вносит свой вклад в поддержание мира и развития во всем мире. Он будет расширять открытость на высоком уровне, поддерживать основанную на правилах международную торговую систему и работать с партнерами над построением чистого и прекрасного мира, где воцарится прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность.

В китайской культуре лошадь является символом взаимопомощи и партнерства. Китай продолжит поддерживать другие развивающиеся страны и Глобальный Юг, а также их усилия по обеспечению собственного развития.

Год Лошади - это громкий призыв к настойчивости, мужеству и единству. Для Китая предстоящий путь, возможно, не будет гладким, но дух скачущей лошади всегда будет двигать страну вперед.

Как гласит пословица - "Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага". В год Лошади Китай будет продолжать двигаться вперед с твердой решимостью, обеспечит хороший старт для реализации плана развития на период 15-й пятилетки и принесет миру больше возможностей и надежд.

***

Год назад, встречая Год змеи, Си Цзиньпин отметил, что в китайской культуре змея символизирует духовность, мудрость и жизненную силу, а также содержит в себе смысл богатого урожая, счастья и благополучия. Надеемся, что в год Змеи многонациональный народ страны будет подобен змее, которая способна преодолеть длинный путь, несмотря на все трудности и препятствия, а также укрепит свою уверенность, преисполнится надежд и будет двигаться вперед в духе новаторства и вести упорную борьбу, чтобы сообща вписать новую главу в летопись китайской модернизации. [Пекин, 29 января 2025, Синьхуа]

Популярная китайская идиома, связанная со змеей, - "Шэ Лай Юнь Чжуань", что в переводе означает "змея приносит удачу".

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771290540


