Вторник, 17.02.2026
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
15:45  Киргизия. Ташиев освобожден от должности главы ГКНБ, Жумгалбек Шабданбеков назначен и.о.
03:14  США требуют от Тайваня платить больше и быстрее за подготовку к войне с Китаем
02:53  Совместные проекты – ключевой элемент сотрудничества России и Казахстана, - Азиз Абдраимов
01:42  СВР России: Западные "демократизаторы" вновь нацеливаются на Беларусь
Архив
Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
08:34 17.02.2026

Рассмотрены предложения по запуску в космос искусственного спутника и подготовке первого отечественного космонавта
16.02.2026

Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о начальных этапах работ по запуску в космос искусственного спутника и подготовке первого узбекского космонавта.

Как отмечалось, сегодня конкуренция в мире вышла на новый уровень, и экономическая мощь государств измеряется не природными ресурсами, а интеллектуальным потенциалом и технологиями. Космические разработки стали одним из стратегически значимых направлений.

Хотя применение космических данных в нашей стране началось не так давно, за короткий срок достигнуты значительные практические результаты. Запущен государственный космический мониторинг, работающий в проактивном режиме.

Вместе с тем указано, что за последние пять лет спрос на данные дистанционного зондирования вырос втрое, и в настоящее время с системой космического мониторинга работают более 10 государственных учреждений и все хокимияты.

– Самое важное – за счет космических данных мы выявляем экономические возможности, невидимые невооруженным глазом, и превращаем их в реальный источник дохода. Это свидетельствует о том, что механизмы и культура управления государственными ресурсами меняются, – сказал Президент.

Наряду с этим отмечена важность формирования долгосрочной и устойчивой национальной системы в космической сфере – инфраструктуры управления спутниками, обработки данных и их практического применения. Цель состоит в обеспечении нашей страны суверенным и объективным источником информации.

К настоящему времени изучен опыт зарубежных стран и определены технические требования к точности и полезной нагрузке будущего спутника.

На презентации также рассмотрен проект создания первого национального научного спутника в рамках наращивания научно-технологического потенциала. Предложено подготовить специалистов и сформировать инженерную команду, а также осуществить запуск научного спутника "Мирзо Улугбек" формата 6U в 2028 году.

По инициативе главы нашего государства подготовка первого отечественного космонавта и организация его полета в космос были определены в качестве стратегической задачи.

– Это будет не просто символическим шагом, а воплощением научного потенциала нашей страны, амбиций нашей молодежи и национальной гордости, – сказал Президент.

Предложено подготовить национального космонавта к краткосрочному космическому полету продолжительностью 10–14 дней, рассмотрены перспективы международного сотрудничества в организации подобных полетов.

Отмечено, что полет отечественного космонавта в космос должен быть неразрывно связан с реализацией конкретной научной программы. Это достижение должно не только повысить международный имидж нашей страны, но и послужить развитию научного потенциала, появлению новых проектов и технологических инициатив, а также повышению интереса молодежи к науке и технике.

В качестве направлений исследований, которые могут быть проведены в период пребывания узбекского космонавта в космосе, предложены медицина и биология (дистанционная диагностика, изучение эффективности местных лекарственных экстрактов), генетика растений (тестирование засухо- и солеустойчивых сортов, моделирование замкнутых агробиосистем), а также материаловедение (испытание материалов, тканей и волокон на предмет накопления и отвода тепла).

Затронут также вопрос проведения Международного конгресса астронавтики в Самарканде в 2028 году. Заинтересованность в участии выразили ведущие космические организации США, Европы, Китая, Индии, России и других стран.

Ответственным лицам поручено организовать подготовку к этому международному мероприятию на высоком уровне.

В завершение презентации Президент Шавкат Мирзиеев дал ответственным лицам поручения по тщательной проработке расчетов и практических предложений по проектам запуска спутников и подготовке отечественного космонавта.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771306440


