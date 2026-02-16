Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости

08:34 17.02.2026

Рассмотрены предложения по запуску в космос искусственного спутника и подготовке первого отечественного космонавта

16.02.2026



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией о начальных этапах работ по запуску в космос искусственного спутника и подготовке первого узбекского космонавта.



Как отмечалось, сегодня конкуренция в мире вышла на новый уровень, и экономическая мощь государств измеряется не природными ресурсами, а интеллектуальным потенциалом и технологиями. Космические разработки стали одним из стратегически значимых направлений.



Хотя применение космических данных в нашей стране началось не так давно, за короткий срок достигнуты значительные практические результаты. Запущен государственный космический мониторинг, работающий в проактивном режиме.



Вместе с тем указано, что за последние пять лет спрос на данные дистанционного зондирования вырос втрое, и в настоящее время с системой космического мониторинга работают более 10 государственных учреждений и все хокимияты.



– Самое важное – за счет космических данных мы выявляем экономические возможности, невидимые невооруженным глазом, и превращаем их в реальный источник дохода. Это свидетельствует о том, что механизмы и культура управления государственными ресурсами меняются, – сказал Президент.



Наряду с этим отмечена важность формирования долгосрочной и устойчивой национальной системы в космической сфере – инфраструктуры управления спутниками, обработки данных и их практического применения. Цель состоит в обеспечении нашей страны суверенным и объективным источником информации.



К настоящему времени изучен опыт зарубежных стран и определены технические требования к точности и полезной нагрузке будущего спутника.



На презентации также рассмотрен проект создания первого национального научного спутника в рамках наращивания научно-технологического потенциала. Предложено подготовить специалистов и сформировать инженерную команду, а также осуществить запуск научного спутника "Мирзо Улугбек" формата 6U в 2028 году.



По инициативе главы нашего государства подготовка первого отечественного космонавта и организация его полета в космос были определены в качестве стратегической задачи.



– Это будет не просто символическим шагом, а воплощением научного потенциала нашей страны, амбиций нашей молодежи и национальной гордости, – сказал Президент.



Предложено подготовить национального космонавта к краткосрочному космическому полету продолжительностью 10–14 дней, рассмотрены перспективы международного сотрудничества в организации подобных полетов.



Отмечено, что полет отечественного космонавта в космос должен быть неразрывно связан с реализацией конкретной научной программы. Это достижение должно не только повысить международный имидж нашей страны, но и послужить развитию научного потенциала, появлению новых проектов и технологических инициатив, а также повышению интереса молодежи к науке и технике.



В качестве направлений исследований, которые могут быть проведены в период пребывания узбекского космонавта в космосе, предложены медицина и биология (дистанционная диагностика, изучение эффективности местных лекарственных экстрактов), генетика растений (тестирование засухо- и солеустойчивых сортов, моделирование замкнутых агробиосистем), а также материаловедение (испытание материалов, тканей и волокон на предмет накопления и отвода тепла).



Затронут также вопрос проведения Международного конгресса астронавтики в Самарканде в 2028 году. Заинтересованность в участии выразили ведущие космические организации США, Европы, Китая, Индии, России и других стран.



Ответственным лицам поручено организовать подготовку к этому международному мероприятию на высоком уровне.



В завершение презентации Президент Шавкат Мирзиеев дал ответственным лицам поручения по тщательной проработке расчетов и практических предложений по проектам запуска спутников и подготовке отечественного космонавта.