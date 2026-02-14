S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"

10:29 17.02.2026

Прогноз по суверенному рейтингу Республики Таджикистан пересмотрен на "Позитивный" в связи с укреплением внешних резервов; рейтинги "B/B" подтверждены

14-Feb-2026



Резюме



- Внешнеэкономические показатели Республики Таджикистан продолжали укрепляться в 2025 г. благодаря значительному притоку денежных переводов и благоприятным ценам на золото, что привело к увеличению международных резервов примерно до 6,4 млрд долл. США (36% ВВП) к концу 2025 г. по сравнению с 4,4 млрд долл. США по данным на конец 2024 г. (31% ВВП).



- Высокие темпы экономического роста в Таджикистане и укрепление национальной валюты обусловили повышение ВВП на душу населения примерно до 1 650 долл. в 2025 г., однако экономика страны все еще зависит от отраслей с невысокой добавленной стоимостью и денежных переводов из России.



- Тем временем Таджикистан получил льготное внешнее финансирование для реализации дальнейших этапов строительства своего ключевого проекта Рогунской гидроэлектростанции, первые транши которого ожидаются в феврале 2026 г.



- Как следствие, мы пересмотрели прогноз по суверенному рейтингу Таджикистана со "Стабильного" на "Позитивный" и подтвердили долгосрочный и краткосрочной кредитные рейтинги на уровне "B/B".



Рейтинговое действие

13 февраля 2026 г. S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам Таджикистана со "Стабильного" на "Позитивный". В то же время мы подтвердили долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "В/В". Оценка риска перевода и конвертации валюты для таджикистанских несуверенных заемщиков остается на уровне "B".



Прогноз

"Позитивный" прогноз отражает вероятность того, что в ближайшие один-два года показатели платежного баланса Таджикистана могут быть лучше, чем мы прогнозируем, например, в результате более устойчивого притока доходов от граждан Таджикистана, работающих за рубежом, или дополнительного устойчивого роста международных резервов за счет увеличения объемов и повышения стоимости значительных золотых запасов центрального банка. В то же время мы ожидаем сохранения низкого уровня государственного долга, состоящего преимущественно из льготных заимствований, что будет способствовать снижению рисков, связанных со структурной уязвимостью экономики.



Негативный сценарий

Мы можем пересмотреть прогноз на "Стабильный" или понизить рейтинги, если внешнеэкономические или фискальные показатели Таджикистана окажутся значительно хуже наших прогнозов, например, из-за резкого замедления роста денежных переводов от трудовых мигрантов или последствий геополитических рисков в регионе, включая санкции. Кроме того, мы можем понизить рейтинги Таджикистана в случае ухудшения финансовых возможностей правительства, например, в результате ограниченного доступа к льготному финансированию.



Позитивный сценарий

Мы можем повысить рейтинги в случае устойчивого дальнейшего укрепления внешнеэкономических показателей Таджикистана, например, вследствие увеличения международных резервов и улучшения отношения внешних активов к внешним обязательствам государственного сектора Таджикистана.