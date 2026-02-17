Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад

15:09 17.02.2026

Александр Широкорад: Положить конец натовскому пиратству может лишь серьезный инцидент с "теневым флотом"

Танкер, груженый нефтью и ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО



Александр Широкорад

17 февраля 2026



В качестве первого ответного шага на возможные попытки морской блокады РФ Москва задействует политико-дипломатические и правовые механизмы, указал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Если же блокаду не удастся снять правовым путем, ее будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот РФ, подчеркнул помощник главы государства.



"Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда", - отметил Патрушев.



Патрушев прав. И России давно пора переходить к ответным действиям. Захват наших судов - в чистом виде пиратство, а с пиратами разговор должен быть короткий. Опыт есть. Не считая нынешнего, последний всплеск "пиратской активности" мир наблюдал в районе Африканского рога, тогда много шума наделали сомалийцы.



В 1998 году сомалийские пираты совершили 210 нападений на торговые суда, а в 2011 году - уже 544. Как защищались команды торговых судов? Использовали брандспойты, мощными струями сбивавшие с ног пиратов как на лодках, так и залезших на палубы судов. Кстати, брандспойты весьма эффективны и для действия против вертолетов, пытающихся высадить десант на судно.



Использовались специальные средства. Например, звуковая пушка LRAD генерирует высокочастотный акустический сигнал, вызывающий боль в ушах, а на расстоянии до 100 метров может лишить слуха.



Тогда же широкое распространение получили ЧМОКи - частные морские охранные компании. Так, в 2015 году четверть судов, проходивших через Аденский пролив, охранялись бойцами ЧМОК. В те времена только в Индийском океане функционировало около 140 ЧМОК с 2700 бойцами.



Для регулирования деятельности частных военных и охранных компаний в зонах вооруженных конфликтов в 2008 году был подписан "Документ Монтре".



Согласно ему, охранникам запрещалось использовать автоматическое оружие калибра больше 7,62 мм, а также пулеметы, гранаты и гранатометы. Но Россия не подписала "Документ Монтре" и не обязана выполнять его требования.



Первоначально легкого стрелкового вооружения было достаточно для борьбы с сомалийское пиратами.



Но в ходе разгрома странами НАТО Ливии в 2011 году в руки сомалийских и других пиратов попало большое количество ПЗРК, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и других вооружений. И потому после 2011 года вертолеты стран, борющихся с пиратством, стали опасаться приближаться к пиратским лодкам.



Поэтому серьезные ЧМОКи начали использовать и тяжелое вооружение. Если страны отправители и получатели грузов чтят "Документ Монтре", то ЧМОКи используют плавучие арсеналы в нейтральных водах. При выходе из порта отправления судно подходит к арсеналу, принимает бойцов ЧМОК, а при подходе к порту назначения передает их на другой арсенал.



А что делать сейчас танкерам против пиратов НАТО? По ситуации. Загораживает вражеский СКР или даже фрегат путь танкеру, но капитан может "растеряться" и не отвернуть. Остановочный путь большого танкера - до 15 км, и в случае столкновения понятно, кому не поздоровится в большей степени.



Лучшая же защита и танкеров, и сухогрузов - бойцы ЧВК с 12,7-мм снайперскими винтовками и пулеметами, ПЗРК "Игла", ПТУРСами с дальностью 4−6 км и т. д.



С таким вооружением десяток бойцов ЧВК менее чем за минуту гарантированно выведут из строя на дистанции до 4 км любой натовский корабль.



Сейчас странам НАТО морское право - не указ. Они распространяют свои национальные законы на нейтральные воды, которые там не действуют.



А к чему, кроме нарушения эмбарго на перевозку нефти, установленного странами НАТО, могут придраться новоявленные пираты? Ко всему! Например, танкер старый. Причем критерий возраста для каждого танкера выбирают сами пираты.



Неправильное оформление судовых документов. Смена флага (владельца) в открытом море.



Почему-то если ты меняешь флаг в территориальных водах какого-либо государства, а это делают многие сотни судов за год, это законно. А ежели в 5 километрах от террвод - уже преступление.



На Западе дошли до того, что угрожают ввести нормы на шум судовых двигателей, поскольку они-де пугают рыбу и морских животных.



Пока же в Атлантике и на Балтике захваты танкеров "теневого флота" происходят исключительно из-за "осторожности" капитанов танкеров и политиков стран, чья нефть находится в танках.



Потому главное сейчас - разрушить миф, что капитаны танкеров сами рвутся выполнять приказы пиратов.



Капитаны боятся - а натовские политики и журналисты доказывают всему миру, что сторожевой корабль НАТО просто попросил капитана танкера остановиться, принять на борт вертолет с призовой командой, а затем сменить курс и идти в натовский порт.



А капитан обрадовался и согласился на все указания. Все чинно-благородно. Мол, какие могут быть претензии?



Так что нужны инциденты с потоплением или повреждением торговых судов. И тогда пиратская сторона может нарваться на ответные репрессалии, список которых может быть очень длинным.



Не будем забывать, что самый страшный и непотопляемый корабль - это груженый танкер. ЧВК на его борту могут потопить любой эсминец или фрегат, а тот вряд ли посмеет открыть ответный огонь или тем более пустить противокорабельные ракеты, поскольку стрельба по груженому танкеру вызовет огромный пожар и экологическую катастрофу на участке моря в десятки или даже сотни квадратных километров.



Что же касается экипажа танкера, то он с вероятностью 95% благополучно покинет горящий танкер на специальных спасательных лодках, построенных из жаропрочных материалов. Такими лодками уже свыше полувека оборудуют все танкеры.



Ну и вернемся к словам Николая Патрушева - российский ВМФ тоже может сказать свое веское слово в наведении порядка в нейтральных водах.