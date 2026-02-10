50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших

17:25 17.02.2026

Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран мира



17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран мира. Об этом глава государства заявил, принимая отчет правительства за 2025 год, передает корреспондент БЕЛТА.



"Под прямыми санкциями сегодня уже 50 стран мира. Вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств. И вот Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства. - Прим. БЕЛТА), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он", - заявил глава государства.



"Объединились и показали свою силу и мощь. Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции", - уверен белорусский лидер.