Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
20:40  ФСК: О чем свидетельствуют перестановки в высшем командном составе НОАК
16:28  Киргизия на пороге досрочных выборов, - Виктория Панфилова
16:02  Президент Садыр Жапаров объяснил отставку главы ГКНБ. Все распоряжения президента от 10.02.2026
50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
17:25 17.02.2026

Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран мира

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся под санкциями стран мира. Об этом глава государства заявил, принимая отчет правительства за 2025 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Под прямыми санкциями сегодня уже 50 стран мира. Вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств. И вот Министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства. - Прим. БЕЛТА), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились. Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он", - заявил глава государства.

"Объединились и показали свою силу и мощь. Если мы объединимся и договоримся, испугаются те, кто ввели против нас санкции", - уверен белорусский лидер.

Источник - БЕЛТА
Источник - БЕЛТА


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О важности разъяснений положений новой Конституции высказался Спикер Сената
- Жители Жамбылской области поддерживают проект новой Конституции
- Олжас Бектенов проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
- Новая конституция и планирование
- Кадровые перестановки
- В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий
- Вопросы налогообложения финансового сектора рассмотрели на заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса
- Угольные электростанции в Казахстане: Минэнерго обозначило приоритеты
- Рабочий график главы государства
