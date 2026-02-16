"Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым

18:02 17.02.2026 Садыр Жапаров рассказал о встрече с Камчыбеком Ташиевым

16 февраля 2026



Продолжение: Садыр Жапаров: Ташиев не вернется к государственной службе (полный текст интервью) - ниже



Бишкек (АКИpress) - Президент Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" рассказал о встрече с бывшим заместителем председателя Кабмина-главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.



По словам президента, он встретился с Камчыбеком Ташиевым вечером 15 февраля.



"Я предпочитаю решать спорные вопросы спокойно и без конфликтов. Друзья останутся друзьями, но он не займет никакую государственную должность. Пусть отдыхает и заботится о здоровье. Пусть очистится от "аксакалов" вокруг себя. Службы расследования разберутся во всем и наведут порядок. Конечно, сейчас он не скажет спасибо, расстроится. Но через годы он скажет: "Друг, ты тогда поступил правильно", и поблагодарит", - отметил он.



Отвечая на вопрос о том, что президент начал увольнять министров и близких друзей, а некоторые уходят по собственному желанию, глава государства заявил, что пока никого не уволил. "Всем сказал работать спокойно. Те, кто уходят по собственному желанию - пожалуйста. Проверяем все министерства на факты воровства; если найдем - будут наказаны. Я всегда предупреждал министров: не берите на работу родственников и друзей. Никто из моих близких не получил высокую государственную должность", - сказал он.



Президент также подчеркнул, что никакого переворота не будет. "Законы не позволят, а ситуация не та. Страну нужно управлять умом, а не силой. Посмотрите на последствия попыток силового управления: Бакиев, Атамбаев - где они сейчас?" - добавил он.



На вопрос о том, что с уходом Ташиева борьба с организованной преступностью и коррупцией якобы остановится, Жапаров ответил, что организованной преступности в стране сейчас нет и больше не будет. "Преступления будут, но группировок, которые контролируют рынки, как раньше, нет. Все такие люди либо в тюрьме, либо за границей".



По его словам, борьба с коррупцией не будет остановлена. "Полностью ликвидировать ее невозможно - даже в Сингапуре остается 15-16%. Мы не занимаемся пиаром: боремся с экономической, политической коррупцией".



Президент также вновь подтвердил встречу с Ташиевым: "Да, встречались. Вчера вечером я его принял. Сказал: "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно" ("тынч жүр").



По словам моего друга, ни с какими так называемыми "аксакалами" или "коксакалами" он не разговаривал.



Исходя из этого, я сделал вывод: значит, они действовали самостоятельно, тайно, по собственному скрытому плану, не ставя моего друга в известность. Как говорят русские, оказав ему "медвежью услугу".



(Ооба, жолуктук. Кечээ кечинде кабыл алдым. "Эс ал досум, ден соолугуңду кара, тынч жүр" дедим. Досумдун айтымы боюнча, "ак сакалдар" дейбизби, "көк сакалдар" дейбизби, бирөө менен дагы сүйлөшкөн эмесмин дейт. Ошондон улам мен жыйынтык чыгардым. Демек, тигилер досума билгизбей эле өздөрүнчө жашыруун план менен иш жүргүзүп жатышкан экен. Орустар айткандай, "медвежья услуга" көрсөтүштү)



"Мы очистим все и наведем порядок. Слава Богу, сил для этого у нас достаточно", - сказал президент. (Цитата - официальный перевод агентства "Кабар")







***



Президент Садыр Жапаров: Раскола не допустим, реформы продолжатся

16 Февраль 2026



Беседовал директор КНИА "Кабар" Медербек Шерметалиев.



- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич! С тех пор как Камчыбек Ташиев покинул пост главы ГКНБ, в обществе продолжаются самые разные обсуждения.



Среди них и опасение: "Если Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев не смогут найти общий язык, то это приведет к разделению на север и юг". Возможно ли такое развитие событий?



- Здравствуйте! Прежде всего, я никогда не допущу разделения на север и юг. К подобным расколам политики прибегают тогда, когда им это выгодно, используя их в своих личных интересах. При этом они манипулируют простыми людьми.



С момента обретения независимости политики постоянно делили страну. В этом я убедился в 2005 году, когда впервые пришел в политику. Половину правительства формировали из представителей севера, половину – с юга, в некоторых министерствах придерживались того же принципа.



Наблюдать за этим тогда мне было очень горько.



И тогда я пообещал себе, если по воле Всевышнего в будущем стану президентом, то обязательно исцелю эту болезнь Кыргызстана.



С 2021 года, как вы заметили, подобные разделения постепенно сходят на нет. Например, мы провели ротацию акимов районов, а также руководителей судов, прокуратуры, ГКНБ и МВД.



Акимы и судьи были ротированы на 100%. На юге сейчас нет ни одного акима - выходца из юга, все назначены с севера. Точно так же и на севере - нет ни одного акима с севера, все из южных регионов.



То же самое касается и судей. Результаты не заставили себя долго ждать - уровень разделения заметно снизился. Впереди, даст Всевышний, дойдем и до айыл окмоту. Если этого не сделать, нередко бывает так, что человек, ставший главой айыл окмоту в родном селе, распределяет все лучшее в пользу своих близких.



Например, нередко тендеры выигрывают его родственники, а орошаемые земли в аренду получают люди из числа близких главы айыл окмоту, и таких фактов немало.



И это постепенно искореним. Однако на это потребуется больше времени. Нам необходимо решить и жилищные вопросы.



Если вы спрашиваете, какие еще существуют пути для устранения разделения на север и юг, то я могу рассказать и об этом.



Два-три года назад мы открыли школу "Акылман", где собрали самых способных и отличившихся в учебе детей из северных и южных регионов и обучаем их в формате школы-интерната в Чолпон-Ате.



Сейчас такие школы строятся во всех областях. Через 2-3 года строительство завершится. В целом по стране будет 7-8 школ "Акылман".



Наши мальчики и девочки учатся вместе, без разделения по регионам. Например, если сегодня в Чолпон-Ате учатся дети, приехавшие из всех регионов, то и в Оше будет так же – знания будут получать дети со всех областей республики. Даст Бог, так будет во всех регионах.



Окончив эти школы, а затем и высшие учебные заведения, юноши и девушки будут напрямую поступать на государственную службу. Еще в прошлом году я инициировал принятие закона, подписал и утвердил его. Этот закон уже вступил в силу.



Я принял такое решение, чтобы выпускники "Акылман" не остались без работы в будущем, если вдруг я уйду с должности, и в последующем этот закон не был бы принят.



Потому как сегодня мы тратим государственные средства на обучение этих талантливых детей, которые через 5-6 лет начнут работать по своим профессиям на государственной службе. Именно они станут кадрами будущего и не будут разделять Кыргызстан.



В феврале прошлого года я начал еще одно важное дело. Собрав главу кабмина и министров, дал им поручение построить студенческие общежития в областных центрах и с 1 сентября 2026 года провести ротацию студентов, обучающихся по бюджетной квоте.



Сегодня в стране в целом предоставляется 10 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Из них 5 тысяч выделены абитуриентам с юга, 5 тысяч - абитуриентам с севера.



Студенты с севера будут учиться на юге, а студенты с юга - на севере. В этой связи я инициировал строительство студенческих общежитий в семи областях. Однако в этом году не удалось завершить работы вовремя и проект перенесли на сентябрь следующего года.



В этом году, после проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников, мы начнем строительство.



С сентября следующего года студенты, обучающиеся по бюджетной квоте, начнут учебу по системе ротации. Какой это даст результат? Такой, что в будущем такая болезнь как "север–юг" полностью исчезнет.



Среди 5 тысяч студентов, приехавших с севера на юг, найдутся те, кто создаст семьи, а это обмен менталитетами и культурой. Точно так же среди 5 тысяч студентов с юга, обучающихся на севере, произойдут подобные изменения.



Таким образом, через 20-30 лет проблема "север-юг" исчезнет. Если мы не будем действовать такими методами, эту болезнь никогда не удастся полностью искоренить.



Поэтому я обращаюсь к народу. Не видитесь, вам не должно быть разницы, будет ли президент с севера или с юга. Главное, чтобы работал честно и эффективно. Как сказал Дэн Сяопин: "Не важно, черный кот или белый, главное, чтобы ловил мышей". Так и президент должен быть честным, справедливым и работать одинаково для всех.



Сегодня по всей стране, без разделения на регионы, ведутся одинаковые работы. Строятся объекты, асфальтируются дороги, возводятся социальные здания. И каждый гражданин должен понимать, что все это строится не за чей-то частный счет, а на средства государства, народа.



- Сейчас заметно, что депутаты Жогорку Кенеша продолжают делиться на группы. В прошлом интервью вы говорили: "Из-за этого ваш друг ушел с должности". Как вы это прокомментируете?



- Я же выше отметил, что все разделения начинают политики. Простой народ становится лишь орудием. Политик использует людей как инструмент для прихода к власти, а простой народ от этого не получает никакой выгоды. Даже стол не будет в избытке и лишний кусок хлеба не упадет.



В беспорядках страдают и умирают простые люди. Или вы видели, чтобы за последние 30 лет кто-то из родственников политика погиб?



Поэтому не делайте трагедию из-за провокационных слов политиков.



Я, в конце концов, искореню болезнь "север-юг". Просто нужно время.



Позвольте рассказать еще один случай. После того как я стал президентом, я впервые поехал в Баткен, где встретился с местным населением.



Один из жителей обратился ко мне. Я уже знал, что ему подсказал это местный политик: "В правительстве нет ни одного министра из Баткена", - сказал он. Я ответил: "Хорошо, сегодня назначу одного министра из Баткена. Завтра на вашем столе станет в два раза больше еды?", - "Нет", - отвечает он. И я сказал: "Тогда с сегодняшнего дня я буду вашим министром и депутатом. Не буду делить регионы, а относиться ко всем одинаково".



Я и сейчас держу свое слово. В Баткене строятся дома по программе ГИК, возводятся стадионы, дороги, школы.



Направляю в Баткен инвесторов для строительства заводов и фабрик. Конечно, есть недостатки, без этого не обойтись. Мы не волшебники, чтобы за один год все исправить раз и навсегда.



Я получил государство, увязшее в проблемах. В некоторые области помощи доходит меньше, и мы об этом в курсе. Проводится мониторинг, сколько средств потрачено на каждую область, следим за этим и, если не получится в этом году, доведем дело до конца в следующем.



- Отдельные политики, а также некоторые аксакалы и активисты призывают: "Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев должны снова прийти к согласию ради будущего страны". В предыдущем интервью вы сказали: "Мы останемся друзьями". Вы и сейчас придерживаетесь этой позиции?



- Да, придерживаюсь той же позиции. По своей природе, если возникают какие-то спорные вопросы, предпочитаю решать их спокойно, без ссор и конфликтов. Мы останемся друзьями. Но этот человек не придет на государственную должность. Пусть друг отдохнет, займется своим здоровьем.



Пусть избавится и очистится от окружения из так называемых "аксакалов и коксакалов".



Следственные органы всесторонне разберутся и установят все обстоятельства. Конечно, сейчас он не скажет спасибо. Будет расстроен. Но спустя годы скажет: "Друг, тогда ты поступил правильно", - и поблагодарит.



- В обществе ходят разговоры о том, что вы начали отстранять от должностей министров и близких вашему другу людей, а некоторые уходят по собственному желанию. Так ли это? Вы действительно инициируете их отставки?



- Я пока никому не говорил уходить с должности. И сказал: не вмешивайтесь в политику, каждый пусть спокойно выполняет свои обязанности.



Если кто-то уходит по собственному заявлению, мы не удерживаем. Но во всех министерствах пройдет проверка, не было ли воровства. Если воровали, будут привлечены к ответственности.



"Я и раньше всегда предупреждал, начиная с главы правительства и всех министров: не берите на работу близких родственников, друзей, земляков, сватов. Те, кто думает: "Меня прикроет дядя или брат", - не боясь начинают воровать.



Если факты воровства будут установлены, ответит любой, кем бы он ни был.



Слава Богу, ни одного из своих близких не допустил к высоким государственным должностям. В политику их не вовлекал.



Когда я только приступил к своим обязанностям, меня критиковали за то, что "двое моих сватов сидят во власти", тогда я убрал их обоих, хотя оба работали в той системе еще до моего прихода. Но несмотря на это я сказал: "Поймите правильно, в мой адрес идут упреки, временно уйдите с должностей", - и снял их с постов.



- Если действительно говорить о 75 политиках или депутатах, и если бы их планы реализовались, будь то досрочные выборы или переворот, как бы вы представляли сегодняшний день?



- Никакого переворота или чего-то подобного не будет. Во-первых, законы этого не допускают, во-вторых, для этого нет никаких условий.



Страной нужно управлять не силой, а умом. Есть пословица: "Сильный победит одного, сильный знаниями победит тысячу".



От нехватки ума читать законы, они и придумывают такие пути. Тот, кто говорил "буду управлять силой", тот же Бакиев, где он сейчас? Тот, кто управлял силой, Атамбаев где?



Мы должны научиться извлекать уроки из прошлого. Если я говорю, что в стране нет условий для переворотов, все потому, что из 24 часов в сутки 20 часов нахожусь в работе, контролируя все. Если где-то происходят неправильные вещи, я сразу даю поручения соответствующим министрам, акимам, губернаторам и оперативно исправляем ситуацию.



"Я уже пять лет работаю, не жалея себя, только с одной мыслью, остаться на чистых страницах истории и не оставить своим потомкам и близким поводов для упреков и пересудов. Конечно, недостатки есть, этого нельзя отрицать. Невозможно контролировать все на 100 процентов, ты не робот и не компьютер. Но обеспечивать контроль на уровне 70–80 процентов нам удается".



- Ходят также слухи, что "Камчыбек Ташиев ушел, теперь борьба с организованной преступностью и коррупцией остановится, а криминал поднимет голову"...



- Во-первых, сейчас у нас нет организованной преступности, и дальше ее тоже не будет. Конечно, преступления будут, преступники есть во всем мире. Никто не может полностью, до конца их искоренить. Где есть люди, там бывает все.



Но таких организованных преступных группировок, как раньше, так называемых "смотрящих" и "положенцев", собиравших "отметки" даже с женщин на рынках, больше не будет.



Все они сейчас либо в местах лишения свободы, либо скрываются за границей. Если криминал думает снова вернуться в Кыргызстан и установить здесь свои воровские законы, они ошибаются.



Кыргызстан сейчас - это уже другой Кыргызстан. Нужно различать страну до 2020 года и после 2020 года. Власть после - это власть, которая не идет с ними в сговор. Поэтому организованной преступности больше не будет.



А борьба с коррупцией никогда не остановится. Она будет продолжаться всю жизнь. В мире нет ни одной страны, которая могла бы сказать, что полностью искоренила коррупцию. Даже в Сингапуре, считавшейся страной без коррупции, уровень составляет 15–16 процентов.



Не нужно заниматься пиаром и говорить: "У нас коррупции нет, мы все искоренили". Коррупция никогда полностью не исчезнет. Существуют разные ее виды: экономическая, политическая, клановая и другие. Мы прилагаем все усилия в борьбе с ней и снижении уровня.



С криминалом справиться было несложно, мы навели порядок за один день. А вот коррупцию за последние пять лет не удается победить полностью. Если Бог даст, в будущем постараемся максимально снизить ее уровень.



На это хватит и сил, и ума. Я дал поручение силовым органам: "В борьбе с криминалом и коррупцией у вас зеленый свет, только работайте без "маски-шоу", без пиара, спокойно и профессионально".



- Последний вопрос: после того как ваш друг ушел с должности, вы встречались?



Если встреча состоялась, о чем вы говорили?



- Да, встречались. Вчера вечером я его принял. Сказал: "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно".



По словам моего друга, ни с какими так называемыми "аксакалами" или "коксакалами" он не разговаривал.



Исходя из этого, я сделал вывод: значит, они действовали самостоятельно, тайно, по собственному скрытому плану, не ставя моего друга в известность. Как говорят русские, оказав ему "медвежью услугу".



Мы очистим все и наведем порядок. Слава Богу, сил для этого у нас достаточно.



Беседовал директор КНИА "Кабар" Медербек Шерметалиев.



***







Камчыбек Ташиев вылетел за границу

17 февраля 2026



Бишкек (АКИpress) - Бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вылетел заграницу.



Видео с аэропорта "Манас" опубликовал его приближенный Откурбек Рахманов. Он написал, что Ташиев покинул страну временно. Источник - АКИpress

