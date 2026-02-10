 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 18.02.2026
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 февраля в разрезе СВО. Русские войска ворвались в Белицкое и заняли многоквартирную застройку на юге города. Издание Intelligence Online констатировало, что F-16 на Украине пилотируют не украинцы. Польша готовит иск к России с требованием возместить ущерб от мнимой оккупации после окончания Великой Отечественной войны.



Окно возможностей

Части 51-й армии ворвались в город Белицкое на двух участках, идет его штурм. Русским штурмовикам уже удалось занять квартал многоквартирных домов по улице Харьковской и частично малоэтажную застройку по соседним улицам Тараса Шевченко и Гагарина. На юго-западе же города наши бойцы обосновались в частном секторе по улице Александра Матросова и в заброшенных технических постройках. Украинский гарнизон выстроил оборону в многоквартирных домах по улице Труда, пользуясь ей как сплошной линией сопротивления. Отдельные капитальные строения в виде школы и панельных 5-этажных домов, стоящих "аванпостами" перед указанной улицей, вместе с ней образуют полноценную сложную оборонительную систему.

Подразделения ВС РФ уже ранее заходили на южные окраины города, но впоследствии возвращались на исходные позиции, так как оборона неприятеля была весьма сильна. Сейчас ситуация кардинально иная. Рост активности на Купянском направлении и попытка перейти в контрнаступление в Запорожской области сильно проредили состав украинских войск на Добропольском направлении. Из пространства между городами Доброполье и Белицкое включительно противник снял десантно-штурмовые подразделения, задачей которых в свое время были атаки на оперативный выступ 51-й армии. Теперь вся оборона города держится на ослабленных подразделениях 155-й ОМБр, поддерживаемых силами 25-й ОВДБр. И опасность такого положения состоит в том, что ВСУ могут концентрировать оборонительные усилия лишь на ограниченной площади, парируя конкретную угрозу, оголяя участки, где в моменте нет кризиса. И такое положение дел открывает ВС РФ возможность спровоцировать неприятеля на сведение на один участок всего, что у него под рукой, оголив остальные. И это может стать ключом к тому, как "вскрыть" оборонительную систему украинского гарнизона в Белицком.

Успех в боях за село Новый Донбасс, в котором противник остался только на западных окраинах, откроет возможность вогнать Белицкое и пространство к северу от него в глубокий охват с угрозой окружения. В армии незалежной это понимают и могут принять решение об отходе в направлении шахты "Белицкая" и села Красноярское. Уже сейчас начинают обрисовываться предпосылки повторения судьбы гарнизона, бежавшего из Северска.

"Отпускники"

Издание Intelligence Online сообщило о том, что пилотированием части F-16, поставленных на Украину, занимаются американские и голландские летчики. В сообщении уточняется, что пилоты из США обладают реальным боевым опытом, а летчики из Нидерландов являются выпускниками элитных летных академий.

В распоряжении Воздушных сил ВСУ осталось менее 10 F-16. И согласно материалу Intelligence Online они сведены в эскадрилью, на которой лежит задача прикрытия Киева от ударов БПЛА и крылатых ракет. Побочной новостью является то, что программа подготовки пилотов-украинцев провалена. Таким образом, на импортных бортах летают те летчики незалежной, которые прошли интенсивную подготовку в Британии, Дании и Франции в "первой волне". Идея же готовить летчиков для F-16 с нуля на территории США, по всей видимости, не дала результатов. Осенью 2024 года The Wall Street Journal писал о том, что Штаты намерены готовить украинских курсантов пилотированию западной летной техники именно с нуля, избегая привлечения опытных специалистов, ранее пилотировавших машины советских типов. Якобы такой подход позволит более качественно и быстро готовить людей по стандартам НАТО. Важно понимать, что летчик с нуля учится пилотированию годами, а срок штатной подготовки пилота F-16, который может допускаться до боевых вылетов, составляет не менее 4-5 лет, как уточнил экс-командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.

Таким образом, наем опытных пилотов для F-16 – это единственное, что остается Киеву. Тоже касается и истребителей "Мираж", некоторое количество которых Украина уже получила. Но вопрос боевого применения этих бортов зависит сугубо от наличия готовых пилотов. ВСУ ведь уже успели потерять "Мираж" в июле 2025 года во время планового полета в Волынской области. Ряд экспертов связал этот инцидент с неопытностью украинского летчика, ошибка которого и привела к крушению. Таким образом, новость от Intelligence Online лишь подтверждает старые предположения о том, что попытка посадить украинцев за штурвал западных бортов – это мертворожденная идея, а Киев с его спонсорами будут подключать западных отставников или даже "отпускников" (то есть действующих летчиков НАТО, но по документам формально уволенных со службы).

Гиена Европы

Ряд СМИ сообщили о подготовке Польши к подаче иска против России с целью получения репараций за так называемую оккупацию после Великой Отечественной войны. Данная инициатива будет продолжением внешнеполитического курса Варшавы, согласно которому ранее Польша уже потребовала от Германии репарации на сумму, превышающую 1 трлн евро.

История, которая развернется с момента подачи официального иска к РФ, станет откровенно комичной. Ведь сейчас Варшаве ровным счетом ничего не должны. Ведь, как ни странно, реальный ответчик с Польшей уже расплатился и давно, причем руками Москвы. А именно благодаря воле СССР, за счет поверженной Германии к Польше в качестве компенсации приросли Данциг, Штеттин, Бреслау и другие города в Силезии и Померании. Ныне это Гданьск, Щецин и Вроцлав.

Вчера, 16 февраля, главным событием дня стали успешные оборонительные бои ВС РФ в Запорожской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771362300


