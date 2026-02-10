|ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
00:05 18.02.2026
ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 февраля в разрезе СВО. Русские войска ворвались в Белицкое и заняли многоквартирную застройку на юге города. Издание Intelligence Online констатировало, что F-16 на Украине пилотируют не украинцы. Польша готовит иск к России с требованием возместить ущерб от мнимой оккупации после окончания Великой Отечественной войны.
Окно возможностей
Части 51-й армии ворвались в город Белицкое на двух участках, идет его штурм. Русским штурмовикам уже удалось занять квартал многоквартирных домов по улице Харьковской и частично малоэтажную застройку по соседним улицам Тараса Шевченко и Гагарина. На юго-западе же города наши бойцы обосновались в частном секторе по улице Александра Матросова и в заброшенных технических постройках. Украинский гарнизон выстроил оборону в многоквартирных домах по улице Труда, пользуясь ей как сплошной линией сопротивления. Отдельные капитальные строения в виде школы и панельных 5-этажных домов, стоящих "аванпостами" перед указанной улицей, вместе с ней образуют полноценную сложную оборонительную систему.
Подразделения ВС РФ уже ранее заходили на южные окраины города, но впоследствии возвращались на исходные позиции, так как оборона неприятеля была весьма сильна. Сейчас ситуация кардинально иная. Рост активности на Купянском направлении и попытка перейти в контрнаступление в Запорожской области сильно проредили состав украинских войск на Добропольском направлении. Из пространства между городами Доброполье и Белицкое включительно противник снял десантно-штурмовые подразделения, задачей которых в свое время были атаки на оперативный выступ 51-й армии. Теперь вся оборона города держится на ослабленных подразделениях 155-й ОМБр, поддерживаемых силами 25-й ОВДБр. И опасность такого положения состоит в том, что ВСУ могут концентрировать оборонительные усилия лишь на ограниченной площади, парируя конкретную угрозу, оголяя участки, где в моменте нет кризиса. И такое положение дел открывает ВС РФ возможность спровоцировать неприятеля на сведение на один участок всего, что у него под рукой, оголив остальные. И это может стать ключом к тому, как "вскрыть" оборонительную систему украинского гарнизона в Белицком.
Успех в боях за село Новый Донбасс, в котором противник остался только на западных окраинах, откроет возможность вогнать Белицкое и пространство к северу от него в глубокий охват с угрозой окружения. В армии незалежной это понимают и могут принять решение об отходе в направлении шахты "Белицкая" и села Красноярское. Уже сейчас начинают обрисовываться предпосылки повторения судьбы гарнизона, бежавшего из Северска.
"Отпускники"
Издание Intelligence Online сообщило о том, что пилотированием части F-16, поставленных на Украину, занимаются американские и голландские летчики. В сообщении уточняется, что пилоты из США обладают реальным боевым опытом, а летчики из Нидерландов являются выпускниками элитных летных академий.
В распоряжении Воздушных сил ВСУ осталось менее 10 F-16. И согласно материалу Intelligence Online они сведены в эскадрилью, на которой лежит задача прикрытия Киева от ударов БПЛА и крылатых ракет. Побочной новостью является то, что программа подготовки пилотов-украинцев провалена. Таким образом, на импортных бортах летают те летчики незалежной, которые прошли интенсивную подготовку в Британии, Дании и Франции в "первой волне". Идея же готовить летчиков для F-16 с нуля на территории США, по всей видимости, не дала результатов. Осенью 2024 года The Wall Street Journal писал о том, что Штаты намерены готовить украинских курсантов пилотированию западной летной техники именно с нуля, избегая привлечения опытных специалистов, ранее пилотировавших машины советских типов. Якобы такой подход позволит более качественно и быстро готовить людей по стандартам НАТО. Важно понимать, что летчик с нуля учится пилотированию годами, а срок штатной подготовки пилота F-16, который может допускаться до боевых вылетов, составляет не менее 4-5 лет, как уточнил экс-командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер.
Таким образом, наем опытных пилотов для F-16 – это единственное, что остается Киеву. Тоже касается и истребителей "Мираж", некоторое количество которых Украина уже получила. Но вопрос боевого применения этих бортов зависит сугубо от наличия готовых пилотов. ВСУ ведь уже успели потерять "Мираж" в июле 2025 года во время планового полета в Волынской области. Ряд экспертов связал этот инцидент с неопытностью украинского летчика, ошибка которого и привела к крушению. Таким образом, новость от Intelligence Online лишь подтверждает старые предположения о том, что попытка посадить украинцев за штурвал западных бортов – это мертворожденная идея, а Киев с его спонсорами будут подключать западных отставников или даже "отпускников" (то есть действующих летчиков НАТО, но по документам формально уволенных со службы).
Гиена Европы
Ряд СМИ сообщили о подготовке Польши к подаче иска против России с целью получения репараций за так называемую оккупацию после Великой Отечественной войны. Данная инициатива будет продолжением внешнеполитического курса Варшавы, согласно которому ранее Польша уже потребовала от Германии репарации на сумму, превышающую 1 трлн евро.
История, которая развернется с момента подачи официального иска к РФ, станет откровенно комичной. Ведь сейчас Варшаве ровным счетом ничего не должны. Ведь, как ни странно, реальный ответчик с Польшей уже расплатился и давно, причем руками Москвы. А именно благодаря воле СССР, за счет поверженной Германии к Польше в качестве компенсации приросли Данциг, Штеттин, Бреслау и другие города в Силезии и Померании. Ныне это Гданьск, Щецин и Вроцлав.
Вчера, 16 февраля, главным событием дня стали успешные оборонительные бои ВС РФ в Запорожской области.