ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля

00:05 18.02.2026

ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 февраля в разрезе СВО. Русские войска ворвались в Белицкое и заняли многоквартирную застройку на юге города. Издание Intelligence Online констатировало, что F-16 на Украине пилотируют не украинцы. Польша готовит иск к России с требованием возместить ущерб от мнимой оккупации после окончания Великой Отечественной войны.



