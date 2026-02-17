 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 18.02.2026
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
03:20 18.02.2026

Пресс-релиз о толковании отдельных статей Конституции Кыргызской Республики
17.02.2026

Конституционный суд Кыргызской Республики 17 февраля 2026 года, рассмотрев представление Президента Кыргызской Республики о даче официального толкования статьи 67, абзаца второго части 2 статьи 68, части 1 статьи 72 Конституции Кыргызской Республики в редакции Закона от 5 мая 2021 года в их системной взаимосвязи с соответствующими нормами Конституции Кыргызской Республики 2010 года и положениями Закона "О Конституции Кыргызской Республики", принятого на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года, вступившего в силу 5 мая 2021 года, пришел к следующим выводам.



Конституция - это, прежде всего, учредительная нормативная основа конструирования и функционирования публичной власти. По своей природе Конституция призвана быть устойчивой, поскольку обеспечивает единство и предсказуемость правового порядка, вместе с тем, она не утрачивает качество живого документа, способного отвечать на объективные изменения общественной жизни и корректировать механизмы организации власти в ответ на новые вызовы, не разрушая при этом ее фундаментальных начал.

Народ Кыргызстана, как единственный источник государственной власти, 11 апреля 2021 года по результатам референдума придал новой Конституции учредительную легитимность и определил архитектуру переустройства публичной власти.

В развитии государственности переход от одной конституционной модели к другой является объективно допустимым явлением. Вместе с тем, сам факт допустимости конституционной трансформации не снимает требования к ее юридической корректности. Ключевым является не столько изменение текста Основного Закона, сколько способ и логика перехода от одной нормативной конструкции к другой. Конституционный разрыв, сопровождающийся неопределенностью правового режима, способен поколебать легитимность и поставить под сомнение устойчивость публичной власти, породить коллизионность, а также нарушить принцип правовой определенности. Следовательно, центральной задачей становится обеспечение правовой преемственности при смене конституционных ориентиров.

В связи с этим особое значение приобретает нормативное оформление переходного периода, поскольку именно в этот момент конституционный правовой порядок оказывается в состоянии повышенной уязвимости. Переходные положения выполняют функцию своеобразного правового стабилизатора, вводящего в действие комплекс материальных и процедурных гарантий, направленных на снижение турбулентности в период конституционной реформы.

Именно через такую систему взаимосвязанных гарантий обеспечивается управляемость перехода, функциональность и непрерывность публичной власти.

Значение переходных положений заключается в том, что они трансформируют потенциально кризисную фазу изменения Конституции в юридически организованный процесс, в рамках которого обновление Конституции осуществляется без подрыва легитимности публичной власти, без разрыва правового регулирования общественных отношений и без утраты доверия к государственным институтам.

Введенная в результате референдума 11 апреля 2021 года конституционная модель не ограничилась институциональным перераспределением полномочий и изменением конфигурации публичной власти, но затронула и правовой режим осуществления высшей государственной должности - Президента Кыргызской Республики.

Новая редакция Конституции 2021 года в статье 67 закрепила иные параметры воспроизводства президентской власти, установив пятилетний срок полномочий и предельное ограничение на пребывание в должности двумя сроками.

В редакции Конституции 2010 года (статья 61) регулирование строилось по иной логике - Президент избирался сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не могло быть избрано дважды. Такая конструкция фактически предполагала однократность осуществления президентских полномочий и иную продолжительность мандата.

Следовательно, произошла не только коррекция временного параметра осуществления полномочий, но и изменение самого нормативного подхода к ограничению президентского мандата - от модели единственного шестилетнего срока к модели пятилетнего срока с возможностью повторного избрания.

Указанные изменения приобрели непосредственное практико-правовое значение в силу того, что введение в действие новой конституционной модели пришлось на период осуществления полномочий действующего Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова.

Так, Президент Кыргызской Республики был избран в условиях действия Конституции 2010 года и вступил в должность 28 января 2021 года на шестилетний срок полномочий. Соответственно, с даты вступления в силу Конституции 2021 года осуществление Президентом своих полномочий продолжилось уже в рамках новой конституционной архитектуры публичной власти.

Вместе с тем, как было отмечено в представлении Президента, по прошествии пяти лет со дня избрания Президента в общественном и экспертном дискурсе стали обозначаться различные подходы к вопросу о продолжительности его полномочий. Содержание обозначенной дискуссии сводится к определению того, распространяется ли установленный статьей 67 Конституции 2021 года пятилетний срок полномочий на президентский мандат, сформированный в период действия Конституции 2010 года, либо продолжительность данного мандата сохраняется в первоначально установленном объеме при одновременном применении Конституции 2021 года к порядку дальнейшего осуществления полномочий.

Прежде всего, Конституционный суд исходит из того, что избирательный мандат Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова представляет собой результат непосредственной реализации народом - носителем суверенитета - своей учредительной власти и возникает как завершенный юридический факт, который влечет устойчивое публично-правовое состояние.

Народ, участвуя в выборах, совершает акт высшего доверия, он делегирует власть во времени, рассчитывая, что его решение будет реализовано полностью. Смысл голосования состоит не только в выборе личности, но и в определении основных параметров мандата, заранее объявленных и понятных каждому - срока и порядка осуществления полномочий.

В конституционно-правовом смысле юридическое оформление мандата завершается вступлением в должность путем принесения присяги народу Кыргызской Республики. С указанного момента мандат подлежит обязательному признанию и соблюдению в тех исходных параметрах, в которых он был предоставлен народом в рамках действовавшего на тот момент конституционного порядка.

В условиях конституционного переустройства ключевое значение приобретает межвременное действие конституционных норм (интертемпоральность) как юридический механизм, обеспечивающий непрерывность публичной власти, предсказуемость правового порядка и сохранение легитимности публичных институтов в переходный период. Интертемпоральность в конституционном измерении, выполняя гарантийную функцию, означает, что новая Конституция не должна ретроактивно вмешиваться в уже возникшие и юридически оформленные публично-правовые отношения между народом и властью, сформированные по прежним конституционным правилам. Конституционный переход не должен превращаться из инструмента преемственности в инструмент обесценивания результатов ранее свершившихся юридических фактов.

Из изложенного следует, что толкование, влекущее сокращение еще действующего мандата и срока полномочий Президента на основании Конституции 2021 года, представляет собой ретроактивное изменение "правил игры" задним числом, что несовместимо с требованиями принципа правовой определенности и легитимности выборов как конституционного механизма формирования высшей публичной власти.

Указанный интертемпоральный запрет ретроактивного сокращения срока получает прямое нормативное подтверждение в переходном регулировании, установленном при введении в действие Конституции 2021 года. Так, часть 1 статьи 3 Закона "О Конституции Кыргызской Республики" четко закрепляет, что Президент, избранный в 2021 году на шестилетний срок, продолжает осуществление полномочий в соответствии с Конституцией 2021 года, при этом данный шестилетний срок засчитывается в качестве первого срока в рамках нового конституционного ограничения по количеству сроков.

Тем самым, вышеотмеченная норма Закона одновременно решает вопросы применения Конституции 2021 года к продолжающемуся осуществлению полномочий Президента и учета шестилетнего срока как первого в рамках нового конституционного правила о двух сроках.

При этом в части зачета срока Конституционный суд подчеркивает, что зачет шестилетнего срока как первого срока по Конституции 2021 года имеет значение исключительно правовой квалификации действующего мандата и не затрагивает его исходные параметры, включая продолжительность текущего срока и момент его завершения. Соответственно, зачет не порождает и не способен породить ни пересчета срока, ни какого-либо его уменьшения, он служит только для применения правила "не более двух сроков". Любое иное толкование юридически недопустимо, поскольку фактически влечет ретроактивное сокращение срока полномочий и, тем самым, приводит к неправомерному изменению даты окончания мандата.

Таким образом, пятилетний срок полномочий, установленный статьей 67 Конституции 2021 года, не распространяется на президентский мандат, начавшийся в период действия Конституции 2010 года. Начатый срок подлежит завершению в первоначально установленной продолжительности - шесть лет. В то же время действующий Президент продолжает осуществление полномочий в соответствии с Конституцией 2021 года, а его шестилетний срок засчитывается как первый срок по правилу о двух сроках в силу части 1 статьи 3 Закона "О Конституции Кыргызской Республики".

Конституционный суд отмечает, что переходные положения, содержащиеся в указанном Законе, обладают тем же юридическим статусом, что и основной текст Конституции. Это связано с тем, что они были приняты одновременно с Конституцией тем же учредительным актом - на основании результатов референдума. Переходные положения находятся в органическом единстве с Конституцией и обладают равной с ней высшей юридической силой. Следовательно, закон, предусматривающий переходные положения, не может рассматриваться наравне с обычным законом.

По части досрочных выборов Конституционный суд подчеркивает, что наличие публичных дискуссий о сроке полномочий Президента не образует и не заменяет конституционных оснований досрочного избирательного цикла.

Досрочные выборы Президента не служат способом корректировки мандата, они возможны лишь как правовое последствие досрочного прекращения полномочий по основаниям, исчерпывающе перечисленным в части 1 статьи 72 Конституции 2021 года: отставка по заявлению; отрешение от должности в установленном порядке; невозможность осуществления полномочий по болезни или в случае его смерти.

Этот перечень оснований закрытый, любое расширительное толкование означает введение не предусмотренного Конституцией основания прекращения полномочий и потому является неконституционным.

При отсутствии таких оснований сценарий досрочных выборов Президента юридически исключается и подлежит применению режим очередного избирательного цикла.

Очередные выборы Президента Кыргызской Республики подлежат проведению в соответствии с главой 10 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в четвертое воскресенье января 2027 года (24 января 2027 года), а их назначение должно быть осуществлено Жогорку Кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня голосования (не позднее 24 сентября 2026 года).

Источник - Конституционный суд Кыргызстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771374000


