Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года

03:20 18.02.2026 Пресс-релиз о толковании отдельных статей Конституции Кыргызской Республики

17.02.2026



Конституционный суд Кыргызской Республики 17 февраля 2026 года, рассмотрев представление Президента Кыргызской Республики о даче официального толкования статьи 67, абзаца второго части 2 статьи 68, части 1 статьи 72 Конституции Кыргызской Республики в редакции Закона от 5 мая 2021 года в их системной взаимосвязи с соответствующими нормами Конституции Кыргызской Республики 2010 года и положениями Закона "О Конституции Кыргызской Республики", принятого на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года, вступившего в силу 5 мая 2021 года, пришел к следующим выводам.







Конституция - это, прежде всего, учредительная нормативная основа конструирования и функционирования публичной власти. По своей природе Конституция призвана быть устойчивой, поскольку обеспечивает единство и предсказуемость правового порядка, вместе с тем, она не утрачивает качество живого документа, способного отвечать на объективные изменения общественной жизни и корректировать механизмы организации власти в ответ на новые вызовы, не разрушая при этом ее фундаментальных начал.



Народ Кыргызстана, как единственный источник государственной власти, 11 апреля 2021 года по результатам референдума придал новой Конституции учредительную легитимность и определил архитектуру переустройства публичной власти.



В развитии государственности переход от одной конституционной модели к другой является объективно допустимым явлением. Вместе с тем, сам факт допустимости конституционной трансформации не снимает требования к ее юридической корректности. Ключевым является не столько изменение текста Основного Закона, сколько способ и логика перехода от одной нормативной конструкции к другой. Конституционный разрыв, сопровождающийся неопределенностью правового режима, способен поколебать легитимность и поставить под сомнение устойчивость публичной власти, породить коллизионность, а также нарушить принцип правовой определенности. Следовательно, центральной задачей становится обеспечение правовой преемственности при смене конституционных ориентиров.



В связи с этим особое значение приобретает нормативное оформление переходного периода, поскольку именно в этот момент конституционный правовой порядок оказывается в состоянии повышенной уязвимости. Переходные положения выполняют функцию своеобразного правового стабилизатора, вводящего в действие комплекс материальных и процедурных гарантий, направленных на снижение турбулентности в период конституционной реформы.



Именно через такую систему взаимосвязанных гарантий обеспечивается управляемость перехода, функциональность и непрерывность публичной власти.



Значение переходных положений заключается в том, что они трансформируют потенциально кризисную фазу изменения Конституции в юридически организованный процесс, в рамках которого обновление Конституции осуществляется без подрыва легитимности публичной власти, без разрыва правового регулирования общественных отношений и без утраты доверия к государственным институтам.



Введенная в результате референдума 11 апреля 2021 года конституционная модель не ограничилась институциональным перераспределением полномочий и изменением конфигурации публичной власти, но затронула и правовой режим осуществления высшей государственной должности - Президента Кыргызской Республики.



Новая редакция Конституции 2021 года в статье 67 закрепила иные параметры воспроизводства президентской власти, установив пятилетний срок полномочий и предельное ограничение на пребывание в должности двумя сроками.



В редакции Конституции 2010 года (статья 61) регулирование строилось по иной логике - Президент избирался сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не могло быть избрано дважды. Такая конструкция фактически предполагала однократность осуществления президентских полномочий и иную продолжительность мандата.



Следовательно, произошла не только коррекция временного параметра осуществления полномочий, но и изменение самого нормативного подхода к ограничению президентского мандата - от модели единственного шестилетнего срока к модели пятилетнего срока с возможностью повторного избрания.



Указанные изменения приобрели непосредственное практико-правовое значение в силу того, что введение в действие новой конституционной модели пришлось на период осуществления полномочий действующего Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова.



Так, Президент Кыргызской Республики был избран в условиях действия Конституции 2010 года и вступил в должность 28 января 2021 года на шестилетний срок полномочий. Соответственно, с даты вступления в силу Конституции 2021 года осуществление Президентом своих полномочий продолжилось уже в рамках новой конституционной архитектуры публичной власти.



Вместе с тем, как было отмечено в представлении Президента, по прошествии пяти лет со дня избрания Президента в общественном и экспертном дискурсе стали обозначаться различные подходы к вопросу о продолжительности его полномочий. Содержание обозначенной дискуссии сводится к определению того, распространяется ли установленный статьей 67 Конституции 2021 года пятилетний срок полномочий на президентский мандат, сформированный в период действия Конституции 2010 года, либо продолжительность данного мандата сохраняется в первоначально установленном объеме при одновременном применении Конституции 2021 года к порядку дальнейшего осуществления полномочий.



Прежде всего, Конституционный суд исходит из того, что избирательный мандат Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова представляет собой результат непосредственной реализации народом - носителем суверенитета - своей учредительной власти и возникает как завершенный юридический факт, который влечет устойчивое публично-правовое состояние.



Народ, участвуя в выборах, совершает акт высшего доверия, он делегирует власть во времени, рассчитывая, что его решение будет реализовано полностью. Смысл голосования состоит не только в выборе личности, но и в определении основных параметров мандата, заранее объявленных и понятных каждому - срока и порядка осуществления полномочий.



В конституционно-правовом смысле юридическое оформление мандата завершается вступлением в должность путем принесения присяги народу Кыргызской Республики. С указанного момента мандат подлежит обязательному признанию и соблюдению в тех исходных параметрах, в которых он был предоставлен народом в рамках действовавшего на тот момент конституционного порядка.



В условиях конституционного переустройства ключевое значение приобретает межвременное действие конституционных норм (интертемпоральность) как юридический механизм, обеспечивающий непрерывность публичной власти, предсказуемость правового порядка и сохранение легитимности публичных институтов в переходный период. Интертемпоральность в конституционном измерении, выполняя гарантийную функцию, означает, что новая Конституция не должна ретроактивно вмешиваться в уже возникшие и юридически оформленные публично-правовые отношения между народом и властью, сформированные по прежним конституционным правилам. Конституционный переход не должен превращаться из инструмента преемственности в инструмент обесценивания результатов ранее свершившихся юридических фактов.



Из изложенного следует, что толкование, влекущее сокращение еще действующего мандата и срока полномочий Президента на основании Конституции 2021 года, представляет собой ретроактивное изменение "правил игры" задним числом, что несовместимо с требованиями принципа правовой определенности и легитимности выборов как конституционного механизма формирования высшей публичной власти.



Указанный интертемпоральный запрет ретроактивного сокращения срока получает прямое нормативное подтверждение в переходном регулировании, установленном при введении в действие Конституции 2021 года. Так, часть 1 статьи 3 Закона "О Конституции Кыргызской Республики" четко закрепляет, что Президент, избранный в 2021 году на шестилетний срок, продолжает осуществление полномочий в соответствии с Конституцией 2021 года, при этом данный шестилетний срок засчитывается в качестве первого срока в рамках нового конституционного ограничения по количеству сроков.



Тем самым, вышеотмеченная норма Закона одновременно решает вопросы применения Конституции 2021 года к продолжающемуся осуществлению полномочий Президента и учета шестилетнего срока как первого в рамках нового конституционного правила о двух сроках.



При этом в части зачета срока Конституционный суд подчеркивает, что зачет шестилетнего срока как первого срока по Конституции 2021 года имеет значение исключительно правовой квалификации действующего мандата и не затрагивает его исходные параметры, включая продолжительность текущего срока и момент его завершения. Соответственно, зачет не порождает и не способен породить ни пересчета срока, ни какого-либо его уменьшения, он служит только для применения правила "не более двух сроков". Любое иное толкование юридически недопустимо, поскольку фактически влечет ретроактивное сокращение срока полномочий и, тем самым, приводит к неправомерному изменению даты окончания мандата.



Таким образом, пятилетний срок полномочий, установленный статьей 67 Конституции 2021 года, не распространяется на президентский мандат, начавшийся в период действия Конституции 2010 года. Начатый срок подлежит завершению в первоначально установленной продолжительности - шесть лет. В то же время действующий Президент продолжает осуществление полномочий в соответствии с Конституцией 2021 года, а его шестилетний срок засчитывается как первый срок по правилу о двух сроках в силу части 1 статьи 3 Закона "О Конституции Кыргызской Республики".



Конституционный суд отмечает, что переходные положения, содержащиеся в указанном Законе, обладают тем же юридическим статусом, что и основной текст Конституции. Это связано с тем, что они были приняты одновременно с Конституцией тем же учредительным актом - на основании результатов референдума. Переходные положения находятся в органическом единстве с Конституцией и обладают равной с ней высшей юридической силой. Следовательно, закон, предусматривающий переходные положения, не может рассматриваться наравне с обычным законом.



По части досрочных выборов Конституционный суд подчеркивает, что наличие публичных дискуссий о сроке полномочий Президента не образует и не заменяет конституционных оснований досрочного избирательного цикла.



Досрочные выборы Президента не служат способом корректировки мандата, они возможны лишь как правовое последствие досрочного прекращения полномочий по основаниям, исчерпывающе перечисленным в части 1 статьи 72 Конституции 2021 года: отставка по заявлению; отрешение от должности в установленном порядке; невозможность осуществления полномочий по болезни или в случае его смерти.



Этот перечень оснований закрытый, любое расширительное толкование означает введение не предусмотренного Конституцией основания прекращения полномочий и потому является неконституционным.



При отсутствии таких оснований сценарий досрочных выборов Президента юридически исключается и подлежит применению режим очередного избирательного цикла.



Очередные выборы Президента Кыргызской Республики подлежат проведению в соответствии с главой 10 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" в четвертое воскресенье января 2027 года (24 января 2027 года), а их назначение должно быть осуществлено Жогорку Кенешем не позднее чем за четыре месяца до дня голосования (не позднее 24 сентября 2026 года). Источник - Конституционный суд Кыргызстана

