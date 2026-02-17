Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок

06:08 18.02.2026

ПРЕСС-РЕЛИЗ

17 февраля 2026 г.

г. Душанбе (РТ)



КТЖ и ТЖД развивают сотрудничество



В рамках рабочей поездки в Республику Таджикистан Председатель Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов провел встречу с начальником ГУП "Рохи охани Точикистон" Комилом Мирзоали.



