Среда, 18.02.2026
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
14:48  Президенты Кыргызстана и Узбекистана обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки
14:45  Дело Эпштейна - обнуление старой элиты, - Олег Яновский
14:40  Кадровые перестановки в Кыргызстане 5-10 февраля
04:01  СП: Турция тоже хочет обзавестись ядерным оружием?
02:57  MAX заработал в Туркмении. Теперь мессенджер доступен во всех странах ЦА. Инструкция для регистрации
01:34  Специально для RT: Кто и зачем опубликовал обращение 75-ти о досрочных президентских выборах в Киргизии
00:05  Русские войска продолжили расширять зону контроля в Сумской области – итоговая сводка Readovka за 10 февраля
Вторник, 10.02.2026
21:02  ЕАЭС и Монголия договорились о снижении и обнулении пошлин на 367 товарных позиций
Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
06:08 18.02.2026

ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 февраля 2026 г.
г. Душанбе (РТ)

КТЖ и ТЖД развивают сотрудничество

В рамках рабочей поездки в Республику Таджикистан Председатель Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов провел встречу с начальником ГУП "Рохи охани Точикистон" Комилом Мирзоали.



В ходе переговоров стороны отметили значительный рост ключевых показателей. По итогам 2025 года общий объем перевозок между странами увеличился на 15,1%, составив 5,9 млн тонн. В том числе вырос и экспорт из Казахстана в Таджикистан на 7,6 процента до 2,6 млн тонн - это зерно, мука, нефтепродукты, черные металлы, цветная руда, растительное масло и т.д.

Руководители железнодорожных администраций договорились продолжить работу по повышению конкурентоспособности железнодорожных маршрутов, укреплению торгово-экономических связей в регионе, дальнейшей интеграции логистических процессов, цифровизации документации и совместному развитию транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с мировыми рынками.

Отмечено, что сотрудничество между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон" основывается на многолетних партнерских отношениях и направлено на обеспечение бесперебойного транспортного сообщения между Казахстаном и Таджикистаном. По итогам встречи также подписан Двусторонний протокол об итогах работы за 2025 год и планах на 2026 год.

Также в рамках встречи Министра иностранных дел РК с Главой государства Таджикистана состоялась встреча Председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" с Первым заместителем Премьер-министра РТ Холикзодой Хакимом Хикматулло и Министром иностранных дел страны Сироджиддином Мухриддином. В ходе переговоров стороны детально обсудили ключевые аспекты укрепления международного сотрудничества и определили стратегические направления развития транзитно-логистического потенциала двух государств. Особое внимание было уделено созданию эффективных транспортных коридоров и наращиванию объемов грузоперевозок, что призвано придать мощный импульс экономическому взаимодействию между Казахстаном и Таджикистаном.

Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Источник - КТЖ пресс-релизы
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771384080


