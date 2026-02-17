|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
|Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
06:08 18.02.2026
ПРЕСС-РЕЛИЗ
17 февраля 2026 г.
г. Душанбе (РТ)
КТЖ и ТЖД развивают сотрудничество
В рамках рабочей поездки в Республику Таджикистан Председатель Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов провел встречу с начальником ГУП "Рохи охани Точикистон" Комилом Мирзоали.
В ходе переговоров стороны отметили значительный рост ключевых показателей. По итогам 2025 года общий объем перевозок между странами увеличился на 15,1%, составив 5,9 млн тонн. В том числе вырос и экспорт из Казахстана в Таджикистан на 7,6 процента до 2,6 млн тонн - это зерно, мука, нефтепродукты, черные металлы, цветная руда, растительное масло и т.д.
Руководители железнодорожных администраций договорились продолжить работу по повышению конкурентоспособности железнодорожных маршрутов, укреплению торгово-экономических связей в регионе, дальнейшей интеграции логистических процессов, цифровизации документации и совместному развитию транспортных коридоров, связывающих Центральную Азию с мировыми рынками.
Отмечено, что сотрудничество между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ГУП "Рохи охани Точикистон" основывается на многолетних партнерских отношениях и направлено на обеспечение бесперебойного транспортного сообщения между Казахстаном и Таджикистаном. По итогам встречи также подписан Двусторонний протокол об итогах работы за 2025 год и планах на 2026 год.
Также в рамках встречи Министра иностранных дел РК с Главой государства Таджикистана состоялась встреча Председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" с Первым заместителем Премьер-министра РТ Холикзодой Хакимом Хикматулло и Министром иностранных дел страны Сироджиддином Мухриддином. В ходе переговоров стороны детально обсудили ключевые аспекты укрепления международного сотрудничества и определили стратегические направления развития транзитно-логистического потенциала двух государств. Особое внимание было уделено созданию эффективных транспортных коридоров и наращиванию объемов грузоперевозок, что призвано придать мощный импульс экономическому взаимодействию между Казахстаном и Таджикистаном.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"