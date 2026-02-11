|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25 50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09 Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29 S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34 Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09 Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19 Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40 НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14 Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05 Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
|Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
14:57 18.02.2026
Кадровые назначения в Кыргызстане
16 февраля
Койчуманов Мээримбек Нурбекович назначен заместителем главы Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.
Джусупбеков Болот Джаныбекович освобожден от занимаемой должности первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.
Монолдоров Айвар Кубанычбекович освобожден от занимаемой должности директора государственного предприятия "Кыргызская нефтяная компания" при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
Малбашев Тимур Жарышбекович назначен директором государственного предприятия "Кыргызская нефтяная компания" при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
17 февраля
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шабданбеков Тимур Маратович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Намазов Акылбек Закирович назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
18 февраля
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Эшимбеков Чынгыз Казыбаевич назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Чикаго Соединенных Штатов Америки.
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Омуралиев Эрмек Социалович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Итальянской Республике, Постоянным представителем Кыргызской Республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития.