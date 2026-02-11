Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля

14:57 18.02.2026

Кадровые назначения в Кыргызстане



16 февраля



Койчуманов Мээримбек Нурбекович назначен заместителем главы Национального агентства по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.



Джусупбеков Болот Джаныбекович освобожден от занимаемой должности первого заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.



Монолдоров Айвар Кубанычбекович освобожден от занимаемой должности директора государственного предприятия "Кыргызская нефтяная компания" при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики.



Малбашев Тимур Жарышбекович назначен директором государственного предприятия "Кыргызская нефтяная компания" при Государственном агентстве по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики.



17 февраля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Шабданбеков Тимур Маратович освобожден от занимаемой должности заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии со статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Намазов Акылбек Закирович назначен заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.



18 февраля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Эшимбеков Чынгыз Казыбаевич назначен Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Чикаго Соединенных Штатов Америки.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Омуралиев Эрмек Социалович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Итальянской Республике, Постоянным представителем Кыргызской Республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе ООН и Международном фонде сельскохозяйственного развития.