Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов

15:11 18.02.2026 Брюссель готовит 20-й пакет антироссийских санкций. Он уже попахивает "горячей" войной

Пиратство на международных морских путях без последствий не останется



18.02.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



На днях Брюссель анонсировал, что готовит принятие 20-го пакета антироссийских санкций. Приурочив его к четвертой годовщине специальной военной операции (СВО) на Украине. Но я бы на месте Брюсселя дату принятия 20-го пакета приурочил к четвертой годовщине антироссийских санкций Европейского союза. А они, напомню, начались за день до СВО, 23 февраля 2022 года. Это дата введения Брюсселем первого пакета антироссийских санкций. Он стал реакций Европейского союза на признание накануне Россией независимости ДНР и ЛНР.



Первый пакет включал список 351 депутата Госдумы РФ, которые проголосовали за независимость ДНР и ЛНР – им был запрещен въезд в ЕС и объявлено о заморозке их активов. Кроме того, в черный список был внесен ряд российских банков и организаций, финансировавших Донбасс. Также был введен запрет на ведение европейскими компаниями бизнеса с ЛНР и ДНР. Тогда же (23 февраля 2022 года) Брюссель заявил о начале подготовки масштабных санкций против госдолга России (ограничение доступа российских долговых бумаг на финансовые рынки ЕС).



Еврочиновники работали над новыми пакетами антироссийских санкций ударными темпами. До конца 2022 года было запущено аж девять пакетов. Однако на этом они не остановились. И далее примерно каждые четыре месяца Брюссель анонсировал введение очередного пакета санкций. Последний, 19-й пакет был введен 23 октября 2025 года. Конечно, 19 пакетов сделали свое дело. По итогам 2021 года товарооборот между ЕС и РФ составил 282 млрд долларов. Данных за весь 2025 год пока нет. Но, по самым оптимистическим оценкам, цифра за прошлый год не превысит 70 млрд долларов. Т. е. как минимум четырехкратное сокращение товарооборота.



Фантазия еврочиновников по части антироссийских санкций с февраля 2022 года сильно истощилась. Казалось, что все, что можно было придумать, уже было включено в девятнадцать пакетов. К тому же оказывалось, что антироссийские санкции выглядели как выстрел Брюсселя себе в ногу. Европа очень ощущала (и продолжает ощущать) "эффект бумеранга", создаваемого антироссийскими санкциями. В конце прошлого года были сделаны оценки, согласно которым потери экономики ЕС, вызванные только отказом от российских энергоносителей, составили 800 млрд евро. После прихода в Белый дом 47-го президента США Дональда Трампа тот стал делать намеки, что Вашингтон как минимум не будет вводить новых санкций против России. А, может быть, даже будет отменять ранее введенные.



Все говорило в пользу того, что санкционный пыл Брюсселя должен был остывать. Некоторые эксперты даже говорили, что, возможно, 19-й пакет антироссийских санкций – последний. Конечно, вряд ли Брюссель откажется от экономического давления на Россию. Но давление он будет поддерживать и наращивать за счет более эффективного использования уже введенных в силу санкционных инструментов. Но эксперты ошиблись. Брюссель решил ввести 20-й пакет.



Уже примерно известно, что должно войти в этот "юбилейный" пакет. Конечно, традиционно в каждом пакете содержится черный список лиц, который добавляется в общий санкционный список Брюсселя. После введения в действие 19-го пакета в этом списке числилось 1980 человек. После введения 20-го пакета число фигурантов списка перевалит за две тысячи. В "юбилейный" список запланировано внести 29 российских граждан. Наиболее известные имена – руководитель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава FIDE Аркадий Дворкович.



В черном списке юридических лиц на сегодняшний день 683 организации: промышленные предприятия, банки, транспортные, страховые, прочие финансовые организации, общественные объединения, медиаагентства и проч. В 20-й пакет планируется включить еще 64 организации. Европейскому бизнесу, в частности, будет запрещено работать с компанией "Башнефть" и восемью нефтеперерабатывающими предприятиями, в том числе НПЗ в Туапсе.



В черном списке ЕС также окажутся 20 региональных банков. Хотя эти кредитные организации каких-то прямых транзакций между Россией и ЕС не проводили, вероятно, они подозреваются в операциях по обслуживанию запрещенной торговли с Китаем и другими третьими странам.



Будут сделаны попытки перекрыть каналы расчетов России с торговыми партнерами с помощью цифровых валют (криптовалют). Особо Брюссель нацелен на то, чтобы заблокировать криптоплатформу А7, через которую российские компании ведут расчеты с помощью стейблкоина A7A5. Указанная цифровая валюта была запущена в феврале 2025 года кыргызской компанией Old Vector. Работает на блокчейнах Ethereum и Tron. A7A5 - стейблкоин, привязанный к российскому рублю в соотношении 1:1. Указанный стейблкоин обеспечен рублевыми депозитами в российском государственном банке "Промсвязьбанк" (ПСБ), обслуживающем оборонную промышленность. Естественно, с 2022 года банк находится под санкциями.



За неполный год объем операций с рублевым стейблкоином A7A5, запущенным этой платформой, превысил 100 миллиардов долларов. Как отмечают эксперты, рублевый стейблкоин A7A5 активно обменивается на долларовый стейблкоин USDT. Какая-то часть A7A5 обменивается на криптовалюты Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Операции проводятся на киргизской криптобирже Grinex.



Для блокировки операций с использованием стейблкоина A7A5 Брюссель планирует внести в свои санкционные списки не только российские, но и киргизские банки. Два главных кандидата на такое внесение – "Керемет Банк" и "Капитал Банк Центральной Азии". Также в черный список могут попасть банки из Лаоса и Таджикистана, которые якобы также оказывают криптовалютные услуги России.



Торговые ограничения в рамках 20-го пакета будут выражаться в запрете на ввоз из России металлов, химикатов и сырья на сумму более 570 млн евро в год. А также в запрете на экспорт из ЕС в Россию товаров на сумму более 360 млн евро в год, включая резину, тракторы и услуги в сфере кибербезопасности. Кроме того, Брюссель планирует запретить экспорт некоторых особо значимых для России товаров (станков, микрочипов, радиостанций и проч.) в третьи страны, которые были уже замечены в реэкспорте таких товаров в Россию.



Наверное, "гвоздем" 20-го пакета следует считать попытку полной блокировки морской транспортировки российской нефти. В принципе у Брюсселя давно уже есть список судов "теневого флота", осуществляющих перевозку российского черного золота, а также СПГ (сжиженного природного газа). В него будет добавлено еще 43 судна. Список расширится до 640 судов. Список "теневого флота" у Брюсселя был, но настоящим инструментом борьбы с Россий он до сих пор не являлся.



"Мы также затрудняем для России приобретение танкеров для использования в составе теневого флота и вводим масштабные запреты на предоставление услуг по техническому обслуживанию и другим видам работ для танкеров и ледоколов, перевозящих СПГ", – прокомментировала подготовку 20-го пакета госпожа фон дер Ляйен. России будет запрещено перевозить углеводороды не только на своих судах, но и на чужих (запрет на оплату фрахта и страхование груза).



Некоторые эксперты обращают внимание на то, что, видимо, Брюссель, будет неформально подходить к блокировкам морских судов, перевозящих российские углеводороды. Что европейцы будут брать пример с американцев, которые показали, как можно и нужно перехватывать суда на море.



7 января 2026 года США объявили о захвате нефтяного танкера Marinera, который ранее назывался Bella 1 и находился под санкциями США.



Почти в это же время прошла новость, что ВМС США перехватили танкер Sophia в международных водах Карибского моря по обвинению в транспортировке подсанкционной венесуэльской нефти. После захвата Sophia была отбуксирована к побережью Пуэрто-Рико для разбирательства.



9 февраля ВМС перехватили в Индийском океане танкер Aquila II, который, по заявлению Вашингтона, нарушил установленный американским президентом санкционный карантин в Карибском бассейне.



15 февраля пришла новость, что американские военные захватили танкер Veronica III, находившийся в санкционном списке Вашингтона и перевозивший иранскую нефть. Судно якобы пыталось обойти карантин, введенный президентом США Дональдом Трампом.



Во всех перечисленных случаях Вашингтон вроде бы действовал не против России, а против тех, кто нарушал американские санкции в отношении Венесуэлы и Ирана. Но ведь дурной пример заразителен. А почему бы Брюсселю не действовать подобным же образом в отношении России? Особенно в Балтийском море, через которое проходит значительная часть углеводородных поставок России? Кстати, инициативу Брюсселя с радостью готов поддержать Лондон. А он уже давно призывал не церемониться с русскими на море. Видимо, у Лондона взыграли пиратские "гены". На протяжении нескольких веков пираты находились на службе у британского монарха и действовали в интересах британской короны. А себя они называли уже не пиратами, а каперами, корсарами или приватирами.



Захват судов в море называть "санкциями" уже как-то язык не поворачивается. Это уже самый настоящий бандитский разбой. Конечно, Россия как морская держава будет по-прежнему пользоваться океанскими просторами. Но, видимо, с осторожностью и дополнительными гарантиями безопасности. Понятно, что услуги страховых компаний здесь уже не помогут. Здесь потребуются услуги со стороны военных. В виде сопровождения танкеров и других торговых судов боевыми кораблями. Понятно, что при этом резко повышается риск возникновения военных конфликтов, способных в любой момент разгореться до масштабов большой войны.



Кто-то из экспертов сказал, что 20-й пакет антироссийских санкций делает возможным возникновение "Карибов – 2". Под "Карибами – 1" имеется в виду Карибский кризис в октябре 1962 года, который поставил человечество на грань мировой термоядерной войны. Так что 20-й пакет Брюсселя – мина не только под Россию, но и подо все человечество.



***



Краткая хронология всех пакетов санкций ЕС против России (с 2022 по 2026 годы):



Год 2022:

1-й пакет (февр. 2022): Реакция на признание ЛНР/ДНР. Персональные санкции (депутаты Госдумы), запрет на финансирование госдолга.

2-й пакет (февр. 2022): Ответ на начало СВО. Заморозка активов президента и главы МИД, ограничения на экспорт высоких технологий и авиацию.

3-й пакет (март 2022): Отключение первых банков от SWIFT (ВТБ, "Открытие" и др.), закрытие неба ЕС для самолетов РФ, запрет на вещание RT и Sputnik.

4-й пакет (март 2022): Запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, экспорт предметов роскоши и импорт продукции из стали.

5-й пакет (апр. 2022): Эмбарго на российский уголь, запрет на заход российских судов в порты ЕС и работу российских автоперевозчиков.

6-й пакет (июнь 2022): Частичное эмбарго на нефть (морские поставки), отключение Сбербанка от SWIFT.

7-й пакет (июль 2022): Запрет на импорт российского золота, усиление контроля над экспортом двойного назначения.

8-й пакет (окт. 2022): Правовая база для введения потолка цен на нефть, запрет на обслуживание криптокошельков граждан РФ.

9-й пакет (дек. 2022): Санкции против еще трех банков (включая МКБ), запрет на экспорт беспилотников и отзыв лицензий у телеканалов (НТВ, Россия-1).



Год 2023:

10-й пакет (февр. 2023): Запрет транзита через РФ товаров двойного назначения, санкции против "Альфа-банка", "Тинькофф" и "Росбанка".

11-й пакет (июнь 2023): Механизм наказания третьих стран за помощь в обходе санкций, запрет на въезд прицепов с номерами РФ.

12-й пакет (дек. 2023): Запрет на импорт российских алмазов, требование включать пункт "No Russia" в экспортные контракты.



Год 2024:

13-й пакет (февр. 2024): Масштабное расширение списков (почти 200 лиц и компаний), фокус на компаниях из Китая, Индии и Турции, помогающих ВПК.

14-й пакет (июнь 2024): Запрет на перевалку российского СПГ в портах ЕС для отправки в третьи страны, запрет на использование системы СПФС (аналог SWIFT).

15-й пакет (дек. 2024): Новые ограничения против "теневого флота" и запрет на импорт российского гелия.



Год 2025:

16-й пакет (февр. 2025): Блокировка системы "Мир" и запрет для иностранных компаний на использование российского аналога SWIFT (СПФС).

17-й пакет (май 2025): Запрет на экспорт специфических химикатов и запчастей для высокоточного промышленного оборудования.

18-й пакет (июль 2025): Ограничение финансовых услуг и новые меры против обхода санкций через страны Центральной Азии.

19-й пакет (окт. 2025): Окончательный отказ от краткосрочных контрактов на поставку российского СПГ.



Год 2026:

20-й пакет (февр. 2026): Масштабные санкции против "теневого флота" (43 судна), запрет на экспорт редких металлов и обслуживание арктических газовых проектов. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771416660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Новая Конституция открывает новые возможности для развития страны и самореализации граждан

- Олжас Бектенов поручил расширить меры поддержки в целях развития обрабатывающей промышленности

- Аида Балаева обозначила ключевые направления модернизации отраслей культуры и информации

- Кадровые перестановки

- Соболезнование в связи с кончиной Алтая Камаловича Кадыржанова

- Ликвидированы подпольные цеха по производству снюса в Туркестанской области

- Рабочий график главы государства

- О важности разъяснений положений новой Конституции высказался Спикер Сената

- Жители Жамбылской области поддерживают проект новой Конституции

