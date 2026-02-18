Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ

По итогам переговоров США и Ирана в Женеве обе стороны заявили о достигнутом прогрессе и договорились продолжить общение. На фоне этого цены на нефть перешли к снижению, даже несмотря на то, что иранские военные временно перекрыли Ормузский пролив. Тем не менее вероятность военного конфликта между двумя странами еще сохраняется. Что пишут СМИ о переговорах - в дайджесте "Известий".







Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Соединенные Штаты и Иран достигли взаимопонимания относительно "руководящих принципов" ядерных переговоров, хотя и предупредил, что для достижения соглашения и предотвращения угрозы военного нападения со стороны США еще предстоит проделать большую работу. Американский чиновник поддержал его слова, заявив, что "достигнут прогресс, но еще многое предстоит обсудить".



В интервью телеканалу Fox News вице-президент [США] Джей Ди Вэнс дал неоднозначную оценку сегодняшним переговорам. "В некотором смысле все прошло хорошо. Они (переговорщики. - Ред.) договорились встретиться позже, - сказал Вэнс. - Но в других отношениях стало совершенно ясно, что президент установил некоторые "красные линии", которые иранцы пока не готовы признать и преодолеть, поэтому мы будем продолжать работать над этим".



Положительные комментарии из Тегерана прозвучали на фоне ускорения масштабного наращивания американской военной мощи. Президент США Дональд Трамп стремится оказать давление на Исламскую Республику, чтобы та заключила новое ядерное соглашение после жестокого подавления общенациональных беспорядков. Трамп заявил, что "смена режима" в Тегеране может быть лучшим, что может произойти, но верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник заявил, что любые попытки США свергнуть его правительство потерпят неудачу.



Associated Press: Иран заявил о временном закрытии Ормузского пролива



Иран объявил 17 февраля о временном закрытии Ормузского пролива для проведения учений с боевой стрельбой, что стало редкой демонстрацией силы, в то время как его переговорщики провели очередной раунд непрямых переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе Исламской Республики. Это был первый случай, когда Иран объявил о закрытии ключевого международного водного пути, через который проходит 20% мировых поставок нефти, с тех пор как США начали угрожать Ирану и перебрасывать в регион военные силы. Такой редкий и, возможно, беспрецедентный шаг может еще больше обострить напряженность, которая грозит развязать новую войну на Ближнем Востоке.



В начале переговоров иранские государственные СМИ объявили, что иранские силы выпустили боевые ракеты в сторону пролива и закроют его на несколько часов "из соображений безопасности и морской безопасности". Между тем верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил, что "самая сильная армия в мире может иногда получить такую пощечину, что не сможет встать на ноги".



Иран заявил, что его Корпус стражей исламской революции начал учения рано утром 16 февраля в Ормузском проливе, Персидском заливе и Оманском заливе, которые являются важнейшими международными судоходными путями. Это уже вторые учения с боевой стрельбой, проведенные Ираном за последние недели в Ормузском проливе. Иран часто проводит военные учения в проливе, что может препятствовать морскому судоходству, но объявленное закрытие пошло еще дальше.



Bloomberg: цены на нефть стабильны на фоне сигналов США и Ирана о прогрессе



Цены на нефть остались стабильными после позитивных переговоров между Вашингтоном и Тегераном по поводу ядерной программы входящего в ОПЕК Ирана. Мировой эталонный сорт нефти Brent практически не изменился, будучи на уровне выше $67 за баррель после снижения почти на 2% во вторник, в то время как бренд WTI приблизился к отметке $62.



Цены на нефть в этом году выросли, поскольку геополитические опасения, включая напряженность вокруг Ирана, перевесили предупреждения о том, что мировой рынок столкнется с переизбытком предложения, который приведет к снижению цен. Противостояние в Исламской Республике, потрясенной волной антиправительственных протестов в январе, усилило опасения трейдеров по поводу того, что добыча нефти или жизненно важные пути поставок, такие как Ормузский пролив, могут пострадать в случае военных столкновений.



Объемы торгов в азиатский период (часы активной работы бирж стран АТР. - Ред.) 18 февраля могут быть ниже обычного, поскольку в ряде стран отмечают Новый год по лунному календарю. К ним относятся Сингапур и Китай, крупнейший в мире импортер нефти.



CNN: как долго Трамп будет допускать дипломатические меры в отношении Ирана



После трех с половиной часов обмена нотами иранские и американские представители завершили свои непрямые переговоры в Женеве, договорившись продолжить диалог. Что именно они обсуждают, остается открытым вопросом. Неясно, сосредоточены ли обе стороны только на иранской ядерной программе или на других вопросах, таких как баллистические ракеты. Главный переговорщик Ирана заявил лишь о достижении "набора руководящих принципов". Американский чиновник был более осторожен, признав, что "еще предстоит обсудить много деталей".



Эти данные нисколько не развеяли растущие опасения по поводу надвигающейся региональной войны. Некоторые официальные лица начали задаваться вопросом, как долго президент Дональд Трамп позволит продолжаться дипломатическим переговорам. Ситуацию усугубило то, что Иран провел военные учения с крылатыми ракетами и катерами во время переговоров, ненадолго перекрыв Ормузский пролив.



До сих пор Трамп санкционировал постепенный обмен информацией, часто характерный для важных международных сделок, отправляя своих посланников Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в зарубежные представительства для обмена документами с иранскими дипломатами. Однако, по словам людей, знакомых с его взглядами, Трамп также опасается, что его может "потянуть за руку" иранский режим, стремящийся выиграть время. Его союзники предупреждали, что именно это может быть намерением Ирана, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул этот аргумент на срочно запланированной встрече на прошлой неделе.



The New York Times: Трамп делает ставку на дипломатию без дипломатов



В течение последнего года администрация Трампа применяла нетрадиционную дипломатию, дипломатию "канонерской лодки" и в самых сложных, кризисных, ситуациях дипломатию без дипломатов. Во вторник администрация опробовала все три тактики одновременно. В Женеве самые доверенные посланники Трампа - его друг из сферы недвижимости Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер - утром вступили в переговоры с иранцами, а затем во второй половине дня с русскими и украинцами.



Судя по всему, Трамп уверен в их подходе, что подтверждается прошлогодними переговорами, в результате которых было достигнуто прекращение огня в Газе и возвращение всех израильских заложников, удерживаемых ХАМАС. Такие страны, как Россия, Турция и арабские государства Персидского залива, приветствовали приход этих двух лидеров, чей подход к сделкам основан на переговорах по недвижимости в Нью-Йорке, особенно учитывая большую гибкость, предлагаемую Уиткоффом и Кушнером.



Они говорят на языке переговорщиков и не тратят много времени на лекции о правах человека или построении демократии. И нередко их собеседники по дипломатическим вопросам тесно связаны с деловыми сделками, которые заключают семьи Трампа и Уиткоффа. У иранцев появилось прозвище для Кушнера, использующее персидское слово, обозначающее зятя: Дамад Трамп, что снова подчеркивает его влияние благодаря браку с дочерью президента Иванкой.



Синьхуа



Иран не откажется от мирных ядерных технологий -- президент



Тегеран, 18 февраля /Синьхуа/ -- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не откажется от своих "мирных" ядерных технологий. Об этом сообщило во вторник полуофициальное информационное агентство Тасним.

Он сделал это заявление на встрече с тремя гражданскими активистами, отметив готовность Ирана доказать мирный характер своей ядерной программы.

По словам М. Пезешкиана, Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия, основываясь на изложенной политике и религиозном указе, изданном верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи, добавив, что страна готова к любой проверке в этом отношении.

Он подчеркнул, однако, что страна не смирится с тем, что ей будет отказано в использовании ядерной науки и технологий для лечения пациентов и развития промышленности и сельского хозяйства.

Его заявление прозвучало на фоне усиления напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, а также наращивания военной мощи США в Западной Азии.

Иран и Соединенные Штаты завершили второй раунд непрямых ядерных переговоров в Женеве во вторник. Переговоры проходили в посольстве Омана при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди. Первый раунд непрямых переговоров состоялся в оманской столице Маскат 6 февраля.



Иран временно закрыл Ормузский пролив для проведения военных учений -- СМИ



Тегеран, 17 февраля /Синьхуа/ -- Иран временно закрыл Ормузский пролив, чтобы провести военные учения. Об этом во вторник сообщило иранское полуофициальное информационное агентство Тасним.

По данным агентства, морское движение в Ормузском проливе было закрыто на несколько часов для проведения учений под кодовым названием "Умный контроль Ормузского пролива", начатых в понедельник Корпусом стражей исламской революции /КСИР/.

Как сообщается, военно-морские силы КСИР задействовали различные наступательные и оборонительные системы для точного поражения целей. Сверхскоростные ракетные катера КСИР выполнили боевые задачи, при этом ракеты, запущенные из глубины материка, с побережья и островов, точно попали по целям в акватории пролива.

Подразделения беспилотной авиации ВМС КСИР отработали применение ударных и разведывательных дронов в условиях радиоэлектронных помех, нанеся точные удары по статичным и движущимся целям.

В понедельник официальный новостной портал КСИР Sepah News сообщил, что учения проходят под надзором, контролем и наблюдением командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

