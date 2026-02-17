 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
20:22 18.02.2026

ЧТО СТОИТ ЗА ОДНОВРЕМЕННЫМИ ОТСТАВКАМИ СИЛОВИКОВ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ?

Turkmen Serdar, 17.02.2026

Февраль 2026 года неожиданно преподнес сюрприз в виде громких кадровых решений в силовых структурах сразу нескольких стран Центральной Ащии. С разницей всего в несколько дней свои посты покинули главные силовики в Кыргызстане, Турции и Туркменистане. Есть инсайд, что проблемы возникли и у главы ГКНБ Таджикистана.

Совпадение знаковых отставок породило предположение, что таких случайностей не бывает. 10 февраля президент Кыргызстана Садыр Жапаров своим указом освободил от должностей глава ГКНБ и заместитель председателя кабинета министров Камчыбека Ташиева. Начиная с событий октября 2020 года, Ташиева считали одной из самых влиятельных фигур в стране, главным в силовом блоке и важнейшим элементом действующей политической архитектуры.

Отставка Ташиева не привела ни к институциональному сбою, ни к уличной турбулентности. Государственные механизмы продолжили работать в штатном режиме.

В Турции перестановки в МВД и в Минюсте произошли ночью с 10 на 11 февраля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку министра внутренних дел Али Ерликая и министра юстиции Йылмаза Тунча. Аналитики говорят, что такие кадровые перестановки никогда не бывают случайными.

Формально оба ушли по собственному желанию. Уже назначены новые главы ведомств. С учетом роли МВД в турецкой политической системе - это всегда стратегическое кадровое решение. Особенно в период сложной внешнеполитической обстановки.

В Туркменистане ротация в органах безопасности произошла 13 февраля. Стало известно об освобождении от должности министра национальной безопасности Туркменистана Назара Атагараева. Официально его перевели на другую работу. Новый министр уже назначен. Для закрытой политической системы Туркменистана подобные перестановки практически не сопровождаются разъяснениями.

В Таджикистане пока стабильность. Но многие говорят, что глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов может покинуть свой пост в связи с переводом на новое место работы. Подтверждения слухам нет, но есть информация, что главный силовик республики был в Мюнхене на лечении в то время, когда там был и Камчыбек Ташиев.



Три отставки за неделю. Четыре страны, три громкие отставки одновременно и одна, судя по всему, на паузе.

Есть несколько возможных объяснений таким похожим событиям. Возможно, это очередной региональный цикл обновления элит, совпавший по времени. Февральские кадровые решения в разных странах могут быть не более чем элементом внутренней настройки или перестройки системы. Просто совпало.

Но, поскольку во всех случаях решения принимали первые лица, кадровые ротации у силовиков могут свидетельствовать о тенденции к усилению персонального контроля над силовыми блоками. Глава государства лично переформатируя силовой контур, может перейти к новой фазе управления. Более централизованной и менее зависящей от автономных центров влияния.

Возможно, здесь играет свою роль геополитический фактор. Не в том плане, что отставки знаковых силовиков были инспирированы из вне, а в том плане, что регион находится в сложной среде, требующей другого подхода.

Говорить о том, что отставки силовиков - это звенья одной цепи можно. Тесные контакты у силовиков в одном регионе существуют всегда, тем более в Центральной Азии. Но пока нет ни одного факта, подтверждающего наличие единого сценария или внешнего координирующего центра. Все происходящее выглядит больше, как параллельные внутренние процессы, совпавшие по времени.

В любом случае времени прошло мало и делать скоропалительные выводы рано. Занимаем места в первых рядах и внимательно следим за событиями, которые могут последовать в ближайшее время в четырех странах региона.

Источник - Turkmen Serdar
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771435320


