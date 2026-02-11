 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 19.02.2026
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 19.02.2026

ВС РФ сдержали контратаку ВСУ к северо-востоку от Святогорска – итоговая сводка Readovka за 18 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 18 февраля в разрезе СВО. Русские войска сдержали накаты украинской пехоты со стороны Святогорска. В сети появилось очередное видеосвидетельство успешного применения "карманной ПВО" – БПЛА "Елка". В Ивано-Франковской области неизвестные бросили бомбу в военкомат.



Попытка спасти направление

Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ достойно встретили контратаку ВСУ из района урочища Сладкий Шпиль в направлении села Яровая. Командование незалежной пытается спасти гарнизон Красного Лимана, ведь пространство между Дробышево и Яровой используется нашими штурмовыми подразделениями как "коридор" для инфильтрации в лесной массив Святые горы, через который русские войска могут выйти на коммуникации Краснолиманской группировки ВСУ и исключить даже возможность ее организованного отхода за Северский Донец. И учитывая то, что все неприятельские соединения скованы боем как непосредственно в Красном Лимане, так и на подступах к нему от Дробышево до села Диброва, они отступать не могут. Так что ВСУ надо было действовать немедленно, пытаясь снять угрозу. Ведь промедление в условиях, когда оборона в лесном массиве к западу от Красного Лимана и в самом Дробышево деградирует, грозит Киеву в перспективе наихудшим сценарием.

Командование незалежной решило действовать нагло и крайне рискованно. Неприятель сумел скрытно сосредоточить войска в районе урочища Сладкий Шпиль. Местность в тех местах представляет собой сильно заболоченные сосновые леса. Там не просто воевать тяжело, даже передвижение в таком бору является нелегкой задачей. Состав сил, привлеченных к контратаке, неизвестен, однако стоит предположить, что неприятель собрал там весьма боеспособные и подготовленные подразделения.

Помимо прочего, этой контратакой противник надеется не только снять угрозу с западного фланга Красного Лимана, но и вынудить передовые подразделения ВС РФ прекратить давление на Святогорск. Он совместил в этой операции как преодоление острейшего оперативного кризиса, так и медийную составляющую.

Однако при всех вышеописанных преимуществах ВСУ не смогли выполнить задачу, хотя и завязали бои в черте Яровой с русскими штурмовиками в надежде их выбить. Первый и самый ответственный момент операции "скомкался". Теперь неприятелю придется расширять географию атаки и привлекать все что есть для действий непосредственно от Святогорска и от огромного лесного массива севернее него. А учитывая то, что в Женеве только-только прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, Киеву любой успех, даже малый, даже мнимый – крайне важен.

Компактное чудо

Еще весной 2025 года в сети начали появляться первые видеозаписи испытаний в боевых условиях дрона "Елка", который предназначен для поражения разного типа БПЛА противника. Прелесть этого изделия состоит в том, что оно не несет боевой части, его главное оружие – кинетическая энергия, благодаря которой аппарат ломает конструкцию планера или инициирует подрыв заряда летающей бомбы. Оно компактное, дешевое, надежное и простое в эксплуатации, одним словом, не оружие, а мечта.

Появилось видеоподтверждение того, что изделие было оценено в войсках по достоинству и уже массово внедрено. На свежих кадрах видно, как "Елка" уничтожает БПЛА ВСУ с приличным зарядом взрывчатки. Этот успешный пуск не просто радость для русского бойца и красивые кадры для СМИ. Это сэкономленная дорогостоящая зенитная управляемая ракета.

Народные мстители

Двое неизвестных бросили взрывное устройство в здание ТЦК города Коломыя Ивано-Франковской области. Уличная камера сняла момент взрыва.

Этот инцидент в очередной раз доказывает социальную напряженность между простыми украинцами и режимом Зеленского, функционеры которого проводят насильственную мобилизацию. Силовое сопротивление отправке на фронт происходит и в виде поджогов отделений "Новой почты", которые рассылают повестки. Серия поджогов почтовых отделений началась в декабре прошлого года и до сих пор продолжается.

Источники в пророссийском подполье на Украине также сообщили, что городские партизаны следят не только за филиалами "Новой почты", но и за автотранспортом "людоловов" с целью его дальнейшего поджога. Наши подпольщики хотя и являются ведущей скрипкой в этих мероприятиях, но к поджогам впоследствии присоединялись и не имеющие отношения к подполью обыватели, которые ввиду неопытности попадались местным силовикам.

Важно разделять деятельность подпольщиков, контактирующих со спецслужбами России, и тех, чья активность полностью автономна. Подпольщики и сочувствующие действуют максимально организованно, после осуществления диверсии их крайне сложно поймать. "Бомбисты" из Ивано-Франковской области выбиваются из этой картины. Применение СВУ сразу взбудоражит местное управление СБУ, которое немедленно вместе с МВД начнет проводить усиленные ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия). Ведь классификация происшествия на порядок "тяжелее", чем поджог авто или почтового отделения. И риски для "бомбистов" выше на несколько порядков, чем для поджигателей.

Возможно, метателями СВУ могли быть дезертиры. Данное предположение строится на том, что люди, бывшие в боевых условиях, по-иному оценивают и относятся к риску. Кроме того, применение боеприпаса заводского производства и тем более изготовление СВУ требуют от человека специальных навыков.

Все это говорит о том, что на Украине полноценно действуют 2 типа сопротивления. Первый – это малороссы, осознающие себя частью России и действующие в рамках пророссийского подполья с ограниченным по понятным причинам списком задач. Ведь губить людей дерзкими акциями ни к чему, выживаемость резидентуры в приоритете. Второй тип – это разного рода одиночки или малые группы людей, преимущественно либо бывшие военные, либо родственники погибших мобилизованных, которые мстят режиму любым доступным им способом. Демьян Ганул (внесен в список террористов и экстремистов) и Андрей Парубий не дадут соврать.

Вчера, 17 февраля, главным событием дня стало начало штурма города Белицкое.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771448700


