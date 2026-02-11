|Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
00:05 19.02.2026
ВС РФ сдержали контратаку ВСУ к северо-востоку от Святогорска – итоговая сводка Readovka за 18 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 февраля в разрезе СВО. Русские войска сдержали накаты украинской пехоты со стороны Святогорска. В сети появилось очередное видеосвидетельство успешного применения "карманной ПВО" – БПЛА "Елка". В Ивано-Франковской области неизвестные бросили бомбу в военкомат.
Попытка спасти направление
Части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ достойно встретили контратаку ВСУ из района урочища Сладкий Шпиль в направлении села Яровая. Командование незалежной пытается спасти гарнизон Красного Лимана, ведь пространство между Дробышево и Яровой используется нашими штурмовыми подразделениями как "коридор" для инфильтрации в лесной массив Святые горы, через который русские войска могут выйти на коммуникации Краснолиманской группировки ВСУ и исключить даже возможность ее организованного отхода за Северский Донец. И учитывая то, что все неприятельские соединения скованы боем как непосредственно в Красном Лимане, так и на подступах к нему от Дробышево до села Диброва, они отступать не могут. Так что ВСУ надо было действовать немедленно, пытаясь снять угрозу. Ведь промедление в условиях, когда оборона в лесном массиве к западу от Красного Лимана и в самом Дробышево деградирует, грозит Киеву в перспективе наихудшим сценарием.
Командование незалежной решило действовать нагло и крайне рискованно. Неприятель сумел скрытно сосредоточить войска в районе урочища Сладкий Шпиль. Местность в тех местах представляет собой сильно заболоченные сосновые леса. Там не просто воевать тяжело, даже передвижение в таком бору является нелегкой задачей. Состав сил, привлеченных к контратаке, неизвестен, однако стоит предположить, что неприятель собрал там весьма боеспособные и подготовленные подразделения.
Помимо прочего, этой контратакой противник надеется не только снять угрозу с западного фланга Красного Лимана, но и вынудить передовые подразделения ВС РФ прекратить давление на Святогорск. Он совместил в этой операции как преодоление острейшего оперативного кризиса, так и медийную составляющую.
Однако при всех вышеописанных преимуществах ВСУ не смогли выполнить задачу, хотя и завязали бои в черте Яровой с русскими штурмовиками в надежде их выбить. Первый и самый ответственный момент операции "скомкался". Теперь неприятелю придется расширять географию атаки и привлекать все что есть для действий непосредственно от Святогорска и от огромного лесного массива севернее него. А учитывая то, что в Женеве только-только прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, Киеву любой успех, даже малый, даже мнимый – крайне важен.
Компактное чудо
Еще весной 2025 года в сети начали появляться первые видеозаписи испытаний в боевых условиях дрона "Елка", который предназначен для поражения разного типа БПЛА противника. Прелесть этого изделия состоит в том, что оно не несет боевой части, его главное оружие – кинетическая энергия, благодаря которой аппарат ломает конструкцию планера или инициирует подрыв заряда летающей бомбы. Оно компактное, дешевое, надежное и простое в эксплуатации, одним словом, не оружие, а мечта.
Появилось видеоподтверждение того, что изделие было оценено в войсках по достоинству и уже массово внедрено. На свежих кадрах видно, как "Елка" уничтожает БПЛА ВСУ с приличным зарядом взрывчатки. Этот успешный пуск не просто радость для русского бойца и красивые кадры для СМИ. Это сэкономленная дорогостоящая зенитная управляемая ракета.
Народные мстители
Двое неизвестных бросили взрывное устройство в здание ТЦК города Коломыя Ивано-Франковской области. Уличная камера сняла момент взрыва.
Этот инцидент в очередной раз доказывает социальную напряженность между простыми украинцами и режимом Зеленского, функционеры которого проводят насильственную мобилизацию. Силовое сопротивление отправке на фронт происходит и в виде поджогов отделений "Новой почты", которые рассылают повестки. Серия поджогов почтовых отделений началась в декабре прошлого года и до сих пор продолжается.
Источники в пророссийском подполье на Украине также сообщили, что городские партизаны следят не только за филиалами "Новой почты", но и за автотранспортом "людоловов" с целью его дальнейшего поджога. Наши подпольщики хотя и являются ведущей скрипкой в этих мероприятиях, но к поджогам впоследствии присоединялись и не имеющие отношения к подполью обыватели, которые ввиду неопытности попадались местным силовикам.
Важно разделять деятельность подпольщиков, контактирующих со спецслужбами России, и тех, чья активность полностью автономна. Подпольщики и сочувствующие действуют максимально организованно, после осуществления диверсии их крайне сложно поймать. "Бомбисты" из Ивано-Франковской области выбиваются из этой картины. Применение СВУ сразу взбудоражит местное управление СБУ, которое немедленно вместе с МВД начнет проводить усиленные ОРМ (оперативно-разыскные мероприятия). Ведь классификация происшествия на порядок "тяжелее", чем поджог авто или почтового отделения. И риски для "бомбистов" выше на несколько порядков, чем для поджигателей.
Возможно, метателями СВУ могли быть дезертиры. Данное предположение строится на том, что люди, бывшие в боевых условиях, по-иному оценивают и относятся к риску. Кроме того, применение боеприпаса заводского производства и тем более изготовление СВУ требуют от человека специальных навыков.
Все это говорит о том, что на Украине полноценно действуют 2 типа сопротивления. Первый – это малороссы, осознающие себя частью России и действующие в рамках пророссийского подполья с ограниченным по понятным причинам списком задач. Ведь губить людей дерзкими акциями ни к чему, выживаемость резидентуры в приоритете. Второй тип – это разного рода одиночки или малые группы людей, преимущественно либо бывшие военные, либо родственники погибших мобилизованных, которые мстят режиму любым доступным им способом. Демьян Ганул (внесен в список террористов и экстремистов) и Андрей Парубий не дадут соврать.
Вчера, 17 февраля, главным событием дня стало начало штурма города Белицкое.