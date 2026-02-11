Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka

00:05 19.02.2026

ВС РФ сдержали контратаку ВСУ к северо-востоку от Святогорска – итоговая сводка Readovka за 18 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 февраля в разрезе СВО. Русские войска сдержали накаты украинской пехоты со стороны Святогорска. В сети появилось очередное видеосвидетельство успешного применения "карманной ПВО" – БПЛА "Елка". В Ивано-Франковской области неизвестные бросили бомбу в военкомат.



