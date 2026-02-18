 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Четверг, 19.02.2026
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
00:31  Сыргак Бердикожоев назначен председателем Службы государственной охраны при Президенте Кыргызстана
00:05  Самые важные события 11 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 11.02.2026
22:30  Россия решила повеселить Казахстан? Как полицейская операция "смешарик" превратилась во "вторжение" контрабанды
17:08  ЦБ России выпускает анимационный мини-сериал "Изи деньги" - эпическое столкновение хомяка Хомы с мошенниками
16:02  Вестник Киберполиции РФ: Объем утечек данных компаний через публичные ИИ-сервисы за 2025 год вырос в 30 раз
15:31  Евросоюз неожиданно осознал, в какой сильной опасности оказался из-за зависимости от США
НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
02:42 19.02.2026

Ашхабад готов наладить конструктивные отношения с Соединенными Штатами
Национальный лидер Туркмении отправился в Вашингтон с визитом

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.02.2026

Визит председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США проходит на фоне знакового события – инаугурации Совета мира, в состав которого Ашхабад не был приглашен. Лаконичность официальных сводок о целях визита Аркадага (Покровитель – титул Бердымухамедова) лишь подчеркивает его значимость: туркменская дипломатия явно готовит почву для важного маневра.



Ашхабад не скрывает: визит Аркадага в США, начавшийся 17 февраля, в дни празднования по-восточному календарю Нового года, наделен особым смыслом. МИД страны заявляет, что в год, проходящий под девизом "Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов", эта поездка может запустить процесс трансформации отношений в области глобальной безопасности вообще и с США в первую очередь.

Такой подход показывает: внешнеполитические ориентиры и приоритеты как важнейший индикатор амбиций Туркменистана на мировой арене если не смещаются, то существенно готовы расшириться. Но главное – персонализироваться. Это прямое свидетельство того, что концепция нейтралитета обретает новую динамику, превращаясь из инструмента самоизоляции в гибкий механизм интеграции в самые сложные геополитические процессы современности.

Политолог Дерья Караев на вопрос "НГ" о необъявленных целях визита Гурбангулы Бердымухамедова сказал, что в наборе неофициальных приемов дипломатии существует такое понятие, как "прогулка по окрестностям (замка)", что означает "обратить на себя внимание" хозяев того самого "замка". "Поэтому поездка Аркадага в полной мере отвечает целям и задачам дипломатии Туркменистана – прогуляться в США в надежде, что тебя заметят. Ашхабаду необходимо отыграть фактический провал, когда единственную нейтральную страну в регионе, а туркменский официоз заявляет, что и в мире, не пригласили участвовать в Совете мира президента США Дональда Трампа. Этот факт показал туркменским властям истинную цену туркменского нейтралитета и, собственно, значимость Туркменистана в раскладах американской администрации и в ее планах на регион", – считает Караев.

Эксперт подчеркнул, что все президенты соседних стран – Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан) и Владимир Путин в этот Совет мира приглашены были. Правда, двое из других соседей – Иран и Афганистан остались за бортом.

"Досада от неприглашения была столь горькой, что один из официозных туркменских сайтов, обычно отражающий в меру надобности неофициальную позицию официальных властей, разразился серией материалов на английском языке о том, как плох и почему долго не протянет этот Совет мира Трампа и почему его всерьез воспринимать не стоит", – заметил политолог.

Ситуацию не прояснил и недавний визит двух высокопоставленных дипломатов администрации США – министра армии США Дэниела Дрисколла и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Тогда американцы четко озвучили, что им от Туркменистана нужно, но ничего не предлагали (см. "НГ" от 25.01.26).

У Туркменистана два серьезных актива, которые он по объективным и субъективным причинам так и не может реализовать. Его стратегическое расположение – территория Туркменистана "запирает" Срединный коридор и существенные запасы природного газа. К слову, к визиту в США были опубликованы итоговые данные по добыче нефти и газа в Туркменистане за 2025 год и их переработке. А складывающаяся геополитическая конъюнктура, включающая "освоение" США Южного Кавказа и целый ряд стратегических "сырьевых" соглашений с Казахстаном и Узбекистаном, а также планами Вашингтона (и Европы) относительно Центральной Азии, делает момент для реализации этих активов удачным.

По словам Караева, отчасти этим и объясняется внезапный характер визита Гурбангулы Бердымухамедова в США, вся подготовка к которому велась в строжайшей тайне. Даже главный лоббист Туркменистана в США директор Делового совета "Туркменистан – США" Эрик Стюарт вел закрытые переговоры с представителями бизнеса, имеющего интересы в Туркменистане. Но ни посольство США в Ашхабаде, ни Госдеп не проронили к настоящему моменту о визите ни слова.

Другой причиной сокрытия информации о визите Бердымухамедова и мест посещения им, по мнению политолога, стало опасение столкнуться с демонстрациями и пикетами туркменской диаспоры на американской земле (в США туркменская диаспора наиболее сплочена и организована). У эмиграции накопилось очень много вопросов к туркменским властям, и для купирования ее активности они прибегают к трансграничным репрессиям и требованиям к странам пребывания возвращения наиболее активных оппозиционеров на родину.

"Прогуляться по окрестностям" решила и европейская дипломатия в Туркменистане, инициативно поучаствовав в брифинге по вопросам сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом. "Президент Сердар Бердымухамедов более чем желанный гость в Брюсселе для встреч с председателями Комиссии, Совета, парламента и с комиссарами. Решение принято, все ждут только согласования даты", – заявила посол Европейского союза в Ашхабаде Беата Пекса на брифинге, прошедшем в МИД Туркменистана 17 февраля.

Этот брифинг тоже был организован не случайно: властям Туркменистана было важно понять состояние и замерить температуру отношений между Туркменистаном и Европейским союзом после появления некоего обширного доклада туркменской диссидентской группы (см. "НГ" от 11.12.25). Обе стороны – и европейская, и туркменская – пришли к выводу, что этот доклад является частью политической игры в конкурентной борьбе США в регионе, на которую прозвучал совместный консолидированный ответ.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771458120


