НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом

02:42 19.02.2026
Ашхабад готов наладить конструктивные отношения с Соединенными Штатами
Национальный лидер Туркмении отправился в Вашингтон с визитом
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.02.2026
Визит председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США проходит на фоне знакового события – инаугурации Совета мира, в состав которого Ашхабад не был приглашен. Лаконичность официальных сводок о целях визита Аркадага (Покровитель – титул Бердымухамедова) лишь подчеркивает его значимость: туркменская дипломатия явно готовит почву для важного маневра.
Ашхабад не скрывает: визит Аркадага в США, начавшийся 17 февраля, в дни празднования по-восточному календарю Нового года, наделен особым смыслом. МИД страны заявляет, что в год, проходящий под девизом "Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов", эта поездка может запустить процесс трансформации отношений в области глобальной безопасности вообще и с США в первую очередь.
Такой подход показывает: внешнеполитические ориентиры и приоритеты как важнейший индикатор амбиций Туркменистана на мировой арене если не смещаются, то существенно готовы расшириться. Но главное – персонализироваться. Это прямое свидетельство того, что концепция нейтралитета обретает новую динамику, превращаясь из инструмента самоизоляции в гибкий механизм интеграции в самые сложные геополитические процессы современности.
Политолог Дерья Караев на вопрос "НГ" о необъявленных целях визита Гурбангулы Бердымухамедова сказал, что в наборе неофициальных приемов дипломатии существует такое понятие, как "прогулка по окрестностям (замка)", что означает "обратить на себя внимание" хозяев того самого "замка". "Поэтому поездка Аркадага в полной мере отвечает целям и задачам дипломатии Туркменистана – прогуляться в США в надежде, что тебя заметят. Ашхабаду необходимо отыграть фактический провал, когда единственную нейтральную страну в регионе, а туркменский официоз заявляет, что и в мире, не пригласили участвовать в Совете мира президента США Дональда Трампа. Этот факт показал туркменским властям истинную цену туркменского нейтралитета и, собственно, значимость Туркменистана в раскладах американской администрации и в ее планах на регион", – считает Караев.
Эксперт подчеркнул, что все президенты соседних стран – Ильхам Алиев (Азербайджан), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан) и Владимир Путин в этот Совет мира приглашены были. Правда, двое из других соседей – Иран и Афганистан остались за бортом.
"Досада от неприглашения была столь горькой, что один из официозных туркменских сайтов, обычно отражающий в меру надобности неофициальную позицию официальных властей, разразился серией материалов на английском языке о том, как плох и почему долго не протянет этот Совет мира Трампа и почему его всерьез воспринимать не стоит", – заметил политолог.
Ситуацию не прояснил и недавний визит двух высокопоставленных дипломатов администрации США – министра армии США Дэниела Дрисколла и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Тогда американцы четко озвучили, что им от Туркменистана нужно, но ничего не предлагали (см. "НГ" от 25.01.26).
У Туркменистана два серьезных актива, которые он по объективным и субъективным причинам так и не может реализовать. Его стратегическое расположение – территория Туркменистана "запирает" Срединный коридор и существенные запасы природного газа. К слову, к визиту в США были опубликованы итоговые данные по добыче нефти и газа в Туркменистане за 2025 год и их переработке. А складывающаяся геополитическая конъюнктура, включающая "освоение" США Южного Кавказа и целый ряд стратегических "сырьевых" соглашений с Казахстаном и Узбекистаном, а также планами Вашингтона (и Европы) относительно Центральной Азии, делает момент для реализации этих активов удачным.
По словам Караева, отчасти этим и объясняется внезапный характер визита Гурбангулы Бердымухамедова в США, вся подготовка к которому велась в строжайшей тайне. Даже главный лоббист Туркменистана в США директор Делового совета "Туркменистан – США" Эрик Стюарт вел закрытые переговоры с представителями бизнеса, имеющего интересы в Туркменистане. Но ни посольство США в Ашхабаде, ни Госдеп не проронили к настоящему моменту о визите ни слова.
Другой причиной сокрытия информации о визите Бердымухамедова и мест посещения им, по мнению политолога, стало опасение столкнуться с демонстрациями и пикетами туркменской диаспоры на американской земле (в США туркменская диаспора наиболее сплочена и организована). У эмиграции накопилось очень много вопросов к туркменским властям, и для купирования ее активности они прибегают к трансграничным репрессиям и требованиям к странам пребывания возвращения наиболее активных оппозиционеров на родину.
"Прогуляться по окрестностям" решила и европейская дипломатия в Туркменистане, инициативно поучаствовав в брифинге по вопросам сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом. "Президент Сердар Бердымухамедов более чем желанный гость в Брюсселе для встреч с председателями Комиссии, Совета, парламента и с комиссарами. Решение принято, все ждут только согласования даты", – заявила посол Европейского союза в Ашхабаде Беата Пекса на брифинге, прошедшем в МИД Туркменистана 17 февраля.
Этот брифинг тоже был организован не случайно: властям Туркменистана было важно понять состояние и замерить температуру отношений между Туркменистаном и Европейским союзом после появления некоего обширного доклада туркменской диссидентской группы (см. "НГ" от 11.12.25). Обе стороны – и европейская, и туркменская – пришли к выводу, что этот доклад является частью политической игры в конкурентной борьбе США в регионе, на которую прозвучал совместный консолидированный ответ.