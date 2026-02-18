НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом

02:42 19.02.2026

Ашхабад готов наладить конструктивные отношения с Соединенными Штатами

Национальный лидер Туркмении отправился в Вашингтон с визитом



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

18.02.2026



Визит председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США проходит на фоне знакового события – инаугурации Совета мира, в состав которого Ашхабад не был приглашен. Лаконичность официальных сводок о целях визита Аркадага (Покровитель – титул Бердымухамедова) лишь подчеркивает его значимость: туркменская дипломатия явно готовит почву для важного маневра.



