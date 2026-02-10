 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 19.02.2026
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
03:10  НГ: В Киргизии предотвращен очередной государственный переворот
02:44  Мир вступил в эпоху потрясений, - Сергей Лавров
01:06  ФСК: Поможет ли Трамп удержаться у власти Орбану на выборах в Венгрии?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
12:30 19.02.2026

США проявляют интерес к критически важным ресурсам в Центральной Азии. Эксперты считают, что для стран региона это шанс на инвестиции и технологическое развитие, но одновременно растут и геополитические риски.

В начале февраля 2026 года в Бишкеке прошел деловой форум B5+1 с участием представителей бизнеса и госорганов США и стран Центральной Азии. На встрече США подтвердили приоритетность региона в своей внешнеэкономической политике, включая сферу критических ресурсов. Интерес американцев к этой отрасли не нов: на саммите "С5+1" в сентябре 2023 года в Нью-Йорке был запущен Диалог США - Центральной Азии по критически важным минералам. Первая встреча в этом формате состоялась в феврале 2024 года.

Скрытый потенциал Центральной Азии

Эксперты отмечают, что многие месторождения критического сырья в Центральной Азии еще не разведаны. По предварительным оценкам, пять стран региона вместе владеют значительными запасами марганцевой руды (около 38,6% мировых запасов), хрома (31%), свинца (20%), цинка (12,6%), титана (8,7%), а также меди, кобальта и молибдена. По данным Геологической службы США (USGS), в регионе обнаружено 384 месторождения редкоземельных и редких металлов: в Казахстане - 160, в Узбекистане - 87, в Кыргызстане - 75, в Таджикистане - 60 и в Туркменистане - 2.

Какая страна региона обладает наиболее богатыми запасами критических минералов, определить довольно трудно, говорит Эльданиз Гусейнов, руководитель исследовательского отдела политического агентства, специализирующийся на анализе внешнеполитических процессов в Центральной Азии. Это зависит от двух факторов: во-первых, не все государства хотят открываться глобальному рынку через редкоземельные металлы, учитывая, что нужда в них может стать еще острее, они предпочитают стратегическое выжидание, чтобы увеличить свою значимость. Во-вторых, каждый ресурс требует отдельного анализа. Согласно исследованиям, районы Тянь-Шаня и Памира считаются носителями крупных неразведанных ресурсов REE и редких металлов, но из-за высокой стоимости спутниковой геологоразведки переход к реальной оценке запасов сырья целесообразен только после понимания реального интереса.

Вместе с тем эксперт указывает на то, что конкурентов у центральноазиатских республик среди поставщиков сырья достаточно, ведь на министерской встрече в США по критически важным минералам участвовали 55 стран. "Регион Центральной Азии среди них выделяет стратегическое местоположение и желание стран Запада поконкурировать с КНР и РФ", - считает Гусейнов.

Стратегический интерес США и перспективы сотрудничества

С тем, что стратегический интерес США в регионе связан, в первую очередь, с Китаем, согласен и Уайлдер Алехандро Санчес (Wilder Alejandro Sánchez), президент , консалтинговой компании в Вашингтоне, соавтор отчета "Использование редкоземельных элементов Центральной Азии для экономического роста". "Администрация Трампа по-прежнему рассматривает Китай и его промышленность как конкурента или угрозу, и руководство обеих партий стремится сломать глобальную монополию Китая на критические минералы и редкоземельные элементы", - объясняет он.

Санчес напоминает, что на встрече в Вашингтоне присутствовали, в том числе, Казахстан и Узбекистан. Последний подписал меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам и редкоземельным элементам. Астана и Вашингтон подписали аналогичный меморандум еще в ноябре 2025 года. Эти инициативы открывают возможности для более тесного сотрудничества США со странами региона.

Тем не менее, по мнению Санчеса, перспективы взаимодействия США с регионом остаются довольно сложными: лидерами процесса будут Казахстан и Узбекистан. При этом он сомневается в заинтересованности Кыргызстана и Таджикистана, хотя не исключает, что Душанбе может стремиться к большему объему инвестиций. Туркменистан, как предполагает эксперт, будет действовать более осторожно.

США или Китай: сравнение подходов

В этом контексте, подчеркивает Санчес, стратегия, похожая на доктрину Монро, которую администрация Трампа применяет в отношении стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы ослабить их связи с Китаем и Россией, в Центральной Азии не сработает. "Учитывая, что Россия и Китай - географические соседи, а инвестиционные и торговые отношения являются основой экономики этих стран, Вашингтон не может требовать от местных правительств сделать выбор между США и Китаем. Эти правительства не будут изгонять китайские горнодобывающие компании, чтобы приветствовать американские", - убежден эксперт.

В свою очередь казахстанский эксперт в области повышения производственной эффективности Тельман Шуриев считает, что Китай выигрывает в вопросах сотрудничества в сравнении с США и Европой. По его наблюдениям, американские инвесторы, как правило, предпочитают не входить в проекты на ранних стадиях, ожидая пока они будут полностью проработаны, а риски минимизированы. Китайские инвесторы, напротив, готовы заходить даже на этапе разведки, вкладывая относительно небольшие суммы и принимая возможность неудачи. В результате США чаще приходят уже в готовые проекты, стремясь при этом закрепить за собой ключевую долю или контроль.

Конкуренция держав как фактор диверсификации инвестиций в регионе

Помимо США, в критических минералах заинтересованы и другие игроки - Евросоюз, Япония, Южная Корея, отмечает Эльданиз Гуйсенов. По его мнению, конкуренция между державами выгодна Центральной Азии, поскольку она будет стимулировать их предлагать более привлекательные условия сотрудничества государствам региона.

Такая ситуация открывает для Центральной Азии возможность диверсифицировать инвестиции и сделать инвестиционные рынки стран региона более сбалансированными, добавляет экономический эксперт из Кыргызстана []. По его утверждению, важно привлекать к сотрудничеству ведущие мировые бренды, которые, как правило, уделяют большое внимание своей репутации, соблюдают экологические стандарты и используют более ответственные производственные технологии. Кроме того, они обладают наиболее передовыми технологическими решениями и ориентированы на долгосрочное присутствие на рынке, что делает их надежными партнерами.

Не стать сырьевым придатком: вызовы Центральной Азии

Конкуренция крупных игроков в регионе создает как возможности, так и риски. "Усиление стран Запада в Центральной Азии через сотрудничество в добывающей отрасли может вызывать недовольство у КНР и РФ, те, в свою очередь, могут принимать ответные шаги. Более того, стратегическое значение имеет то, что страны Центральной Азии будут обеспечивать развитие конкурирующих экономик, это будет ключевой стимул для недовольства крупных держав от нашего сотрудничества с разными игроками", - подчеркивает руководитель исследовательского отдела политического агентства Эльданиз Гусейнов.

В то же время эксперты сходятся во мнении, что главный риск для региона - не стать сырьевым придатком крупных экономических центров. "Центральная Азия не должна ограничиваться экспортом руды или концентрата, тем самым упуская возможности создания высокой добавленной стоимости", - отмечает Тельман Шуриев. Опыт Китая показывает, что основная прибыль формируется за счет глубокой переработки, а не добычи. В этой связи, подчеркивает эксперт, странам региона важно не упустить окно возможностей при глобальных инвестициях и не допустить модели низкого передела.

"Странам региона важно предлагать, а не ждать"

На этом фоне Шуриев полагает, что одним из решений может стать развитие межкластерного производства, в частности, создание совместного перерабатывающего хаба при участии, например, Казахстана и Узбекистана. Концентрация объемов сырья в таком формате повысит окупаемость проектов, тогда как разрозненный экспорт сделает строительство перерабатывающих мощностей экономически невыгодным. При этом Эльданиз Гусейнов обращает внимание на то, что Центральная Азия не уникальна в сфере критических минералов, поэтому самим странам региона важно предлагать совместные проекты партнерам, а не ждать готовых решений извне.

10 февраля 2026 г.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771493400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Жители Туркестанской области готовы проголосовать за новую Конституцию
- Прядильные фабрики, переработка шкур, бытовая химия – сформирован предварительный пул проектов "Заказа на инвестиции"
- Ключевые задачи и приоритеты системы здравоохранения обсудили на коллегии профильного министерства
- Более четверти экономического роста 2025 года обеспечила торговля
- В Астане прошло очередное заседание Национального офиса по приватизации
- Журсин Ерман удостоен звания "Народный писатель Казахстана"
- О проведении опросов общественного мнения
- Доходы от онлайн-казино изъяты: конфискованы Porsche и Lexus
- Расследование в отношении двух замов акимов ведет КНБ
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  