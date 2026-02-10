Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?

12:30 19.02.2026

США проявляют интерес к критически важным ресурсам в Центральной Азии. Эксперты считают, что для стран региона это шанс на инвестиции и технологическое развитие, но одновременно растут и геополитические риски.



В начале февраля 2026 года в Бишкеке прошел деловой форум B5+1 с участием представителей бизнеса и госорганов США и стран Центральной Азии. На встрече США подтвердили приоритетность региона в своей внешнеэкономической политике, включая сферу критических ресурсов. Интерес американцев к этой отрасли не нов: на саммите "С5+1" в сентябре 2023 года в Нью-Йорке был запущен Диалог США - Центральной Азии по критически важным минералам. Первая встреча в этом формате состоялась в феврале 2024 года.



Скрытый потенциал Центральной Азии



Эксперты отмечают, что многие месторождения критического сырья в Центральной Азии еще не разведаны. По предварительным оценкам, пять стран региона вместе владеют значительными запасами марганцевой руды (около 38,6% мировых запасов), хрома (31%), свинца (20%), цинка (12,6%), титана (8,7%), а также меди, кобальта и молибдена. По данным Геологической службы США (USGS), в регионе обнаружено 384 месторождения редкоземельных и редких металлов: в Казахстане - 160, в Узбекистане - 87, в Кыргызстане - 75, в Таджикистане - 60 и в Туркменистане - 2.



Какая страна региона обладает наиболее богатыми запасами критических минералов, определить довольно трудно, говорит Эльданиз Гусейнов, руководитель исследовательского отдела политического агентства, специализирующийся на анализе внешнеполитических процессов в Центральной Азии. Это зависит от двух факторов: во-первых, не все государства хотят открываться глобальному рынку через редкоземельные металлы, учитывая, что нужда в них может стать еще острее, они предпочитают стратегическое выжидание, чтобы увеличить свою значимость. Во-вторых, каждый ресурс требует отдельного анализа. Согласно исследованиям, районы Тянь-Шаня и Памира считаются носителями крупных неразведанных ресурсов REE и редких металлов, но из-за высокой стоимости спутниковой геологоразведки переход к реальной оценке запасов сырья целесообразен только после понимания реального интереса.



Вместе с тем эксперт указывает на то, что конкурентов у центральноазиатских республик среди поставщиков сырья достаточно, ведь на министерской встрече в США по критически важным минералам участвовали 55 стран. "Регион Центральной Азии среди них выделяет стратегическое местоположение и желание стран Запада поконкурировать с КНР и РФ", - считает Гусейнов.



Стратегический интерес США и перспективы сотрудничества



С тем, что стратегический интерес США в регионе связан, в первую очередь, с Китаем, согласен и Уайлдер Алехандро Санчес (Wilder Alejandro Sánchez), президент , консалтинговой компании в Вашингтоне, соавтор отчета "Использование редкоземельных элементов Центральной Азии для экономического роста". "Администрация Трампа по-прежнему рассматривает Китай и его промышленность как конкурента или угрозу, и руководство обеих партий стремится сломать глобальную монополию Китая на критические минералы и редкоземельные элементы", - объясняет он.



Санчес напоминает, что на встрече в Вашингтоне присутствовали, в том числе, Казахстан и Узбекистан. Последний подписал меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам и редкоземельным элементам. Астана и Вашингтон подписали аналогичный меморандум еще в ноябре 2025 года. Эти инициативы открывают возможности для более тесного сотрудничества США со странами региона.



Тем не менее, по мнению Санчеса, перспективы взаимодействия США с регионом остаются довольно сложными: лидерами процесса будут Казахстан и Узбекистан. При этом он сомневается в заинтересованности Кыргызстана и Таджикистана, хотя не исключает, что Душанбе может стремиться к большему объему инвестиций. Туркменистан, как предполагает эксперт, будет действовать более осторожно.



США или Китай: сравнение подходов



В этом контексте, подчеркивает Санчес, стратегия, похожая на доктрину Монро, которую администрация Трампа применяет в отношении стран Латинской Америки и Карибского бассейна, чтобы ослабить их связи с Китаем и Россией, в Центральной Азии не сработает. "Учитывая, что Россия и Китай - географические соседи, а инвестиционные и торговые отношения являются основой экономики этих стран, Вашингтон не может требовать от местных правительств сделать выбор между США и Китаем. Эти правительства не будут изгонять китайские горнодобывающие компании, чтобы приветствовать американские", - убежден эксперт.



В свою очередь казахстанский эксперт в области повышения производственной эффективности Тельман Шуриев считает, что Китай выигрывает в вопросах сотрудничества в сравнении с США и Европой. По его наблюдениям, американские инвесторы, как правило, предпочитают не входить в проекты на ранних стадиях, ожидая пока они будут полностью проработаны, а риски минимизированы. Китайские инвесторы, напротив, готовы заходить даже на этапе разведки, вкладывая относительно небольшие суммы и принимая возможность неудачи. В результате США чаще приходят уже в готовые проекты, стремясь при этом закрепить за собой ключевую долю или контроль.



Конкуренция держав как фактор диверсификации инвестиций в регионе



Помимо США, в критических минералах заинтересованы и другие игроки - Евросоюз, Япония, Южная Корея, отмечает Эльданиз Гуйсенов. По его мнению, конкуренция между державами выгодна Центральной Азии, поскольку она будет стимулировать их предлагать более привлекательные условия сотрудничества государствам региона.



Такая ситуация открывает для Центральной Азии возможность диверсифицировать инвестиции и сделать инвестиционные рынки стран региона более сбалансированными, добавляет экономический эксперт из Кыргызстана []. По его утверждению, важно привлекать к сотрудничеству ведущие мировые бренды, которые, как правило, уделяют большое внимание своей репутации, соблюдают экологические стандарты и используют более ответственные производственные технологии. Кроме того, они обладают наиболее передовыми технологическими решениями и ориентированы на долгосрочное присутствие на рынке, что делает их надежными партнерами.



Не стать сырьевым придатком: вызовы Центральной Азии



Конкуренция крупных игроков в регионе создает как возможности, так и риски. "Усиление стран Запада в Центральной Азии через сотрудничество в добывающей отрасли может вызывать недовольство у КНР и РФ, те, в свою очередь, могут принимать ответные шаги. Более того, стратегическое значение имеет то, что страны Центральной Азии будут обеспечивать развитие конкурирующих экономик, это будет ключевой стимул для недовольства крупных держав от нашего сотрудничества с разными игроками", - подчеркивает руководитель исследовательского отдела политического агентства Эльданиз Гусейнов.



В то же время эксперты сходятся во мнении, что главный риск для региона - не стать сырьевым придатком крупных экономических центров. "Центральная Азия не должна ограничиваться экспортом руды или концентрата, тем самым упуская возможности создания высокой добавленной стоимости", - отмечает Тельман Шуриев. Опыт Китая показывает, что основная прибыль формируется за счет глубокой переработки, а не добычи. В этой связи, подчеркивает эксперт, странам региона важно не упустить окно возможностей при глобальных инвестициях и не допустить модели низкого передела.



"Странам региона важно предлагать, а не ждать"



На этом фоне Шуриев полагает, что одним из решений может стать развитие межкластерного производства, в частности, создание совместного перерабатывающего хаба при участии, например, Казахстана и Узбекистана. Концентрация объемов сырья в таком формате повысит окупаемость проектов, тогда как разрозненный экспорт сделает строительство перерабатывающих мощностей экономически невыгодным. При этом Эльданиз Гусейнов обращает внимание на то, что Центральная Азия не уникальна в сфере критических минералов, поэтому самим странам региона важно предлагать совместные проекты партнерам, а не ждать готовых решений извне.



