Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности

18 февраля 2026



Казахстан подтвердил лидирующие позиции в научной сфере среди стран Центральной Азии, заняв первое место в регионе в международном рейтинге научной активности SCImago Research Group (SCImago Country Rank). По совокупным данным за весь период наблюдений (1996-2024 годы) республика расположилась на 69-й позиции в мире, значительно опередив другие страны региона. По итогам 2024 года Казахстан улучшил свои показатели и занял 64-е место, продемонстрировав устойчивую положительную динамику развития национальной науки и роста публикационной активности.



Лидерство Казахстана в рейтинге SCImago носит системный и прецедентный характер. Разрыв с ближайшими странами Центральной Азии составляет десятки и более ста позиций: Узбекистан занимает 83-е место, Кыргызстан – 130-е, Таджикистан – 147-е, Туркменистан – 191-е. Эти данные отражают различия в уровне финансирования науки, развитии исследовательской инфраструктуры, кадровом потенциале, степени международной интеграции и качестве научных публикаций.



Достигнутые результаты являются следствием последовательной государственной политики в сфере науки и высшего образования. В рамках реализации Закона Республики Казахстан "О науке и технологической политике" приоритетное внимание уделяется развитию региональных инновационных систем, формированию центров академического и исследовательского превосходства, внедрению механизмов софинансирования исследований со стороны бизнеса, а также системной поддержке молодых ученых. Важным направлением остается расширение участия казахстанских научных организаций в международных программах, включая Horizon Europe, что способствует интеграции отечественной науки в глобальное исследовательское пространство.



Международный рейтинг SCImago Research Group является одним из наиболее авторитетных инструментов оценки научного и исследовательского потенциала стран мира. Он формируется на основе данных библиометрической базы Scopus компании Elsevier и охватывает деятельность университетов, научных институтов и исследовательских центров в целом. Методология рейтинга учитывает количество публикаций в международных рецензируемых журналах, уровень их цитируемости, масштабы международного научного сотрудничества, качество исследований и вклад науки в инновационное и технологическое развитие.



Укрепление позиций Казахстана в рейтинге SCImago не только подтверждает эффективность реализуемых реформ, но и усиливает международный имидж страны как научного и интеллектуального лидера Центральной Азии. В условиях глобальной конкуренции за знания и технологии данный результат становится важным стратегическим ориентиром для дальнейшего развития научной системы и повышения ее вклада в социально-экономический прогресс страны и региона в целом.