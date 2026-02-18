 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 19.02.2026
Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:45 19.02.2026

В начале января в Сети появился ролик с утверждением о том, что Япония заявила о принадлежности к тюркскому миру и возможном намерении вступить в Организацию тюркских государств в качестве участника. В публикациях уточняется, что высказывание якобы прозвучало из уст заместителя министра иностранных дел Японии Арфии Эри после первого саммита "Центральная Азия - Япония".

…Страна восходящего солнца, символ тихоокеанского мира вдруг заявляет о глубинных культурных связях с тюркской цивилизацией и допускает участие в Организации тюркских государств в разных форматах […] Эри называет новый формат сотрудничества с Центральной Азией историческим шагом и дает понять, что Токио больше не хочет быть просто внешним партнером региона. Япония намерена расширять и углублять отношения со всеми тюркскими государствами, выстраивая не только политические, но и цивилизационные мосты…

О новости также сообщили некоторые информационные издания, такие как EDnews и Altyn-Orda.

Редакция Factcheck.kz решила проверить достоверность распространяемой информации.

Вердикт: Фейк

Япония не сообщала о намерении вступить в Организацию тюркских государств и не говорила о принадлежности страны к тюркскому миру. Арфия Эри также опровергла подобные утверждения в соцсети X. Кроме того, в распространяемом ролике изображена не Эри, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

В подробностях

Первоисточником новости предположительно стало турецкое медиа Turkic Times. В своем посте от 26 декабря 2025 года на платформе X они пишут, что Арфия Эри заявила следующее:

Япония считает возможным участие в Организации тюркских государств в различных статусах. У Японии есть глубокие культурные связи с тюркским миром.

В этническом плане я представляю уйгурских тюрков; мы также являемся частью тюркского мира. В этом контексте новый формат, созданный со странами Центральной Азии, является историческим шагом. В будущем мы считаем целесообразным выстраивать более всесторонние отношения и с другими тюркскими государствами.

Стоит отметить, что эта цитата сформулирована несколько иначе, чем в сценарии распространяемого видео. Тем не менее, и этот, и другой варианты не соответствуют действительности.

Под постом можно заметить опровержение самой Арфии Эри: "Это хорошая идея, которую можно было бы изучить, однако я этого не заявляла. Это ложное сообщение".

Скорее всего, ложные публикации появились на фоне первого саммита "Центральная Азия - Япония", прошедшего в двадцатых числах декабря 2025 года, после которого эксперты начали обсуждать будущее политическое и экономическое сотрудничество Японии со странами Центральной Азии.

Интересно, что Turkic Times не уточнял, когда и где заместитель министра делала подобные высказывания. Информация о том, что они были озвучены после саммита, появилась позже, в распространяющемся видео, опубликованном медиаорганизацией EUREFLECT 4 января 2026 года.

Также важно отметить, что женщина, чьи фотографии продемонстрированы в ролике, не Арфия Эри, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Не совсем понятно, почему, говоря о замминистра иностранных дел, авторы видео решили показать вместо нее главу правительства.

Помимо первого саммита, на появление фейкового сообщения могло повлиять и происхождение Арфии Эри. Она имеет уйгурско-узбекские корни. До саммита, 18 декабря, Эри публиковала видео, где без переводчика разговаривала с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на уйгурском и узбекском языках. В посте она также упомянула предстоящий саммит "Центральная Азия - Япония".

Контекст

В Организацию тюркских государств входят 5 стран: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан. Наблюдателями в Организации значатся Туркменистан, Северный Кипр, а также Венгрия. Последняя принимает участие в ОТГ из-за тесных исторических и культурных связей с тюркскими странами. Теоретически в похожем статусе к Организации могла бы присоединиться и Япония, но, как было сказано выше, никаких обсуждений этой возможности в данный момент не ведется.

Дария Зулфухарқызы
18.02.2026

Источник - Factcheck.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771501500


