Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью

16:18 19.02.2026

13.02.2026



Первый в истории саммит между Республикой Корея и государствами Центральной Азии состоится 16–17 сентября 2026 года. О датах проведения саммита сообщил министр иностранных дел Чо Хен в ходе подготовительного совещания по организации мероприятия в четверг в Сеуле.



Во встрече примут участие лидеры Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан, передает Yonhap.



Глава внешнеполитического ведомства отметил, что предстоящая встреча станет важным шагом в расширении дипломатического горизонта Южная Корея и укреплении связей с государствами Центральной Азии.



По словам министра, формат саммита позволит углубить двустороннее и многостороннее сотрудничество, а также заложить основу для взаимодействия в сферах диверсификации цепочек поставок и повышения эффективности поддержки корейских этнических общин, проживающих в странах региона.