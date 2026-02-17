|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
|Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
17:02 19.02.2026
Первый опытный контейнерный поезд запущен по маршруту "Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Таджикистан"
17 фев 2026
Совместное предприятие UTK International Logistics Co. Ltd, созданное в Китайской Народной Республике при участии АО "Узтемирйулконтейнер", успешно отправило первый пилотный контейнерный поезд из Китая в Республику Таджикистан.
Проект реализован в рамках соглашений о расширении регионального сотрудничества и укреплении транспортных связей, заключенных на встрече глав государств Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в Душанбе в 2025 году.
Состав поезда включает 8 сорокафутовых контейнеров, груженных товарами народного потребления и строительной техникой. Поезд отправился со станции Ланьчжоу (КНР) и проследует до станции Душанбе-2 по мультимодальному транспортному коридору "Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Таджикистан".
Общая протяженность маршрута превышает 3 500 километров, а транзитное время доставки груза составляет 18-20 дней.
Благодаря поддержке АО "Узбекистон темир йуллари" на данном мультимодальном маршруте действуют тарифные льготы, что повышает эффективность и доступность перевозок.
Реализация пилотного проекта демонстрирует готовность компании к организации стабильных и регулярных контейнерных перевозок между Китаем и Центральной Азией.
АО "Узтемирйулконтейнер" продолжает расширять международные логистические цепочки, развивать новые транспортные коридоры и совершенствовать надежные и эффективные решения для партнеров.