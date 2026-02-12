|Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
00:05 20.02.2026
ВС РФ начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 19 февраля в разрезе СВО. Русские войска продолжают формировать наступательные "балконы" в направлении Сум. Редакция Readovka проанализировала интервью связанного с украинскими спецслужбами основателя OSINT-ресурса DeepState.
В ожидании весны
Части ГрВ "Север" ВС РФ вновь активизировались в Сумской области, причем сразу в 3 районах региона. На текущем этапе было бы неверным называть какой-либо из секторов активности русских войск на Сумщине основным, так как неизвестны замыслы командования ВС РФ на весенне-летний период 2026 года. Однако наибольшие усилия наша армия прикладывает именно в Краснопольском и Сумском районах Сумской области.
После освобождения Покровки русские штурмовики направились к населенным пунктам Рясное, Тарутино, Новодмитровка и Михайловка. Несмотря на то, что неприятель пытается огрызаться, его оборону крепкой назвать нельзя, ведь она держится на истощенных 119-й и 122-й бригадах территориальной обороны, выведенных в свое время в Сумскую область ввиду утраты ими боеспособности. Выделенные им в качестве усиления подразделения ГПСУ (погранслужба Украины) едва ли в состоянии полноценно компенсировать дефицит живой силы у тероборонщиков. По этой причине ГрВ "Север" ВС РФ вряд ли встретит серьезное сопротивление в Краснопольском районе, что позволяет и далее охватывать райцентр – Краснополье и, возможно, даже взять его в ближайшей перспективе.
В Сумском районе Сумской области русские войска также возобновили активные действия. На данный момент идет активная подготовка к штурму Кондратовки. ВС РФ точечно выбивают позиции ВСУ как в селе, так и в его окрестностях. Ряд источников, приближенных к действующей армии, уточнили, что наши штурмовики уже вошли в населенный пункт. Таким образом в этом секторе ВС РФ восстанавливают оперативную конфигурацию июня-июля 2025 года, когда группировка "Север" вышла широким фронтом против главного ключевого рубежа обороны противника севернее Сум. Но тогда он смог стабилизировать ситуацию за счет ввода в бой тех, кому удалось сбежать из Курской области. В случае повторения штурма украинских позиций в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина ВСУ придется полагаться на более скромные силы при отсутствии резерва, который вынужден стоять в пунктах временной дислокации сильно севернее, в Глуховском районе области. Да и угроза скорого штурма Мирополья также вынуждает незалежную распылять силы.
Причина, которая заставляет территориальное оперативное командование ВСУ держать личный состав в Глуховском районе, очевидна. Под русский флаг перешло село Харьковка, что к западу от занятой в январе Комаровки. И едва ли на этом проблемы "медвежьего угла" закончатся, ВС РФ, скорее всего, не остановятся на достигнутом.
Из-за того, что Киев рассматривал это направление как второстепенный театр боевых действий, украинская армия рискует получить серьезный удар в Сумской области. Сейчас наши войска попросту "маринуют" направление, готовясь к активным действиям к сухой весне.
Из штаба противника вышел "язык"
Основатель украинского OSINT-ресурса DeepState, связанного с ГУР, Роман Погорелый дал интервью агентству УНИАН (заблокировано в РФ). В ходе беседы с местным журналистом, он, по всей видимости, выдал информацию стратегического характера.
"Хватит говорить про наступления. Не можем мы сегодня наступать, не можем. И если что-то выйдет, то мы не сможем это удержать. Курск это показал [провальная операция ВСУ в августе 2024 года с целью захвата Курской АЭС – прим. ред.]", – сказал Погорелый.
И эта выдержка из его выступления говорит о многом. Прежде всего, стоит указать на то, что активность противника в виде контрнаступлений, а не наступлений на ряде участков зоны СВО, в частности на Запорожском направлении, выполняет именно оборонительную задачу. Ее цель – обеспечить долговременную устойчивость украинских укрепрайонов и отдельных узлов, вынудив ВС РФ остановиться. То, что делает неприятель в Запорожской области, это, конечно, нечто большее, чем просто маневренная оборона, но так или иначе Погорелый говорил явно не про принципы обороны. Речь идет именно о наступлении как таковом, а военная наука крайне строга в терминологии.
В качестве примера он неслучайно упомянул события в Курской области 2024-2025 годов. То есть целый шлейф косвенных признаков, озвученных Погорелым, говорит о том, что военно-политическое руководство Украины размышляет о повторении того сценария. Причем из речи основателя ресурса DeepState можно вывести еще одно косвенное доказательство вышеприведенной версии, которое также основывается на тактическом аспекте. Наступление на условную территорию с невозможностью ее удержать подразумевает не только отсутствие сил для "бетонирования" его итогов. Речь идет об инженерной подготовке местности, и между зоной СВО в ее классическом понимании и территорией нашего приграничья с северо-восточными областями Украины есть одна фундаментальная разница. Когда ВСУ контратакуют где бы то ни было в зоне интенсивных боев, то они, даже если условно от роты до точки дошел взвод, могут полагаться на ранее брошенные ими самими полевые укрепления и прочие инженерные сооружения. Командование незалежной в том числе именно от этого фактора и отталкивается, когда планирует действия: в чистом поле в обороне много не навоевать.
Но когда ВСУ напали на Курскую область, и когда высокоманевренное наступление перешло во встречные бои, а затем в позиционные, именно отсутствие фортификаций и привело к тому, что положение противника в одночасье критически осложнилось. На рубеже лета-осени 2024 года, когда 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ВС РФ при поддержке других частей перешла в контрнаступление в Кореневском и Глушковском районах Курской области, западный фланг украинской группировки чуть не был смят русскими войсками. Единственное, что помогло неприятелю временно стабилизироваться, это целый комплекс мер, включающий контратаки с применением танков, а также авральное окапывание с использованием продукции Суджанского завода ЖБИ для укрепления позиций.
Соединяя в целое все посылы Погорелого и отождествленные с ними тактические аспекты, он опасается как раз именно рецидива провала операции по образу Курской. Ведь если ВСУ попытаются прорвать границу России в точке N и им удастся зайти на ту или иную глубину нашей территории, они бесспорно столкнутся со всем веером непреодолимых проблем. Дефицит сил, помноженный на отсутствие развитой сети фортификаций, развернутых фронтом против ВС РФ, гарантирует неприятелю быстрый провал как в полосе наступления, так и в обороне других участков, которые станут донорами. И Погорелый как опытный OSINT-аналитик отлично это понимает, но очень переживает, что у Банковой может не быть этого понимания.
Вчера, 18 февраля, главным событием дня стало отражение контратаки ВСУ силами 20-й гвардейской ОА ВС РФ на Краснолиманском направлении.