Пятница, 20.02.2026
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
00:05  ВС РФ разваливают фронт ВСУ к западу от Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
Четверг, 12.02.2026
23:03  Политолог Ашимбаев: конституция Казахстана защищает ее от псевдолиберального радикализма
17:14  В Кыргызстане новый Торага Жогорку Кенеша - Марлен Маматалиев
08:43  На 100-м году жизни скончался бывший руководитель Каракалпакстана Каллибек Камалов
00:05 20.02.2026

ВС РФ начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 19 февраля в разрезе СВО. Русские войска продолжают формировать наступательные "балконы" в направлении Сум. Редакция Readovka проанализировала интервью связанного с украинскими спецслужбами основателя OSINT-ресурса DeepState.



В ожидании весны

Части ГрВ "Север" ВС РФ вновь активизировались в Сумской области, причем сразу в 3 районах региона. На текущем этапе было бы неверным называть какой-либо из секторов активности русских войск на Сумщине основным, так как неизвестны замыслы командования ВС РФ на весенне-летний период 2026 года. Однако наибольшие усилия наша армия прикладывает именно в Краснопольском и Сумском районах Сумской области.

После освобождения Покровки русские штурмовики направились к населенным пунктам Рясное, Тарутино, Новодмитровка и Михайловка. Несмотря на то, что неприятель пытается огрызаться, его оборону крепкой назвать нельзя, ведь она держится на истощенных 119-й и 122-й бригадах территориальной обороны, выведенных в свое время в Сумскую область ввиду утраты ими боеспособности. Выделенные им в качестве усиления подразделения ГПСУ (погранслужба Украины) едва ли в состоянии полноценно компенсировать дефицит живой силы у тероборонщиков. По этой причине ГрВ "Север" ВС РФ вряд ли встретит серьезное сопротивление в Краснопольском районе, что позволяет и далее охватывать райцентр – Краснополье и, возможно, даже взять его в ближайшей перспективе.

В Сумском районе Сумской области русские войска также возобновили активные действия. На данный момент идет активная подготовка к штурму Кондратовки. ВС РФ точечно выбивают позиции ВСУ как в селе, так и в его окрестностях. Ряд источников, приближенных к действующей армии, уточнили, что наши штурмовики уже вошли в населенный пункт. Таким образом в этом секторе ВС РФ восстанавливают оперативную конфигурацию июня-июля 2025 года, когда группировка "Север" вышла широким фронтом против главного ключевого рубежа обороны противника севернее Сум. Но тогда он смог стабилизировать ситуацию за счет ввода в бой тех, кому удалось сбежать из Курской области. В случае повторения штурма украинских позиций в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина ВСУ придется полагаться на более скромные силы при отсутствии резерва, который вынужден стоять в пунктах временной дислокации сильно севернее, в Глуховском районе области. Да и угроза скорого штурма Мирополья также вынуждает незалежную распылять силы.

Причина, которая заставляет территориальное оперативное командование ВСУ держать личный состав в Глуховском районе, очевидна. Под русский флаг перешло село Харьковка, что к западу от занятой в январе Комаровки. И едва ли на этом проблемы "медвежьего угла" закончатся, ВС РФ, скорее всего, не остановятся на достигнутом.

Из-за того, что Киев рассматривал это направление как второстепенный театр боевых действий, украинская армия рискует получить серьезный удар в Сумской области. Сейчас наши войска попросту "маринуют" направление, готовясь к активным действиям к сухой весне.

Из штаба противника вышел "язык"

Основатель украинского OSINT-ресурса DeepState, связанного с ГУР, Роман Погорелый дал интервью агентству УНИАН (заблокировано в РФ). В ходе беседы с местным журналистом, он, по всей видимости, выдал информацию стратегического характера.

"Хватит говорить про наступления. Не можем мы сегодня наступать, не можем. И если что-то выйдет, то мы не сможем это удержать. Курск это показал [провальная операция ВСУ в августе 2024 года с целью захвата Курской АЭС – прим. ред.]", – сказал Погорелый.

И эта выдержка из его выступления говорит о многом. Прежде всего, стоит указать на то, что активность противника в виде контрнаступлений, а не наступлений на ряде участков зоны СВО, в частности на Запорожском направлении, выполняет именно оборонительную задачу. Ее цель – обеспечить долговременную устойчивость украинских укрепрайонов и отдельных узлов, вынудив ВС РФ остановиться. То, что делает неприятель в Запорожской области, это, конечно, нечто большее, чем просто маневренная оборона, но так или иначе Погорелый говорил явно не про принципы обороны. Речь идет именно о наступлении как таковом, а военная наука крайне строга в терминологии.

В качестве примера он неслучайно упомянул события в Курской области 2024-2025 годов. То есть целый шлейф косвенных признаков, озвученных Погорелым, говорит о том, что военно-политическое руководство Украины размышляет о повторении того сценария. Причем из речи основателя ресурса DeepState можно вывести еще одно косвенное доказательство вышеприведенной версии, которое также основывается на тактическом аспекте. Наступление на условную территорию с невозможностью ее удержать подразумевает не только отсутствие сил для "бетонирования" его итогов. Речь идет об инженерной подготовке местности, и между зоной СВО в ее классическом понимании и территорией нашего приграничья с северо-восточными областями Украины есть одна фундаментальная разница. Когда ВСУ контратакуют где бы то ни было в зоне интенсивных боев, то они, даже если условно от роты до точки дошел взвод, могут полагаться на ранее брошенные ими самими полевые укрепления и прочие инженерные сооружения. Командование незалежной в том числе именно от этого фактора и отталкивается, когда планирует действия: в чистом поле в обороне много не навоевать.

Но когда ВСУ напали на Курскую область, и когда высокоманевренное наступление перешло во встречные бои, а затем в позиционные, именно отсутствие фортификаций и привело к тому, что положение противника в одночасье критически осложнилось. На рубеже лета-осени 2024 года, когда 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ВС РФ при поддержке других частей перешла в контрнаступление в Кореневском и Глушковском районах Курской области, западный фланг украинской группировки чуть не был смят русскими войсками. Единственное, что помогло неприятелю временно стабилизироваться, это целый комплекс мер, включающий контратаки с применением танков, а также авральное окапывание с использованием продукции Суджанского завода ЖБИ для укрепления позиций.

Соединяя в целое все посылы Погорелого и отождествленные с ними тактические аспекты, он опасается как раз именно рецидива провала операции по образу Курской. Ведь если ВСУ попытаются прорвать границу России в точке N и им удастся зайти на ту или иную глубину нашей территории, они бесспорно столкнутся со всем веером непреодолимых проблем. Дефицит сил, помноженный на отсутствие развитой сети фортификаций, развернутых фронтом против ВС РФ, гарантирует неприятелю быстрый провал как в полосе наступления, так и в обороне других участков, которые станут донорами. И Погорелый как опытный OSINT-аналитик отлично это понимает, но очень переживает, что у Банковой может не быть этого понимания.

Вчера, 18 февраля, главным событием дня стало отражение контратаки ВСУ силами 20-й гвардейской ОА ВС РФ на Краснолиманском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771535100


