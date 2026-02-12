Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля

00:05 20.02.2026

ВС РФ начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 февраля в разрезе СВО. Русские войска продолжают формировать наступательные "балконы" в направлении Сум. Редакция Readovka проанализировала интервью связанного с украинскими спецслужбами основателя OSINT-ресурса DeepState.



