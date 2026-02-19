В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год

15:05 20.02.2026

Заседание Совета безопасности Республики Таджикистан



город Душанбе

19.02.2026



Сегодня под председательством Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Председателя Совета безопасности уважаемого Эмомали Рахмона состоялось заседание Совета безопасности страны.



В работе заседания приняли участие постоянные члены и члены Совета безопасности, руководители правоохранительных органов, силовых структур, главы ряда министерств и республиканских ведомств, а также сотрудники Секретариата Совета безопасности.



На заседании были заслушаны отчеты руководителей правоохранительных органов и силовых структур о деятельности соответствующих органов и структур за 2025 год.



Президент страны, с учетом сложной и быстро меняющейся ситуации в мире, дал руководителям и ответственным лицам конкретные поручения по обеспечению безопасности государства и общества, верховенства закона, по борьбе с преступностью, поддержанию постоянной готовности Вооруженных сил, улучшению условий службы и быта личного состава войсковых подразделений, а также сотрудников правоохранительных органов.



Внимание руководителей органов и структур было обращено на устранение имеющихся недостатков, особенно в части совершения должностных преступлений и других нарушений законодательства.



Было подчеркнуто, что необходимо принять решительные меры в целях охраны государственной границы, предотвращения террористических и экстремистских преступлений, контрабанды и незаконного оборота наркотических средств, транснациональной организованной преступности и борьбы с ними.



Также руководителям силовых структур поручено существенно активизировать свою деятельность по подготовке кадров, их отбору и правильной расстановке, подготовке высококвалифицированных специалистов в области использования современной техники и технологий, развитию оборонной промышленности страны, цифровизации и обеспечению кибербезопасности государства, а также по повышению уровня профессионализма, патриотизма, укреплению чувства национального самосознания и самопознания военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



Были приняты соответствующие решения по вопросам, обсуждавшимся на заседании Совета безопасности.