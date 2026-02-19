НГ: США сокращают сферу влияния НАТО

18:49 20.02.2026

США сокращают сферу влияния НАТО



Администрация Трампа хочет ограничить применение сил альянса территорией входящих в него стран



Геннадий Петров

19.02.2026



Сделать НАТО не глобальной, а локальной организацией, действующей даже не на всей территории Северной Америки и Европы, намерено руководство США. Это утверждение СМИ, ссылающегося на источники в Североатлантическом альянсе, в общем, похоже на правду. Во всяком случае, оно согласуется с недавними заявлениями представителей администрации Дональда Трампа и ее внешнеполитическим манифестом – Стратегией национальной безопасности.



Сразу четыре дипломата НАТО сообщили изданию Politico, что США добиваются от альянса сокращения (а фактически – ликвидации) своих миссий в Косово и Ираке. Если американцы в данном случае преуспеют, это весьма серьезно скажется и на перспективах отношений Вашингтона со своими союзниками, и на ситуации в двух упомянутых странах. В Ираке миссия НАТО носит вспомогательный характер. В ней – военные полицейские и инструкторы, и она является дополнением к более многочисленному американскому контингенту. В настоящее время в Ираке находится примерно 2500 американских солдат. По соглашению с правительством страны они должны покинуть страну к концу этого года. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани ранее заявлял, что американцы уйдут к сентябрю. К этому же месяцу, по данным Politico, администрация Трампа хочет обеспечить и вывод миссии НАТО.



Хотя источник издания утверждает, что в альянсе возражают против ухода из Ирака, объясняя это тем, что ситуация в стране далека от стабильной и в любой момент может взорваться, сам факт сворачивания миссии не выглядит чем-то фатальным ни для иракского руководства, ни для Запада. Сейчас американцы выводят свои войска и из соседней Сирии, где ситуация куда более сложная. В частности, покинута база США ат-Танф на востоке страны, которая существовала более 10 лет. Это последний оплот американских вооруженных сил в Сирии. Но на сдачу позиций США данный шаг не похож. Во-первых, администрация Трампа наладила контакты с новой властью в Сирии и теперь делает ставку на центральное правительство, а не на противостоящие ему силы, как ранее. Во-вторых, американцы из ат-Танфа перебазируются всего лишь на считаные километры – в соседнюю Иорданию. Оттуда им ничто не мешает в случае чего наносить авиаудары по целям как в Сирии, так и в Ираке. А вот куда уйдут силы НАТО с иракской территории, непонятно. Возможно, им придется вовсе покинуть Ближний Восток. Базы в регионе (если не брать входящую в альянс Турцию) есть у США, а не у НАТО.



Еще более важным для будущего альянса стало бы сворачивание начатой в 1999 году с санкции ООН миссии НАТО в Косово. Миссия KFOR (от Kosovo force) насчитывает около 4500 военнослужащих. Ее вывод означал бы, что НАТО самоустранилось от так и не завершенного до конца противостояния сербов и албанцев.



Следует заметить, что временных рамок присутствия сил альянса ни в Косово, ни в Ираке не установлено. Решение о прекращении обеих миссий должно быть одобрено всеми странами НАТО. Ближайший саммит, где оно может быть принято, состоится в Анкаре в июле. Есть признаки, что это мероприятие станет рубежным в истории НАТО. Стоит в этой связи вспомнить о недавнем заявлении замглавы Пентагона Элбриджа Колби. Он заговорил о необходимости реформирования альянса, создания того, что им было названо НАТО 3.0: боеспособной организации, где не будут доминировать США. На эту тему представители администрации Трампа высказывались не раз. Мысль, что НАТО – "нахлебник" США, от которого стоит как-нибудь избавить американского налогоплательщика, определенно близка американскому президенту. О том, что альянс должен быть менее зависим от поддержки из Вашингтона, говорится и в вышедшей в декабре Стратегии национальной безопасности. В ней также указывается, что НАТО не должно быть "бесконечно расширяющимся" объединением. То есть прием туда новых членов должен быть прекращен. Все это очень пугает многих европейцев. По многим параметрам армии стран НАТО сильно зависят от США. В некоторых сферах (например, спутниковая разведка и средства ПВО) заменить американцев европейцам просто нечем. Выполнение стратегических планов по усилению собственного военно-промышленного комплекса рассчитано в ЕС на много лет и пока далеко от завершения. Поэтому намерение США самоустраниться от участия в деятельности альянса многими расценивается как намерение его ликвидировать.



Показательно, что ни одна из проведенных за время нынешней каденции Трампа военных операций не была совместной с НАТО. Альянс даже не поставили в известность ни о намерении захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ни об ударах по Ирану. Нет признаков и того, что нынешние американские приготовления к атакам иранской территории как-либо согласованы с НАТО. Разительный контраст с прежними администрациями, которые старались координировать свои действия с союзниками. Все это свидетельствует о том, что связи США с НАТО постепенно слабеют. Назвать данный процесс необратимым трудно, но он, очевидно, будет идти, пока Трамп обладает возможностями проводить ту внешнюю политику, которую считает правильной.



* * *



О перспективах НАТО рассуждали также авторы российских общественно-политических Telegram-каналов.



"Альянс может перейти в новое состояние, - пишет "Темник". - Politico сообщает о давлении Вашингтона на союзников с целью свернуть миссии НАТО в Ираке и Косово, а также ограничить участие партнеров - включая Украину и страны Индо-Тихоокеанского региона - в саммите в Анкаре. Инсайдеры называют стратегию США "возвращением к заводским настройкам": отказом от глобальных амбиций ради концентрации на обороне. Это решение маркирует признание того факта, что глобализация безопасности провалилась и стала слишком дорогой. НАТО больше не рассматривается как цивилизационный проект, а воспринимается как актив с издержками, которые необходимо безжалостно урезать. А принцип атлантической солидарности уступает место жесткой целесообразности: ресурсы выделяются только на то, что приносит немедленную отдачу".