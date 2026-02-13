 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Суббота, 21.02.2026
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
14:31  Секретарем Совбеза Кыргызстана назначен Адилет Орозбеков
07:17  Россия восстановила железнодорожное сообщение со странами Южного Кавказа
06:59  "Кабар": Президент Садыр Жапаров объяснил недавние кадровые решения
06:04  В Казахстане опубликован окончательный вариант проекта новой Конституции. Референдум назначен на 15 марта
03:32  Преимущества и риски Starlink: что обрел Таджикистан?
ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
00:05 21.02.2026

ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 20 февраля в разрезе СВО. Русские войска преодолели внешний оборонительный контур к югу от Константиновки и завязали бои за южные микрорайоны города. На Украине отмечен резкий рост насильственных преступлений, совершенных дезертирами. Киев и Кишинев могут готовить нападение на Приднестровье.



Начало конца

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительных успехов в боях в южных предместьях Константиновки. Штурмовики вошли в пределы города еще до полной ликвидации остатков сельского укрепрайона, что прикрывал южные подступы к городу. Командование уверено, что ВСУ не смогут принять активных контрмер со стороны села Долгая Балка и уходящей от нее на север длинной разветвленной низменности в виде балки Лозовая. Противник и так уже собрал все что можно для попыток контрнаступать на южном фасе фронта и сильно севернее Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому у ВСУ нет достаточных ресурсов атаковать и на Константиновском направлении. Восточнее Краматорска наши войска также давят на противника, исключая его возможность маневрировать силами.

Несмотря на то, что в Ильиновке противник заводит свои штурмовые группы, русские бойцы решили действовать дерзко и начать заход в район большого тепличного комбината "Перспектива" и в микрорайоны Берестовой и Южный. Подразделения ВС РФ забрались вглубь обороны неприятеля, так же как и было на начальном этапе штурма Покровска. Тогда силы 2-й армии ВС РФ, обнаружив "зияющую пустоту" в оборонительных порядках гарнизона, вошли в город, закрепились, накопились и далее приступили к расчленению его обороны.

Причина в том, что 100-я ОМБр, 112-й бригада ТрО, подразделения 5-й ОШБр и отдельные формирования НГУ сконцентрированы на обороне восточных и северо-восточных районов Константиновки. Непосредственная угроза проникновения сил 98-й гв. ВДД ВС РФ на север города со стороны Новодмитровки также лишает украинский гарнизон возможности отвлекаться на юг. Успешный прорыв в Константиновку с юга знаменует собой начало конца для гарнизона ВСУ. У противника нет ресурсов, чтобы вести бои в городской черте.

Страна "Сомалина"

В Сторожинце Черновицкой области неизвестный бросил боевую гранату в полицейских. В результате страж правопорядка получил тяжелые ранения. После инцидента "виновник торжества" был задержан спецназом "Корд" и при себе у него было найдено еще 3 гранаты: РГО, DM51 и боеприпас кустарного производства.

Несмотря на видимую полноту информации, которую выпустили украинские полицейские, так и не раскрыто самое главное – кто кидал гранату, почему он напал на полицейских и прочие ключевые аспекты. Разобраться в этой истории поможет инцидент, произошедший в то же время в Киеве.

В украинской столице 26-летний пьяный дезертир дважды напал с ножом на прохожих. Ранения получили 28-летний мужчина и 56-летняя женщина, которая отказала военному в ночлеге. Стоит подчеркнуть, что оба инцидента произошли практически в одно и то же время. И если во втором случае преступник четко назван как дезертир, то в первом – нацполиция незалежной решила не проливать свет на вопрос. Но учитывая характер происшествия и боеприпасы, которые были изъяты у задержанного в Черновицкой области, можно смело говорить о том, что и он является дезертиром. Полиция сознательно умалчивает о том, кто совершил преступление, чтобы не поднимать панику в украинском обществе и избежать необходимости отвечать на неудобные вопросы.

Украина наводнена дезертирами, которых десятки тысяч, и многие из них при оставлении своих частей не ушли с пустыми руками. То есть речь идет об "армии", которая никому не подчиняется, прилично вооружена и крайне агрессивна, в первую очередь по отношению к представителям власти. Режиму Зеленского стоит серьезно бояться эту силу и единственное, что делает ее лишь пока условно патогенной для украинского политического организма, – это отсутствие организованности. Люди просто хотят, чтобы их никто не трогал и не возвращал умирать в окопы. Но когда эта "армия" поймет, что добиться желаемого можно лишь "через уличную политику" путем объединения тем или иным способом – киевский режим пропал.

Операция под чужим флагом

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о том, что разоблачена и задержана группа диверсантов на территории Молдавии. Операция проводилась совместно со спецслужбами страны. СБУ сообщила, что планировались покушения на высокопоставленных офицеров ГУР и руководство одного из стратегических предприятий. В свою очередь, молдавские источники заявили, что целью также был и известный журналист Дмитрий Гордон (внесен в список террористов и экстремистов в РФ). Оперативные мероприятия прошли и на территории незалежной, согласно фотоматериалам, итогами ОРМ стало изъятие оружия и боеприпасов. Украинские источники о задержании кого-либо в незалежной не сообщили. Но молдавская полиция пояснила, что в Одессе и Киеве задержаны семеро.

Примечательно, что фотографии документов одной из задержанных, указывающих на приднестровское происхождение группы, обнародовал именно пресс-центр СБУ. Ко всему этому добавились и публикации в украинских около военных Telegram-каналах с посылом, что с "Приднестровьем как рассадником диверсантов пора кончать". Очевидно, что Киев и Кишинев активизировались в направлении "окончательного решения приднестровского вопроса". Молдавские СМИ сообщили, что куратором диверсантов был некто Николай Шепели. Известно, что в 2017 году он был осужден в России за организацию производства наркотиков, однако в 2019 году по ходатайству кишиневского суда был переведен для отбывания наказания сроком 11 лет непосредственно в Молдавию. В апреле 2022 года он был помилован персонально президентом страны Санду, согласно указу № 418-IX.

То есть, учитывая все вышесказанное, Шепели не просто "обязан" своим освобождением именно руководству Молдавии. Спецслужбы по давней традиции берут людей в оборот в обмен на свободу. Особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что Санду отозвала свой же декрет об амнистии еще накануне, когда появились первые сообщения о задержаниях в молдавских СМИ, попытавшись неумело затереть следы.

Поэтому произошедшее, вероятно, является информационно-психологической операцией. Ложная разведывательно-диверсионная сеть была создана молдавскими спецслужбами в интересах реализации планов Кишинева по ПМР и Гагаузии. В текущих условиях эта игра спецслужб Украины и Молдавии может быть обоснованием для потенциальных планов Киева и Кишинева оккупировать ПМР.

Вчера, 19 февраля главным событием дня стало резкое наращивание активности ВС РФ в разных районах Сумской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771621500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выедут в регионы для разъяснения положений новой Конституции
- Олжас Бектенов провел переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в India AI Impact Summit 2026
- Редакционная коллегия обсудила концепт-дизайн многотомника по истории Казахстана
- Кадровые перестановки
- Обращение в порядке статьи 40 Конституционного закона "О прокуратуре"
- Рабочий график главы государства
- Жители Туркестанской области готовы проголосовать за новую Конституцию
- Прядильные фабрики, переработка шкур, бытовая химия – сформирован предварительный пул проектов "Заказа на инвестиции"
- Ключевые задачи и приоритеты системы здравоохранения обсудили на коллегии профильного министерства
