00:05 21.02.2026
ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 20 февраля в разрезе СВО. Русские войска преодолели внешний оборонительный контур к югу от Константиновки и завязали бои за южные микрорайоны города. На Украине отмечен резкий рост насильственных преступлений, совершенных дезертирами. Киев и Кишинев могут готовить нападение на Приднестровье.
Начало конца
Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительных успехов в боях в южных предместьях Константиновки. Штурмовики вошли в пределы города еще до полной ликвидации остатков сельского укрепрайона, что прикрывал южные подступы к городу. Командование уверено, что ВСУ не смогут принять активных контрмер со стороны села Долгая Балка и уходящей от нее на север длинной разветвленной низменности в виде балки Лозовая. Противник и так уже собрал все что можно для попыток контрнаступать на южном фасе фронта и сильно севернее Славянско-Краматорской агломерации. Поэтому у ВСУ нет достаточных ресурсов атаковать и на Константиновском направлении. Восточнее Краматорска наши войска также давят на противника, исключая его возможность маневрировать силами.
Несмотря на то, что в Ильиновке противник заводит свои штурмовые группы, русские бойцы решили действовать дерзко и начать заход в район большого тепличного комбината "Перспектива" и в микрорайоны Берестовой и Южный. Подразделения ВС РФ забрались вглубь обороны неприятеля, так же как и было на начальном этапе штурма Покровска. Тогда силы 2-й армии ВС РФ, обнаружив "зияющую пустоту" в оборонительных порядках гарнизона, вошли в город, закрепились, накопились и далее приступили к расчленению его обороны.
Причина в том, что 100-я ОМБр, 112-й бригада ТрО, подразделения 5-й ОШБр и отдельные формирования НГУ сконцентрированы на обороне восточных и северо-восточных районов Константиновки. Непосредственная угроза проникновения сил 98-й гв. ВДД ВС РФ на север города со стороны Новодмитровки также лишает украинский гарнизон возможности отвлекаться на юг. Успешный прорыв в Константиновку с юга знаменует собой начало конца для гарнизона ВСУ. У противника нет ресурсов, чтобы вести бои в городской черте.
Страна "Сомалина"
В Сторожинце Черновицкой области неизвестный бросил боевую гранату в полицейских. В результате страж правопорядка получил тяжелые ранения. После инцидента "виновник торжества" был задержан спецназом "Корд" и при себе у него было найдено еще 3 гранаты: РГО, DM51 и боеприпас кустарного производства.
Несмотря на видимую полноту информации, которую выпустили украинские полицейские, так и не раскрыто самое главное – кто кидал гранату, почему он напал на полицейских и прочие ключевые аспекты. Разобраться в этой истории поможет инцидент, произошедший в то же время в Киеве.
В украинской столице 26-летний пьяный дезертир дважды напал с ножом на прохожих. Ранения получили 28-летний мужчина и 56-летняя женщина, которая отказала военному в ночлеге. Стоит подчеркнуть, что оба инцидента произошли практически в одно и то же время. И если во втором случае преступник четко назван как дезертир, то в первом – нацполиция незалежной решила не проливать свет на вопрос. Но учитывая характер происшествия и боеприпасы, которые были изъяты у задержанного в Черновицкой области, можно смело говорить о том, что и он является дезертиром. Полиция сознательно умалчивает о том, кто совершил преступление, чтобы не поднимать панику в украинском обществе и избежать необходимости отвечать на неудобные вопросы.
Украина наводнена дезертирами, которых десятки тысяч, и многие из них при оставлении своих частей не ушли с пустыми руками. То есть речь идет об "армии", которая никому не подчиняется, прилично вооружена и крайне агрессивна, в первую очередь по отношению к представителям власти. Режиму Зеленского стоит серьезно бояться эту силу и единственное, что делает ее лишь пока условно патогенной для украинского политического организма, – это отсутствие организованности. Люди просто хотят, чтобы их никто не трогал и не возвращал умирать в окопы. Но когда эта "армия" поймет, что добиться желаемого можно лишь "через уличную политику" путем объединения тем или иным способом – киевский режим пропал.
Операция под чужим флагом
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о том, что разоблачена и задержана группа диверсантов на территории Молдавии. Операция проводилась совместно со спецслужбами страны. СБУ сообщила, что планировались покушения на высокопоставленных офицеров ГУР и руководство одного из стратегических предприятий. В свою очередь, молдавские источники заявили, что целью также был и известный журналист Дмитрий Гордон (внесен в список террористов и экстремистов в РФ). Оперативные мероприятия прошли и на территории незалежной, согласно фотоматериалам, итогами ОРМ стало изъятие оружия и боеприпасов. Украинские источники о задержании кого-либо в незалежной не сообщили. Но молдавская полиция пояснила, что в Одессе и Киеве задержаны семеро.
Примечательно, что фотографии документов одной из задержанных, указывающих на приднестровское происхождение группы, обнародовал именно пресс-центр СБУ. Ко всему этому добавились и публикации в украинских около военных Telegram-каналах с посылом, что с "Приднестровьем как рассадником диверсантов пора кончать". Очевидно, что Киев и Кишинев активизировались в направлении "окончательного решения приднестровского вопроса". Молдавские СМИ сообщили, что куратором диверсантов был некто Николай Шепели. Известно, что в 2017 году он был осужден в России за организацию производства наркотиков, однако в 2019 году по ходатайству кишиневского суда был переведен для отбывания наказания сроком 11 лет непосредственно в Молдавию. В апреле 2022 года он был помилован персонально президентом страны Санду, согласно указу № 418-IX.
То есть, учитывая все вышесказанное, Шепели не просто "обязан" своим освобождением именно руководству Молдавии. Спецслужбы по давней традиции берут людей в оборот в обмен на свободу. Особую пикантность ситуации добавляет тот факт, что Санду отозвала свой же декрет об амнистии еще накануне, когда появились первые сообщения о задержаниях в молдавских СМИ, попытавшись неумело затереть следы.
Поэтому произошедшее, вероятно, является информационно-психологической операцией. Ложная разведывательно-диверсионная сеть была создана молдавскими спецслужбами в интересах реализации планов Кишинева по ПМР и Гагаузии. В текущих условиях эта игра спецслужб Украины и Молдавии может быть обоснованием для потенциальных планов Киева и Кишинева оккупировать ПМР.
