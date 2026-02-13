ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля

00:05 21.02.2026

ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 20 февраля в разрезе СВО. Русские войска преодолели внешний оборонительный контур к югу от Константиновки и завязали бои за южные микрорайоны города. На Украине отмечен резкий рост насильственных преступлений, совершенных дезертирами. Киев и Кишинев могут готовить нападение на Приднестровье.



