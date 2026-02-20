Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот

02:47 21.02.2026

Старый добрый фандрайзинг. Первые впечатления о начале работы "Совета мира"

Дональд Трамп собирает коалицию желающих поучаствовать в восстановлении Газы с неясными перспективами



20.02.2026 | Алексей БЕЛОВ



Прошедшее накануне первое заседание возглавляемого президентом США "Совета мира" было задумано как максимально пафосное мероприятие. Даже местом для его проведения был выбран Институт мира США (USIP), которому в конце прошлого года по решению Госдепа было присвоено имя Дональда Трампа. За его заслуги как "величайшего переговорщика в истории страны", отмечалось в документе.



