Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
02:47 21.02.2026

Старый добрый фандрайзинг. Первые впечатления о начале работы "Совета мира"
Дональд Трамп собирает коалицию желающих поучаствовать в восстановлении Газы с неясными перспективами

20.02.2026 | Алексей БЕЛОВ

Прошедшее накануне первое заседание возглавляемого президентом США "Совета мира" было задумано как максимально пафосное мероприятие. Даже местом для его проведения был выбран Институт мира США (USIP), которому в конце прошлого года по решению Госдепа было присвоено имя Дональда Трампа. За его заслуги как "величайшего переговорщика в истории страны", отмечалось в документе.



Главной темой продлившегося три часа первого заседания "Совета" стало обсуждение вопросов, связанных с сектором Газа: восстановление, гуманитарная миссия, обеспечение безопасности и так далее.

Изначально предполагалось, что члены "Совета" выделят в общей сложности $5 млрд на гуманитарную помощь палестинскому анклаву. Но в итоге, видимо, воодушевившись вступительной речью Трампа, дали $7 млрд и еще $10 млрд выделили сами США.

При этом осталось совершенно непонятным, куда пойдут и на что именно будут потрачены эти деньги, которые в сравнении с общим объемом средств, необходимых для восстановления Газы, а по подсчетам ООН речь идет о сумме никак не меньше $70 млрд, выглядят пока не слишком серьезно. Впрочем, поживем – увидим.

Стоит также отметить, что собранные в складчину $7 млрд дали не все. Из двадцати представленных на "Совете" стран-участниц готовность поддержать инициативу Трампа рублем, извините, долларом выразили только девять: Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт. Остальные одиннадцать воздержались.

Впрочем, еще пятеро – Индонезия, Марокко, Албания, Косово и Казахстан – высказали готовность отправить в сектор Газа своих военных и силовиков в составе так называемых международных стабилизационных сил (ISF), чья численность по итогу должна составить 20 тысяч военнослужащих и 12 тысяч полицейских, командовать которыми будет американский генерал-майор Джаспер Джефферс.

Все это происходит в рамках мирного плана Трампа по урегулированию в секторе Газа, согласно которому контроль над территорией сектора должен постепенно перейти от Армии обороны Израиля к тем самым международным силам. Помимо прочего, в южной части анклава планируется разместить военную базу площадью около 140 гектаров, рассчитанную на 5 тысяч военных. Именно она, как отмечает британская The Guardian, и станет оперативным центром ISF.

Также в ходе заседания прозвучало еще множество обещаний вложить средства в американский проект реновации сектора Газа, помочь в его восстановлении, построить, создать, сформировать, упрочить и углубить.

Так, в частности, владелец инвесткомпании Apollo Global Management, а по совместительству член учредительного исполкома "Совета мира" американский миллиардер Марк Роуэн побожился построить в Газе 100 тысяч домов на 500 тысяч жителей и в последствии довести количество жилого фонда до 400 тысяч с тем, чтобы его хватило на все двухмиллионное население сектора.

Выступивший на заседании "Совета" президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о готовности международной футбольной федерации выделить $70 млн на строительство в Газе спортивной инфраструктуры, начиная от футбольных коробок и целых полей и заканчивая академией и стадионом, рассчитанным на 20-25 тысяч зрителей.

"Нам предстоит не просто отстроить заново дома, школы, больницы и дороги. Нам предстоит заново отстроить людей – подарить им эмоции, надежду и доверие. Именно для этого и нужен футбол – вид спорта, который я представляю", – заявил Инфантино, пообещав когда-нибудь привезти в Газу звезд мирового футбола.

В общем выглядело все максимально торжественно и воодушевляюще. На словах. Но читая стенограмму мероприятии и отсматривая кадры заседания "Совета", я никак не мог отделаться от ощущения, что все это уже где-то видел, причем много раз.

И потом вспомнил: это же в чистом виде фандрайзинг (от английского fund – "фонд, капитал, денежные средства" и raise – "поднимать, прибавлять, собирать"), благотворительный вечер, спонсорский прием – называйте, как хотите. В общем, мероприятие для избранных, в ходе которого богатые и знаменитые жертвуют деньги на сирых и убогих. При этом мало кто из них интересуется потом, дошли ли собранные средства до адресата.

Если именно в этом была цель первого заседания "Совета мира", то Трамп ее добился. Но для организации, которая ни много ни мало претендует на некий контроль над ООН, о чем прямо заявил президент США: ""Совет мира" будет почти что присматривать за Организацией Объединенных Наций и следить за тем, чтобы она функционировала должным образом" – все это выглядит слишком мелким и весьма сомнительным.

Проще говоря, "пока не взлетела". Почему – это вопрос для отдельного разговора. И все же, скажем честно, сама по себе идея создать структуру, разбирающуюся с многочисленными международными конфликтами гораздо более эффективно, чем погрязшая в бесконечной бюрократии и максимально забронзовевшая ООН, была правильной и весьма своевременной.

Но вот делать это, так сказать, на коммерческой основе и положении безусловного первенства одной конкретно взятой страны и даже одного конкретного человека – более чем сомнительная затея. А все остальные там тогда зачем? Просто на подпевках?

В результате, имея официальную альтернативу в виде Организации Объединенных Наций, страны, не захотевшие просто отбывать номер и быть на вторых и даже третьих ролях, отказались от участия в "Совете", благо это было необязательно.

Кто-то, как Китай, просто вежливо отмолчавшись, а кто-то, как большинство европейцев, еще и раскритиковав инициативу Трампа как невнятную и непродуманную.

В конечном итоге президент США собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот. Качество, наверное, очень удобное и даже в чем-то приятное, особенно для падкого на лесть Трампа. Но вот с точки зрения применимости его для решения многочисленных мировых проблем – совершенно бесполезное.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771631220


