РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
13:39 21.02.2026

Венский вес: РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
Постпреды трех стран координируют план урегулирования с МАГАТЭ, пока американцы готовят крупнейшую со времен Ирака операцию

Альберт Калашян
Анастасия Костина
21 февраля 2026

Москва, Пекин и Тегеран координируют свои действия, чтобы не допустить удара по иранским ядерным объектам. Дипломаты "тройки" уже довели до МАГАТЭ необходимость политико-дипломатического урегулирования ядерного досье, сообщил "Известиям" постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Это происходит на фоне сообщений в СМИ о готовности США нанести удар по Ирану. Тем временем американский президент Дональд Трамп дал Тегерану 10–15 дней для достижения договоренностей. Провал переговоров грозит региону крупнейшей атакой США за последние 20 лет и резким скачком цен на нефть.

Трамп дал Ирану не более 15 дней

Ситуация на Ближнем Востоке балансирует на грани полномасштабного столкновения. Пока Пентагон перебрасывает к берегам Ирана вторую ударную группу, Москва, Пекин и Тегеран активизировали взаимодействие в "венском формате". Основная задача - предотвратить неконтролируемую эскалацию, пока не истек срок, отведенный Дональдом Трампом на "раздумья" иранскому руководству.

18 февраля постпреды России, Китая и Ирана в Вене провели встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

- Особый акцент был сделан на необходимости исключительно политико-дипломатического урегулирования всех существующих проблем в этом контексте. Такого рода сотрудничество дипмиссий трех стран здесь будет продолжено, - заявил "Известиям" постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Активизация "венской тройки" происходит на фоне тревожных сводок. Американские и западные СМИ сообщают о масштабном наращивании военного присутствия американцев на Ближнем Востоке. В регион в ближайшие дни должна прибыть вторая авианосная ударная группа США, а к концу недели, по оценкам прессы, эти силы могут быть приведены в полную боевую готовность.

Дональд Трамп 19 февраля в привычной для него жесткой манере обозначил дедлайн: у Тегерана есть от 10 до 15 дней для достижения договоренностей по новому варианту ядерной сделки.

Источники CNN утверждают, что администрация США уже получила доклады о готовности вооруженных сил к возможной операции после существенного усиления флота и авиации в регионе. The Wall Street Journal пишет о формировании крупнейшей воздушной группировки США со времен вторжения в Ирак.

По данным мониторинговых источников, авианосец "Джеральд Форд" уже развернут в Средиземном море. В случае решения американского командования о его сближении с Персидским заливом и соединении с авианосцем "Авраам Линкольн" переход займет еще 5–7 дней. На борту корабля находятся несколько десятков палубных истребителей F/A-18 и F-35. Одновременно США наращивают авиационную группировку в регионе: перебрасываются 36 истребителей F-16 из Италии, Германии и США, а также 12 F-22. В регион уже направлены десятки самолетов-заправщиков, стратегические разведывательные беспилотники и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. В Израиль дополнительно доставлена батарея систем ПРО THAAD.

Американский президент, согласно данным телеканала ABC, рассматривал различные сценарии ударов по Ирану - от точечных до масштабной бомбардировки правительственных, военных и ядерных объектов. При этом, как отмечают источники СМИ, в Белом доме обсуждают аргументы как в пользу военного вмешательства, так и против него.

Нынешнее обострение - прямой результат провала переговоров летом прошлого года. В июне 2025-го США нанесли удары по ядерным центрам Ирана. Тегеран ответил 23 июня операцией "Благовест победы", атаковав баллистическими ракетами американскую базу Аль-Удейд в Катаре. После этого иранские власти объявили о приостановке работ по обогащению урана, однако реальное состояние ядерной программы до сих пор вызывает споры.

Где американские военные наиболее уязвимы

Тегеран предупреждает о готовности к жесткому ответу. В письме постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленном генеральному секретарю Антониу Гутерришу, говорится, что в случае военной агрессии все базы и средства враждебных сил в регионе будут рассматриваться как законные цели. Иранские военные также публично заявляют о возможности ударов по израильским объектам и американским базам и кораблям.

По оценкам западных аналитиков, в регионе сейчас находятся от 30 тыс. до 40 тыс. американских военнослужащих, размещенных на сети авиабаз и военно-морских объектов от Турции и Ирака до стран Персидского залива. Одна из наиболее уязвимых точек - в Сирии, там менее тысячи американских военных, Пентагон, по данным СМИ, ведет постепенный вывод контингента.

Дипломатический трек не оправдывает ожидания сторон. Переговоры США и Ирана при посредничестве Омана, прошедшие 17 февраля в Женеве, принесли лишь частичный прогресс: стороны согласовали базовые принципы будущего соглашения, однако ключевые разногласия - по санкциям, ракетной программе и региональной политике - остаются. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи говорил о заметном продвижении по сравнению с первым раундом.

Тегеран также пытается повысить заинтересованность Вашингтона в достижении соглашения. По словам замминистра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Хамида Ганбари, переговоры затрагивают "чувствительные экономические секторы", включая энергетику, природные ресурсы и закупки гражданской авиационной техники.

По данным СМИ, на переговорах в Швейцарии Иран предложил США совместные инвестиции в нефтегазовый сектор и покупку американских самолетов, рассчитывая на смягчение санкционного режима и разблокировку зарубежных активов. При этом источники телеканала CBS отмечают, что спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу рекомендовали вести параллельные дипломатические треки, отделяя обсуждение ядерной программы от других вопросов, включая ракетные разработки и деятельность союзных Тегерану вооруженных группировок.

Экономические последствия удара

Востоковед Леонид Цуканов считает, что риски эскалации за последние недели выросли существенно, так как переговоры в Женеве не дали прорыва по ключевым вопросам - ракетной программе и региональному влиянию Ирана. Дополнительным фактором остается позиция Израиля. СМИ сообщают о беспрецедентном уровне секретности вокруг контактов с Вашингтоном и переносе заседания военного кабинета на 22 февраля, что может указывать на согласование финальных целей атаки.

Преподаватель кафедры мировой политики и мировой экономики Института управления РАНХиГС Юрий Мавашев уверен, что нынешняя напряженность - "самая высокая из возможных". По его словам, США и Израиль "уже замахнулись", предупреждая союзников о необходимости эвакуации граждан из зон вероятного конфликта, а израильские экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.

- От дальнейшей судьбы Ирана зависит, насколько успешным окажется китайский мегапроект по переустройству мира "Один пояс - один путь". Вашингтон и Израиль продвигают альтернативную повестку: хотят возродить экономический коридор "Индия – Ближний Восток – Европа", - отметил он.

На этом фоне венский формат взаимодействия России, Китая и Ирана приобретает особое значение как один из немногих действующих механизмов, направленных на сдерживание эскалации.

Для России стабильность Ирана имеет не только военно-политическое, но и стратегическое экономическое значение - прежде всего, в контексте транспортного коридора "Север – Юг" и реализуемых в стране инфраструктурных проектов. Москва участвует в строительстве атомной электростанции "Бушер", а также в развитии логистической инфраструктуры, которая должна связать Россию с рынками Ближнего Востока и Южной Азии. В случае провала дипломатии в ближайшие недели эти проекты могут оказаться под угрозой на фоне нового витка военной эскалации.

Рынки уже реагируют на рост напряженности. Утром 20 февраля цены на нефть пошли вверх после заявлений президента США, следует из данных торгов.

Дополнительный фактор риска - перекрытие Ормузского пролива. По данным Международного энергетического агентства, через него проходит около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что составляет почти 20% мировой торговли нефтью и более 30% поставок сжиженного природного газа. Эта тема уже поднималась в Тегеране после прошлогодних ударов по иранским объектам - в итоге парламент Исламской Республики проголосовал за возможность его закрытия. Реализация такого сценария может привести к мгновенному нефтяному шоку: цены способны взлететь до $250–300 за баррель, что чревато глобальной инфляцией и обвалом финансовых рынков.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771670340


