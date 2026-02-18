 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:05  Самые важные события 13 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Пятница, 13.02.2026
22:09  Глава "Асакабанка" Кудратилла Туляганов стал хокимом Алмазарского района Ташкента
19:23  Золотая лихорадка в Китае. Под запрет попал рекламный слоган типа "цены на золото взлетят"
15:57  В Туркменистане началось выдвижение кандидатов на выборы, намеченные на 29 марта 2026 года
Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
21:35 21.02.2026

Депутатов Госдумы встревожила набирающая силу альтернатива традиционным классам

Елена Герасимова
18.02.2026

На разных медийных площадках продолжается обсуждение инициативы депутатов Госдумы об ужесточении правил перехода на семейную форму обучения. Результаты опросов, проведенных на эту тему, свидетельствуют как минимум об интересе к альтернативе современным учебным заведениям. Школа как институт, похоже, теряет свой авторитет и привлекательность.

Напомним, что депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон направил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову письмо, в котором отмечал, что в последние годы в российских регионах наметилась тревожная тенденция: все больше родителей переводят своих детей на семейную форму обучения. Например, в Татарстане, по данным Министерства образования и науки республики, только за 2024/25 учебный год количество таких детей выросло на 50% – сегодня учатся дома 2329 ребят.

Агентство РБК организовало опрос населения на тему пользы семейного обучения. В акции приняли участие более 24 тыс. человек. В пользу обучения дома высказались около 54% опрошенных. Нейтральное мнение – у 20% респондентов. Аналогичный опрос организовал Telegram-канал "Наука и университеты". Согласно результатам этих опросов, достоинства домашнего обучения оценили позитивно 39% респондентов.

Одна из главных причин перехода на домашнее обучение – сама школа: ставший почти привычным буллинг, психологическое давление, сложные во всех смыслах программы, конфликты с учителями и администрацией и т.д. Школа перестает восприниматься взрослыми и детьми как безопасное пространство. В результате некоторые семьи рассуждают так: если школа плохая, надо организовать ребенку семейное обучение.

Но любой опытный преподаватель немедленно расставит все точки над i: дети ходят в школу не только ради того, чтобы получать знания, но и для того, чтобы социализироваться. Именно через конфликты, ссоры, споры, даже драки с переходом в мирное сосуществование, а затем и в дружбу – ребенок постигает мир. Лишая подростка этого преимущества – самому решать свои коммуникационные проблемы, – родители замедляют, как заметили бы психологи, личностное развитие ребенка. К тому же большинство взрослых явно переоценивает свои способности в организации самостоятельной учебы ребенка. Процесс этот трудный, трудоемкий и энергозатратный.

С другой стороны, на формирование этой самоуверенности родителя влияет крепнущая день ото дня система онлайн-образования. Огромное количество курсов для родителей и учеников по самообучению подогревает честолюбивые родительские помыслы. Стимулирует интерес и реклама успешных практик альтернативных школ.

На тему семейного воспитания высказывались помимо Ильи Вольфсона и другие депутаты. Суть их комментариев сводится к тому, что дети на семейном обучении в среднем показывают более низкие результаты, чем их сверстники в обычных школах. Это особенно заметно при сдаче итоговых аттестаций.

Другое дело, когда домашнее обучение – вынужденный родительский выбор. Если ребенок - с ограниченными возможностями по здоровью, то домашнее обучение не только оправданно, но и зачастую более эффективно.

Депутат Вольфсон предлагает утвердить межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы. В такую комиссию могут войти представители образовательной организации, органов опеки, детский психолог и другие специалисты.

Также, по мнению депутата, чтобы лучше контролировать уровень освоения образовательных программ, необходимо увеличить число промежуточных аттестаций для детей на семейном обучении минимум до двух раз в год. Сейчас рекомендуется проходить такую аттестацию один раз за год, а обязательную аттестацию дети на семейном обучении проходят в 9-м классе. Предлагается также дать органам образования право возвращать ребенка в школу, если он дважды подряд не пройдет промежуточную аттестацию.

В Министерстве просвещения РФ не отрицают, что рост числа детей на домашнем обучении – это реальность. Число российских школьников на семейном обучении за год выросло почти на 17%. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Минпросвещения, к началу учебного года 2025/26 дома учились уже 99,4 тыс. детей. Рост есть, но нужно понимать, что общее число обучающихся вне школы не превышает 1% от общего числа учащихся, замечают в ведомстве.

Впрочем, есть и сомнения в корректности приведенных цифр. Они учитывают только тех, кто прикрепился к школе для аттестации. Но дело в том, что растет и количество выпускников 9-х и 11-х классов, сдающих экзамены экстерном. Надо также учесть еще и тех, кто не сдал ОГЭ на положительную оценку и сегодня ушел на домашнее обучение, а то и вовсе нигде не учится. Ведь законопроект, разрешающий ему учиться дальше рабочим профессиям, был принят уже после начала учебного года.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771698900


