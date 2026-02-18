Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей

21:35 21.02.2026

Родители вошли во вкус домашнего обучения детей

Депутатов Госдумы встревожила набирающая силу альтернатива традиционным классам



Елена Герасимова

18.02.2026



На разных медийных площадках продолжается обсуждение инициативы депутатов Госдумы об ужесточении правил перехода на семейную форму обучения. Результаты опросов, проведенных на эту тему, свидетельствуют как минимум об интересе к альтернативе современным учебным заведениям. Школа как институт, похоже, теряет свой авторитет и привлекательность.



Напомним, что депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон направил главе Минпросвещения России Сергею Кравцову письмо, в котором отмечал, что в последние годы в российских регионах наметилась тревожная тенденция: все больше родителей переводят своих детей на семейную форму обучения. Например, в Татарстане, по данным Министерства образования и науки республики, только за 2024/25 учебный год количество таких детей выросло на 50% – сегодня учатся дома 2329 ребят.



Агентство РБК организовало опрос населения на тему пользы семейного обучения. В акции приняли участие более 24 тыс. человек. В пользу обучения дома высказались около 54% опрошенных. Нейтральное мнение – у 20% респондентов. Аналогичный опрос организовал Telegram-канал "Наука и университеты". Согласно результатам этих опросов, достоинства домашнего обучения оценили позитивно 39% респондентов.



Одна из главных причин перехода на домашнее обучение – сама школа: ставший почти привычным буллинг, психологическое давление, сложные во всех смыслах программы, конфликты с учителями и администрацией и т.д. Школа перестает восприниматься взрослыми и детьми как безопасное пространство. В результате некоторые семьи рассуждают так: если школа плохая, надо организовать ребенку семейное обучение.



Но любой опытный преподаватель немедленно расставит все точки над i: дети ходят в школу не только ради того, чтобы получать знания, но и для того, чтобы социализироваться. Именно через конфликты, ссоры, споры, даже драки с переходом в мирное сосуществование, а затем и в дружбу – ребенок постигает мир. Лишая подростка этого преимущества – самому решать свои коммуникационные проблемы, – родители замедляют, как заметили бы психологи, личностное развитие ребенка. К тому же большинство взрослых явно переоценивает свои способности в организации самостоятельной учебы ребенка. Процесс этот трудный, трудоемкий и энергозатратный.



С другой стороны, на формирование этой самоуверенности родителя влияет крепнущая день ото дня система онлайн-образования. Огромное количество курсов для родителей и учеников по самообучению подогревает честолюбивые родительские помыслы. Стимулирует интерес и реклама успешных практик альтернативных школ.



На тему семейного воспитания высказывались помимо Ильи Вольфсона и другие депутаты. Суть их комментариев сводится к тому, что дети на семейном обучении в среднем показывают более низкие результаты, чем их сверстники в обычных школах. Это особенно заметно при сдаче итоговых аттестаций.



Другое дело, когда домашнее обучение – вынужденный родительский выбор. Если ребенок - с ограниченными возможностями по здоровью, то домашнее обучение не только оправданно, но и зачастую более эффективно.



Депутат Вольфсон предлагает утвердить межведомственную комиссию, которая будет рассматривать заявление и принимать решение о переводе ребенка на обучение вне школы. В такую комиссию могут войти представители образовательной организации, органов опеки, детский психолог и другие специалисты.



Также, по мнению депутата, чтобы лучше контролировать уровень освоения образовательных программ, необходимо увеличить число промежуточных аттестаций для детей на семейном обучении минимум до двух раз в год. Сейчас рекомендуется проходить такую аттестацию один раз за год, а обязательную аттестацию дети на семейном обучении проходят в 9-м классе. Предлагается также дать органам образования право возвращать ребенка в школу, если он дважды подряд не пройдет промежуточную аттестацию.



В Министерстве просвещения РФ не отрицают, что рост числа детей на домашнем обучении – это реальность. Число российских школьников на семейном обучении за год выросло почти на 17%. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Минпросвещения, к началу учебного года 2025/26 дома учились уже 99,4 тыс. детей. Рост есть, но нужно понимать, что общее число обучающихся вне школы не превышает 1% от общего числа учащихся, замечают в ведомстве.



Впрочем, есть и сомнения в корректности приведенных цифр. Они учитывают только тех, кто прикрепился к школе для аттестации. Но дело в том, что растет и количество выпускников 9-х и 11-х классов, сдающих экзамены экстерном. Надо также учесть еще и тех, кто не сдал ОГЭ на положительную оценку и сегодня ушел на домашнее обучение, а то и вовсе нигде не учится. Ведь законопроект, разрешающий ему учиться дальше рабочим профессиям, был принят уже после начала учебного года.