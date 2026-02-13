|Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
22:48 21.02.2026
Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета.
Бишкек, 21.02.26. /Кабар/. Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству "Кабар" заявил, что готовятся масштабные изменения для реформирования силовых структур.
По словам главы государства, в рамках реформ будет создан новый Следственный комитет.
"Все расследования будут переданы им. Генеральная прокуратура и Военная прокуратура будут следить за тем, возбуждаются ли судебные дела против всех обвиняемых".
И Государственный комитет национальной безопасности, и Министерство внутренних дел имеют подразделения оперативно-следственной деятельности и следователей. За всем следит один и тот же министр. Например, если работает "оперативник", а дело несправедливо, например, кого-то задерживают под "предлогом".
Когда дело передают следователю, тот отказывается его принять, заявляя: "Это дело не выдержит судебного разбирательства". Тогда священник вызывает следователя и приказывает ему "принять дело и возбудить уголовное дело". Следователь, не имея другого выбора, кроме как возбудить уголовное дело, возбуждает его.
Таким образом, в данный момент нет ничего несправедливого, что было бы лишено оснований. Следственный комитет напрямую подчинен президенту. Он не принимает к рассмотрению дела, возбужденные "оперативником" и министром. Он не инициирует разбирательства.
"Конечно, наши граждане, столкнувшиеся с несправедливостью, не будут заключены в тюрьму. Они будут немедленно освобождены. Только так мы сможем сохранить права человека, если не на 100 процентов, то хотя бы на 95 процентов. Безопасность будет обеспечена для будущих поколений", - пояснил глава государства.
Какие реформы ожидают Государственный комитет по национальной безопасности? Ответ президента.
21 февраля 2026 г.
- Здравствуйте, Садыр Нургожоевич? На этот раз поговорим о положении Государственного комитета национальной безопасности как государственного учреждения.
Ни те, кто ранее занимал руководящие должности в этой сфере или в правоохранительных органах, ни обычные люди не знали, кто работал в КГБ в советскую эпоху. В последнее время в адрес спецслужб раздается критика, например, утверждается, что сотрудники Комитета государственной безопасности Кыргызской Республики повсюду носят с собой служебные удостоверения, пороча имя чекистов. Вам известны подобные публичные оценки спецслужбы?
- Конечно, у меня есть информация. Я уже несколько раз предупреждал об этом своего друга. "Друг мой, повыси престиж Службы государственной безопасности. Она должна иметь такой же престиж, как КГБ бывшего СССР. Иначе бывают случаи, когда люди показывают свои удостоверения "заключенным", утверждая, что они "сотрудники Службы государственной безопасности". Давайте избавимся от такой критики", - говорил я много раз.
- Мы видим, что некоторых сотрудников Комитета государственной безопасности задерживают по подозрению в нарушении закона и совершении преступлений. Не потому ли им были предоставлены огромные полномочия? Ведь мы видели, как спецслужбы боролись с нарушениями практически во всех областях, например, с нарушениями в строительстве, ценами на мясо на рынке и даже с теми, кто оказывает интимные услуги?
- Именно в тот день, когда они выпустили видео о "борьбе с секс-работницами", я позвонил им и сказал: "Друг мой, отдайте эту индустрию Министерству внутренних дел, это их работа. Не опускайте уровень Государственного комитета национальной безопасности".
Что касается сотрудников, причастных к коррупции, в настоящее время ведется расследование. Информация о них не разглашается.
- Вы недавно отделили от них Пограничную службу и Службу безопасности, которые входили в состав Комитета государственной безопасности. Расскажите подробнее о предстоящей реформе Комитета государственной безопасности. В каких областях она будет работать? Сохранится ли задача борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией или она будет передана другому органу?
- Грядет масштабная реформа силовых структур. Я планировал начать эту реформу давно. Однако по разным причинам она была отложена.
А теперь, пожалуйста, я скоро начну.
Комитет государственной безопасности занимается своей деятельностью: разведкой, контрразведкой, защитой конституционного порядка, борьбой с терроризмом, экстремизмом, бандитизмом, наркоторговлей и прочей деятельностью.
Они сохранят за собой полномочия по проведению расследований в этих областях. Они не будут вмешиваться в экономику. Никто не должен знать, чем занимается Государственный комитет по национальной безопасности и кто его сотрудники.
После реформы появится настоящая спецслужба, подобная бывшему КГБ.
Министерство внутренних дел также занимается только теми задачами, которые непосредственно его касаются.
Они сохранят за собой права на проведение расследований в своей области. Разумеется, будет составлен список, и то, какие права будут предоставлены кому, будет утверждено законом.
Будет сформирован новый Следственный комитет. Все расследования будут переданы ему. Генеральная прокуратура и Военная прокуратура будут следить за тем, возбуждаются ли судебные дела против всех обвиняемых.
Если вы спрашиваете, зачем создавать Следственный комитет, нам нужно подумать о будущем и вечности.
Как дела сегодня?
Конечно, наши граждане, столкнувшиеся с несправедливостью, не будут заключены в тюрьму. Их немедленно освободят. Только так мы сможем сохранить права человека, если не на 100 процентов, то хотя бы на 95 процентов. Безопасность будет обеспечена для будущих поколений.
То же самое относится и к экономическим вопросам. Если вы действительно совершили преступление, вас сажают в тюрьму, если вас оклеветали, вас отпускают. Два разных органа не подчиняются друг другу, и правильные решения принимаются посередине.
Это то, что будет сделано в будущем. Мы подготовим здания и технические базы. Будет издан указ, соответствующие законы будут представлены в Жогорку Кенеш, а затем, после их обсуждения и принятия, начнется организационная работа.
В этом году мы примем у себя саммит ШОС и Игры кочевников. В связи с этим, в следующем году мы начнем реализацию реформы.
Интервью взял Медербек Шерметалиев, директор Киргизского национального информационного агентства "Кабар".