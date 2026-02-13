Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ

22:48 21.02.2026

Бишкек, 21.02.26. /Кабар/. Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству "Кабар" заявил, что готовятся масштабные изменения для реформирования силовых структур.



По словам главы государства, в рамках реформ будет создан новый Следственный комитет.



