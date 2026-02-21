 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 22.02.2026
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
00:11 22.02.2026

Чужого не надо: как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Уже через несколько лет КНР могут покинуть почти все западные автостроители

"Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте" - гласит китайская пословица. И втопром КНР точно ей следует. Точнее сказать - следовал, поскольку в 2026 как раз он по многим параметрам задает тон, причем в феноменальном темпе. Неужели большинство западных автопроизводителей в ближайшие несколько лет могут бесповоротно покинуть этот огромный рынок, буквально вчера казавшийся все еще непаханым полем для ведения бизнеса - выяснял портал "АвтоВзгляд".

Влад Золов
21 февраля 2026

А вы не задумывались: где мы упустили тот момент, когда автомобильная промышленность Китая, неспособная годами шагу ступить без иностранных дизайнеров и инженеров, стала не просто на равных конкурировать, а доминировать? Обыкновенное чудо? Дело точно не в чудесах - в таких отраслях по мановению волшебной палочки ничего не может случиться. Дело - в мудрости самих китайцев.

Совместные производства с ведущими мировыми концернами позволили получить Поднебесной нужные технологии, чтобы с течением времени свести зависимость от чужих умов к минимуму. Так что китайские автопроизводители сегодня - уже не "студенты", а "преподаватели".

Одна из причин, по которой в Поднебесной импортные автомобили теряют популярность, заключается в следующем: местные игроки гораздо быстрее адаптируются к спешно меняющимся технологиям. Вдобавок новые разработки практически молниеносно попадают в серийные модели - никакой томительной обкатки на концепт-карах.

Немаловажную роль играет и то, что потребители высоко ценят способность китайских автостроителей не только создавать и оперативно внедрять новые технологии, но и с легкостью "дружить" их с национальными суперприложениями наподобие WeChat или Alipay. Они позволяют управлять функциями авто, оплачивать парковки, заправки и зарядку электромобилей - в общем, очень удобно.

Самое ощутимое поражение иностранные автобренды терпят по линии электромобилей. Почти 2/3 внутреннего рынка и так за китайскими "электричками", а прогнозируют и того больше. Хотя чему мы удивляемся, если BYD в прошлом году обогнал Tesla и стал лидером по производству электромобилей в мире!

Означает ли это, что заграничным конкурентам пора спешно собирать вещи и ретироваться? И да и нет. Самое простое и умное, что они могут сделать сейчас, называется реструктуризацией. Volkswagen, например, прекратил производство автомобилей на своем заводе в Нанкине, однако взамен готов выпустить целый ряд моделей, ориентированных именно на китайский рынок. Лишь такой прицельный подход способен дать плоды.

Впрочем, не все хотят проявлять гибкость и попросту сворачивают свою деятельность на территории Китая. Именно так прошлым летом поступили в компании Mitsubishi, которая оказалась практически полностью вытесненной местными игроками автоиндустрии. Тем не менее подобное выбрасывание белого флага - это скорее исключение, чем правило.

Особенность китайского авторынка - к примеру, в сравнении с США - состоит также в том, что тут не страшатся доверять, быть может, пока еще не самым известным брендам. Вероятно, их к этому приучили реалии, ведь в Китае, как нигде, постоянно появляются все новые и новые марки. Иными словами, что-то доселе незнакомое не кажется потребителю автоматически "сырым" и потому недостойным внимания. Главное - технологичность и адекватная ценовая политика.

Подытоживая, ситуация видится такой: к 2030 году или чуть позже основная когорта иностранных автопроизводителей рискует покинуть китайский рынок. С высокой долей вероятности это не коснется лишь нескольких крупных компаний, таких как Tesla, Toyota и Volkswagen. Да и те вряд ли сумеют показать хороший результат - во всяком случае, в сфере "зеленых" авто.

Источник - АвтоВзгляд
