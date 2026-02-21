Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды

00:11 22.02.2026

Чужого не надо: как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды

Уже через несколько лет КНР могут покинуть почти все западные автостроители



"Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте" - гласит китайская пословица. И втопром КНР точно ей следует. Точнее сказать - следовал, поскольку в 2026 как раз он по многим параметрам задает тон, причем в феноменальном темпе. Неужели большинство западных автопроизводителей в ближайшие несколько лет могут бесповоротно покинуть этот огромный рынок, буквально вчера казавшийся все еще непаханым полем для ведения бизнеса - выяснял портал "АвтоВзгляд".



Влад Золов

21 февраля 2026



А вы не задумывались: где мы упустили тот момент, когда автомобильная промышленность Китая, неспособная годами шагу ступить без иностранных дизайнеров и инженеров, стала не просто на равных конкурировать, а доминировать? Обыкновенное чудо? Дело точно не в чудесах - в таких отраслях по мановению волшебной палочки ничего не может случиться. Дело - в мудрости самих китайцев.



Совместные производства с ведущими мировыми концернами позволили получить Поднебесной нужные технологии, чтобы с течением времени свести зависимость от чужих умов к минимуму. Так что китайские автопроизводители сегодня - уже не "студенты", а "преподаватели".



Одна из причин, по которой в Поднебесной импортные автомобили теряют популярность, заключается в следующем: местные игроки гораздо быстрее адаптируются к спешно меняющимся технологиям. Вдобавок новые разработки практически молниеносно попадают в серийные модели - никакой томительной обкатки на концепт-карах.



Немаловажную роль играет и то, что потребители высоко ценят способность китайских автостроителей не только создавать и оперативно внедрять новые технологии, но и с легкостью "дружить" их с национальными суперприложениями наподобие WeChat или Alipay. Они позволяют управлять функциями авто, оплачивать парковки, заправки и зарядку электромобилей - в общем, очень удобно.



Самое ощутимое поражение иностранные автобренды терпят по линии электромобилей. Почти 2/3 внутреннего рынка и так за китайскими "электричками", а прогнозируют и того больше. Хотя чему мы удивляемся, если BYD в прошлом году обогнал Tesla и стал лидером по производству электромобилей в мире!



Означает ли это, что заграничным конкурентам пора спешно собирать вещи и ретироваться? И да и нет. Самое простое и умное, что они могут сделать сейчас, называется реструктуризацией. Volkswagen, например, прекратил производство автомобилей на своем заводе в Нанкине, однако взамен готов выпустить целый ряд моделей, ориентированных именно на китайский рынок. Лишь такой прицельный подход способен дать плоды.



Впрочем, не все хотят проявлять гибкость и попросту сворачивают свою деятельность на территории Китая. Именно так прошлым летом поступили в компании Mitsubishi, которая оказалась практически полностью вытесненной местными игроками автоиндустрии. Тем не менее подобное выбрасывание белого флага - это скорее исключение, чем правило.



Особенность китайского авторынка - к примеру, в сравнении с США - состоит также в том, что тут не страшатся доверять, быть может, пока еще не самым известным брендам. Вероятно, их к этому приучили реалии, ведь в Китае, как нигде, постоянно появляются все новые и новые марки. Иными словами, что-то доселе незнакомое не кажется потребителю автоматически "сырым" и потому недостойным внимания. Главное - технологичность и адекватная ценовая политика.



Подытоживая, ситуация видится такой: к 2030 году или чуть позже основная когорта иностранных автопроизводителей рискует покинуть китайский рынок. С высокой долей вероятности это не коснется лишь нескольких крупных компаний, таких как Tesla, Toyota и Volkswagen. Да и те вряд ли сумеют показать хороший результат - во всяком случае, в сфере "зеленых" авто.