Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев

01:31 22.02.2026

22.02.2026 | Рустам МАСАЛИЕВ



Какие только политические (и не совсем) спекуляции не вбрасываются повсеместно прозападными оппозиционными структурами в надежде расшатать обстановку в Кыргызстане для организации очередной "цветной революции".



Так, 16 февраля вброшена информация о задержании депутата парламента Кыргызстана Шаирбека Ташиева – младшего брата экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Правда, потом в аппарате парламента уточнили, что генеральный прокурор не направлял никаких материалов в отношении вышеназванного депутата, поэтому и вопрос о привлечении его к уголовной ответственности или задержании на рассмотрение парламента не выносился.



Глава пресс-службы президента КР Дайырбек Орунбеков тоже заявил о появлении фейковых аккаунтов, распространяющих информацию против К. Ташиева и его окружения, которую власти считают целенаправленной провокацией. С аналогичным мнением выступил и журналист Откурбек Рахманов, обозначив, что в сети Интернет идет целенаправленная кампания против семьи Ташиевых: распространяются видео против депутата Шаирбека Ташиева и Таймураса Ташиева – сына экс-­главы ГКНБ.



Ну и наконец уважаемое оппозиционными силами казахстанское издание Orda.kz и вовсе решило взбодрить социум, выпустив статью под громким названием "Конец тандема Жапарова и Ташиева? Что стоит за громкими отставками в Бишкеке". Утверждается, что, мол, отставка одного из самых влиятельных политиков Кыргызстана – главы государственного комитета национальной безопасности – запустила цепную реакцию: за считаные недели силовой блок и парламент страны пережили серьезную перезагрузку. Сегодня эти кадровые перестановки выглядят не просто ротацией, а подготовкой к выборам и перераспределением влияния внутри правящей элиты.



Прозападные эксперты называют это попыткой пересмотра баланса сил в государстве. В свою очередь, Reuters по каким-то своим данным подсчитал, что как минимум пятерых заметных сторонников Ташиева (правда, не называя их) арестовали по обвинению в попытках "содействовать беспорядкам" и "разделению общества".



Понятное дело, что подобные "инсайдерские" сведения авторитетного с виду западного агентства подаются под русофобским соусом. Недаром, Reuters не преминул указать, что "Кыргызстан, близкий союзник России, находится под пристальным вниманием западных держав, которые утверждают, что он стал одним из главных пособников России в обходе санкций, введенных в связи с войной на Украине".



Словесные угрозы сопровождаются и прямым давлением. На прошлой неделе Европейский союз предложил запретить экспорт некоторых товаров в Кыргызстан из-за опасений нарушения санкций. Напомним, что 9 февраля ЕС предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии, которые обрабатывают российскую нефть. Меры входят в 20-й пакет санкций ЕС, подготовленный в связи со спецоперацией России на Украине.



Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что пакет включает отраслевые ограничения и переход от механизма "ценового потолка", установленного странами "Большой семерки", к полному запрету на предоставление морских услуг для российской сырой нефти. В проекте также указаны новые запреты на импорт металлов и отдельных товарных позиций, включая никелевые прутки: железную руду и концентраты; черновую и рафинированную медь; различные виды металлолома, включая алюминиевый; соль, аммиак, гальку, кремний и пушнину.



Безусловной "вишенкой на торте" явилось отдельное предложение, где впервые фигурирует использование механизма по борьбе с обходом санкций в отношении третьей страны. Как извещает Reuters, новые ограничения запретят продажу Кыргызстану металлообрабатывающих станков и коммуникационного оборудования для передачи голоса, изображений и данных, включая модемы и роутеры. Поскольку они, мол, затем попадают в Россию.



Кроме того, ЕС предложил включить в санкционный список два кыргызстанских банка – "Керемет Банк" и "Капитал Банк Центральной Азии" в связи с тем, что они предоставляют криптоуслуги России. Кстати, аналогичные меры, по данным агентства, предлагаются в отношении банков Лаоса и Таджикистана, при этом два китайских кредитора могут исключить из списка. В случае одобрения списка санкций перечисленным банкам запретят проводить операции с физическими и юридическими лицами из ЕС.



По оценке местных СМИ, если ограничения на экспорт в Кыргызстан будут одобрены, то это станет первым применением инструмента ЕС по борьбе с обходом санкций, введенного в 2023 году. В случае его принятия Бишкек станет первой постсоветской страной, против которой ЕС применит санкции на государственном уровне, что станет значительной эскалацией по сравнению с санкциями против отдельных компаний.



Для Кыргызстана использование такого механизма выйдет далеко за рамки репутационного ущерба. С экономической точки зрения запреты могут нарушить цепочки поставок, повысить издержки для бизнеса, зависящего от технологий ЕС, отпугнуть иностранных инвесторов и сделать европейские банки и страховые компании более осторожными в работе с кыргызскими партнерами.



По словам кыргызстанского гражданского активиста и экономиста Марата Мусуралиева, подобные действия Евросоюза серьезно навредят репутации и экономическим перспективам Кыргызстана: "Если отдельные лица и частные компании зарабатывали на обходе санкций, а ЕС введет санкции против страны, то последствия отразятся на всех. Под санкции попасть легко, а выйти очень трудно. Это нанесет серьезный ущерб нашей экономике. Это также вопрос репутации. Любой, кто подумает об инвестициях в Кыргызстан, подумает не один раз. Он подумает семь раз, прежде чем принять решение".



Отметим, что еще в прошлом году в сентябре президент Садыр Жапаров выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке и жестко высказался против санкций, введенных против кыргызстанских банков. Исходя из заявления кыргызского лидера, "необоснованные санкции расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны и как давление, препятствующее развитию еще только формирующейся экономики". Он подчеркнул, что Бишкек строго выполняет международные обязательства, но не может жертвовать интересами граждан: "Мы готовы принять независимые международные аудиты для тщательной проверки деятельности банков Кыргызстана".



Более того, Садыр Жапаров напомнил, что в 2024 году страны ЕС торговали с Россией на 141 млрд долларов, из них 36 млрд долларов пришлось на импорт, а Великобритания, которая ввела санкции против кыргызских банков, вела с Москвой торговлю на 2,2 млрд долларов. "Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас... Кыргызстан не может отказаться от сотрудничества с Россией, но при этом проводит многовекторную политику".



По сути, кыргызстанский президент в тот момент задал вектор, который правительство защищает и ныне, – недопустимость двойных стандартов.



Позицию С. Жапарова подтвердил в начале февраля в интервью Euronews заместитель премьер-министра Кыргызстана Эдиль Байсалов, подчеркнув, что Москва остается ключевым экономическим партнером КР: "Российская Федерация – наш главный партнер в торговле. У нас сотни тысяч трудовых мигрантов. Разумеется, будут денежные переводы". Чиновник даже раскрыл некоторые детали переговоров в Брюсселе: кабмин КР предлагал Европе создать механизм прямого уведомления. Если компания из ЕС продает предприятию из Кыргызстана товар двойного назначения, регуляторы Евросоюза должны сообщать об этом местным властям для усиленного контроля. Однако, по сведениям Байсалова, европейская сторона не проявила к этому интереса, продолжая политику санкционного давления: "Конечно, мы обескуражены некоторыми санкциями... Я думаю, что они просто хотят, знаете ли... найти самые слабые звенья. Мы полны решимости работать с ними, объясняя и отстаивая наши собственные прагматичные интересы национального развития, и мы сосредоточены на своих внутренних делах".



В свою очередь, посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов полагает, что у России и Киргизии одинаковое отношение к таким санкциям, поскольку они рассматриваются и воспринимаются как нелегитимные, так как законные санкции может наложить только Совет Безопасности ООН. "В Кыргызстане, в Бишкеке, очень остро была воспринята информация о том, что Европейский союз планирует в 20-м пакете наложить уже страновые санкции на страну, – отметил посол. – Конечно же, это очень серьезно влияет на ее экономику. Причем эти санкции, как считает руководство Кыргызстана, так и мы, они ничем не обоснованы. Киргизская Республика неоднократно выступала с предложением провести анализ торговых и экономических отношений Киргизской Республики и Российской Федерации, [...] но, как мы можем наблюдать, [...] на авторов рестрикций оно не повлияло".