Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ

02:36 22.02.2026

Более 800 военнослужащих республики обучаются в российских военных заведениях в настоящее время



АСТАНА, 21 фев - Sputnik. В Астане состоялся торжественный прием, организованный аппаратом Атташе по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации в Казахстане.



Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества, который празднуется ежегодно 23 февраля. Гостей мероприятия приветствовали посол России в Казахстане Алексей Бородавкин и атташе по вопросам обороны Геннадий Сулимук.



