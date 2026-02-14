|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
|Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
02:36 22.02.2026
Более 800 военнослужащих республики обучаются в российских военных заведениях в настоящее время
АСТАНА, 21 фев - Sputnik. В Астане состоялся торжественный прием, организованный аппаратом Атташе по вопросам обороны при посольстве Российской Федерации в Казахстане.
Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества, который празднуется ежегодно 23 февраля. Гостей мероприятия приветствовали посол России в Казахстане Алексей Бородавкин и атташе по вопросам обороны Геннадий Сулимук.
На приеме атташе отметил поступательное развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном. Важной задачей Минобороны России он назвал подготовку кадров для силовых ведомств Казахстана в российских военных учебных заведениях.
"Обучение казахстанских военнослужащих в наших образовательных учреждениях осуществляется только на безвозмездной и льготной основах. Всего за период сотрудничества подготовлено свыше девяти тысяч офицеров. В настоящее время обучается более 800 военнослужащих", - сказал Геннадий Сулимук.
На мероприятие пригласили главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана Кайрата Садыкова и главнокомандующего Нацгвардии Казахстана Ансагана Балтабекова. А также представителей дипмиссий, СМИ и соотечественников.
Атташе по вопросам обороны вручил медаль Министерства обороны Российской Федерации "За достижения в области развития инновационных технологий" представителю Минэкономразвития Российской Федерации в Республике Казахстан Егору Шипицину.