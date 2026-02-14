|Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
03:12 22.02.2026
ТУРКМЕНИСТАН ХОЧЕТ РАВНОУВАЖАЕМЫХ ДВУХСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ С США
(В продолжение темы визита Аркадага в США)
Досада от неприглашения в Совет мира вызвала глубокую обиду со стороны туркменских властей. Не случайно один из официозных туркменских сайтов , обычно отражающий в меру надобности неофициальную позицию официальных властей, разразился серией материалов на английском языке о том, как плох и почему долго не протянет этот Совет мира Трампа и почему его всерьез воспринимать не стоит [https://www.newscentralasia.net/ - статья ниже].
Обидно туркменским властям стало и после визита двух высокопоставленных дипломатов администрации США – министра армии США Дэниела Дрисколла и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Американцы во время визита четко озвучили, что им от Туркменистана нужно, но ничего не предлагали.
У Туркменистана два серьезных актива, которые он по объективным и субъективным причинам так и не может реализовать. Его стратегическое расположение – территория Туркменистана "запирает" Срединный коридор и существенные запасы природного газа. К визиту в США Туркменистан опубликовал итоговые данные по добыче нефти и газа в Туркменистане за 2025 год и их переработке. Складывающаяся геополитическая конъюнктура, включающая целый ряд стратегических "сырьевых" соглашений с Казахстаном и Узбекистаном, а также планами Вашингтона (и Европы) относительно Центральной Азии, делает момент для реализации этих активов удачным.
Этим, видимо, и объясняется внезапный характер визита Гурбангулы Бердымухамедова в США, вся подготовка к которому велась в строжайшей тайне. Ни посольство США в Ашхабаде, ни Госдеп не проронили к настоящему моменту о визите ни слова.
"Прогуляться по окрестностям" решила и европейская дипломатия в Туркменистане, инициативно поучаствовав в брифинге по вопросам сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом. "Президент Сердар Бердымухамедов более чем желанный гость в Брюсселе для встреч с председателями Комиссии, Совета, парламента и с комиссарами. Решение принято, все ждут только согласования даты", – заявила посол Европейского союза в Ашхабаде Беата Пекса на брифинге, прошедшем в МИД Туркменистана 17 февраля.
Этот брифинг тоже был организован не случайно: властям Туркменистана было важно понять состояние и замерить температуру отношений между Туркменистаном и Европейским союзом.
News Central Asia – nCa – это новостной, информационный и аналитический сервис с административным офисом в Пакистане и редакцией в Туркменистане.
https://www.newscentralasia.net/
"Совет мира" Трампа: создание громоздкого и бесформенного Нового мирового порядка?
20/02/2026 By Admin
Тарик Саиди
главный редактор nCa
После того как состоялось первое заседание "Совета мира" (Board of Peace, BoP), наступил подходящий момент, чтобы поразмышлять о его последствиях и потенциальной траектории развития.
На этой встрече в Вашингтоне под председательством президента Трампа собрались представители более двух десятков стран. Основное внимание было уделено хрупкому режиму прекращения огня в секторе Газа и восстановлению региона.
Хотя дискуссии были сосредоточены на неотложных послевоенных нуждах, в них также прослеживалось более широкое видение ситуации. Это позволяет нам начать анализ роли BoP в мировых делах на основе того, что было сказано и как это было представлено.
Одним из очевидных положительных моментов является мобилизация ресурсов. На данный момент на столе лежат значительные средства: страны-члены обязались выделить 7 миллиардов долларов на оказание помощи и реконструкцию Газы, а Соединенные Штаты добавят еще 10 миллиардов долларов для поддержки более широких усилий Совета.
Шесть стран также выразили готовность направить свои контингенты в состав Международных сил стабилизации численностью 20 000 человек, что является конкретным шагом на пути к обеспечению безопасности и реабилитации региона.
Можно обоснованно ожидать, что восстановительные работы в ближайшее время активизируются не только в Газе, но, возможно, и в других районах, если амбиции BoP сохранятся. Как говорится, "обед познается по десерту" (the proof is in the pudding), и этот "десерт" должен быть подан в ближайшее время - при условии, что данные обязательства будут воплощены в жизнь без неоправданных задержек или политических препятствий.
Тем не менее, два аспекта встречи заслуживают более пристального внимания, поскольку они поднимают вопросы о долгосрочных намерениях и модели управления Советом.
Во-первых, налицо выраженное желание распространить деятельность BoP на другие горячие точки мира. Устав Совета, ратифицированный в прошлом месяце, определяет его цели весьма широко: "содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой". Примечательно, что в тексте нет конкретного упоминания о Газе, несмотря на резолюцию 2803 Совета Безопасности ООН, которая ограничивает мандат BoP именно этой территорией до 2027 года.
Сам Трамп назвал эту инициативу одной из самых важных в период своего президентства, потенциально способной способствовать урегулированию конфликтов по всему миру. Тем не менее, критерии вмешательства остаются неясными. Какие пороговые значения могут привести к вовлечению BoP, скажем, в Украине, Судане или где-либо еще? Без четких ориентиров это может привести к избирательному подходу, обусловленному скорее геополитическими альянсами, чем объективной необходимостью, что потенциально чревато дублированием существующих миссий ООН.
Это подводит нас ко второму пункту: обещание BoP осуществлять надзор за самой Организацией Объединенных Наций.
Трамп заявил, что BoP будет "практически присматривать за ООН и следить за тем, чтобы она работала должным образом", одновременно работая над ее финансовым и оперативным укреплением. В рациональном мире надзор за таким универсальным органом, как ООН, в который входит каждое государство, должен осуществляться внутри самой системы ООН, а не внешней структурой, созданной одним президентом.
Устав ООН просто не предусматривает подобного надзора, а предложения по его "исправлению" вызывают опасения, что целью могут стать конкретные элементы системы - например, право вето в Совете Безопасности, которым обладают Россия и Китай. Не является ли целью обход этих вето в вопросах Газы или более масштабных конфликтов?
Форма этого контроля остается туманной: будет ли он включать финансовые рычаги, параллельные резолюции или прямое вмешательство? Какие инструменты обеспечат выполнение решений BoP: собственные вооруженные силы, экономическое давление или что-то иное? Если позиции Совета и ООН по какой-либо горячей точке разойдутся, мы можем столкнуться с оперативным противостоянием, например, с развертыванием конкурирующих миротворческих контингентов, что подорвет международную сплоченность.
На данный момент информации для глубоких выводов недостаточно, но сообщения СМИ и отсутствие на встрече ключевых союзников (таких как Великобритания, Франция и Норвегия) наводят на мысль об их осторожном отношении к этим амбициям. Вызывает тревогу тот факт, что Трамп, похоже, создает новый мировой порядок в экспромтном стиле, без сложившихся прецедентов или всесторонних консультаций - по сути, импровизируя без подготовки.
Хотя нацеленность BoP на прагматичные решения заслуживает похвалы, его структура, при которой власть сосредоточена в руках нескольких назначенных США лиц, а Трамп является бессрочным председателем, рискует подорвать принципы многосторонности, которые десятилетиями поддерживали мировой порядок.
Время покажет, станет ли это объединение дополняющей силой или разрушительной, но первые признаки требуют самого пристального наблюдения./// nCa, 20 февраля 2026 г.