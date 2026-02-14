 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 22.02.2026
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
08:16  Ташиев – ум, честь и совесть эпохи Ренессанса в Кыргызстане, - Имангали Кайратов
03:01  Авианосный блеф: почему гонка США и Китая - это спектакль, - Руслан Панкратов
01:09  Бес попутал! В Германии опять нашелся Канцлер, призывающий сделать армию снова великой
Архив
Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
03:12 22.02.2026

ТУРКМЕНИСТАН ХОЧЕТ РАВНОУВАЖАЕМЫХ ДВУХСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ С США
(В продолжение темы визита Аркадага в США)

Досада от неприглашения в Совет мира вызвала глубокую обиду со стороны туркменских властей. Не случайно один из официозных туркменских сайтов , обычно отражающий в меру надобности неофициальную позицию официальных властей, разразился серией материалов на английском языке о том, как плох и почему долго не протянет этот Совет мира Трампа и почему его всерьез воспринимать не стоит [https://www.newscentralasia.net/ - статья ниже].



Обидно туркменским властям стало и после визита двух высокопоставленных дипломатов администрации США – министра армии США Дэниела Дрисколла и спецпосланника по Южной и Центральной Азии Серджио Гора. Американцы во время визита четко озвучили, что им от Туркменистана нужно, но ничего не предлагали.

У Туркменистана два серьезных актива, которые он по объективным и субъективным причинам так и не может реализовать. Его стратегическое расположение – территория Туркменистана "запирает" Срединный коридор и существенные запасы природного газа. К визиту в США Туркменистан опубликовал итоговые данные по добыче нефти и газа в Туркменистане за 2025 год и их переработке. Складывающаяся геополитическая конъюнктура, включающая целый ряд стратегических "сырьевых" соглашений с Казахстаном и Узбекистаном, а также планами Вашингтона (и Европы) относительно Центральной Азии, делает момент для реализации этих активов удачным.

Этим, видимо, и объясняется внезапный характер визита Гурбангулы Бердымухамедова в США, вся подготовка к которому велась в строжайшей тайне. Ни посольство США в Ашхабаде, ни Госдеп не проронили к настоящему моменту о визите ни слова.

"Прогуляться по окрестностям" решила и европейская дипломатия в Туркменистане, инициативно поучаствовав в брифинге по вопросам сотрудничества между Туркменистаном и Европейским союзом. "Президент Сердар Бердымухамедов более чем желанный гость в Брюсселе для встреч с председателями Комиссии, Совета, парламента и с комиссарами. Решение принято, все ждут только согласования даты", – заявила посол Европейского союза в Ашхабаде Беата Пекса на брифинге, прошедшем в МИД Туркменистана 17 февраля.

Этот брифинг тоже был организован не случайно: властям Туркменистана было важно понять состояние и замерить температуру отношений между Туркменистаном и Европейским союзом.

***

News Central Asia – nCa – это новостной, информационный и аналитический сервис с административным офисом в Пакистане и редакцией в Туркменистане.
https://www.newscentralasia.net/

"Совет мира" Трампа: создание громоздкого и бесформенного Нового мирового порядка?
20/02/2026 By Admin

Тарик Саиди
главный редактор nCa

После того как состоялось первое заседание "Совета мира" (Board of Peace, BoP), наступил подходящий момент, чтобы поразмышлять о его последствиях и потенциальной траектории развития.



На этой встрече в Вашингтоне под председательством президента Трампа собрались представители более двух десятков стран. Основное внимание было уделено хрупкому режиму прекращения огня в секторе Газа и восстановлению региона.

Хотя дискуссии были сосредоточены на неотложных послевоенных нуждах, в них также прослеживалось более широкое видение ситуации. Это позволяет нам начать анализ роли BoP в мировых делах на основе того, что было сказано и как это было представлено.

Одним из очевидных положительных моментов является мобилизация ресурсов. На данный момент на столе лежат значительные средства: страны-члены обязались выделить 7 миллиардов долларов на оказание помощи и реконструкцию Газы, а Соединенные Штаты добавят еще 10 миллиардов долларов для поддержки более широких усилий Совета.

Шесть стран также выразили готовность направить свои контингенты в состав Международных сил стабилизации численностью 20 000 человек, что является конкретным шагом на пути к обеспечению безопасности и реабилитации региона.

Можно обоснованно ожидать, что восстановительные работы в ближайшее время активизируются не только в Газе, но, возможно, и в других районах, если амбиции BoP сохранятся. Как говорится, "обед познается по десерту" (the proof is in the pudding), и этот "десерт" должен быть подан в ближайшее время - при условии, что данные обязательства будут воплощены в жизнь без неоправданных задержек или политических препятствий.

Тем не менее, два аспекта встречи заслуживают более пристального внимания, поскольку они поднимают вопросы о долгосрочных намерениях и модели управления Советом.

Во-первых, налицо выраженное желание распространить деятельность BoP на другие горячие точки мира. Устав Совета, ратифицированный в прошлом месяце, определяет его цели весьма широко: "содействовать стабильности, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под его угрозой". Примечательно, что в тексте нет конкретного упоминания о Газе, несмотря на резолюцию 2803 Совета Безопасности ООН, которая ограничивает мандат BoP именно этой территорией до 2027 года.

Сам Трамп назвал эту инициативу одной из самых важных в период своего президентства, потенциально способной способствовать урегулированию конфликтов по всему миру. Тем не менее, критерии вмешательства остаются неясными. Какие пороговые значения могут привести к вовлечению BoP, скажем, в Украине, Судане или где-либо еще? Без четких ориентиров это может привести к избирательному подходу, обусловленному скорее геополитическими альянсами, чем объективной необходимостью, что потенциально чревато дублированием существующих миссий ООН.

Это подводит нас ко второму пункту: обещание BoP осуществлять надзор за самой Организацией Объединенных Наций.

Трамп заявил, что BoP будет "практически присматривать за ООН и следить за тем, чтобы она работала должным образом", одновременно работая над ее финансовым и оперативным укреплением. В рациональном мире надзор за таким универсальным органом, как ООН, в который входит каждое государство, должен осуществляться внутри самой системы ООН, а не внешней структурой, созданной одним президентом.

Устав ООН просто не предусматривает подобного надзора, а предложения по его "исправлению" вызывают опасения, что целью могут стать конкретные элементы системы - например, право вето в Совете Безопасности, которым обладают Россия и Китай. Не является ли целью обход этих вето в вопросах Газы или более масштабных конфликтов?

Форма этого контроля остается туманной: будет ли он включать финансовые рычаги, параллельные резолюции или прямое вмешательство? Какие инструменты обеспечат выполнение решений BoP: собственные вооруженные силы, экономическое давление или что-то иное? Если позиции Совета и ООН по какой-либо горячей точке разойдутся, мы можем столкнуться с оперативным противостоянием, например, с развертыванием конкурирующих миротворческих контингентов, что подорвет международную сплоченность.

На данный момент информации для глубоких выводов недостаточно, но сообщения СМИ и отсутствие на встрече ключевых союзников (таких как Великобритания, Франция и Норвегия) наводят на мысль об их осторожном отношении к этим амбициям. Вызывает тревогу тот факт, что Трамп, похоже, создает новый мировой порядок в экспромтном стиле, без сложившихся прецедентов или всесторонних консультаций - по сути, импровизируя без подготовки.

Хотя нацеленность BoP на прагматичные решения заслуживает похвалы, его структура, при которой власть сосредоточена в руках нескольких назначенных США лиц, а Трамп является бессрочным председателем, рискует подорвать принципы многосторонности, которые десятилетиями поддерживали мировой порядок.

Время покажет, станет ли это объединение дополняющей силой или разрушительной, но первые признаки требуют самого пристального наблюдения./// nCa, 20 февраля 2026 г.

Источник - Turkmen Serdar
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771719120


