Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира

03:12 22.02.2026

ТУРКМЕНИСТАН ХОЧЕТ РАВНОУВАЖАЕМЫХ ДВУХСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ С США

(В продолжение темы визита Аркадага в США)



Досада от неприглашения в Совет мира вызвала глубокую обиду со стороны туркменских властей. Не случайно один из официозных туркменских сайтов , обычно отражающий в меру надобности неофициальную позицию официальных властей, разразился серией материалов на английском языке о том, как плох и почему долго не протянет этот Совет мира Трампа и почему его всерьез воспринимать не стоит [https://www.newscentralasia.net/ - статья ниже].



