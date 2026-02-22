Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы

12:58 22.02.2026

В Вашингтоне отказались от зеленого перехода во имя развития искусственного интеллекта

Все больше республиканских штатов начинают вводить ограничения на строительство центров обработки данных



22.02.2026 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления 12 февраля в Овальном кабинете отменил ключевое постановление Барака Обамы, лежавшее в основе всех федеральных мер по ограничению выбросов парниковых газов.



В так называемом заключении об угрозе от 2009 года делался вывод, что ряд парниковых газов представляют угрозу для здоровья населения, что ведет к изменению климата.



"Это самое масштабное решение, которое мы когда-либо принимали, – заявил президент Трамп в Белом доме, в то время как рядом с ним стоял улыбающийся Ли Зелдин, глава Агентства по охране окружающей среды. – Мы официально отменяем так называемое заключение об опасности для окружающей среды – провальную политику эпохи Обамы".



Ранее, 11 февраля, Трамп заявил, что, как сообщает агентство Bloomberg, "представит планы по использованию государственного финансирования и контрактов Пентагона для поддержания работы угольных электростанций США, стремясь таким образом увеличить внутреннюю зависимость от ископаемого топлива".



"Эта масштабная инициатива, о которой должно быть объявлено в среду, будет осуществлена посредством исполнительного указа, поскольку Трамп поручает министру обороны Питу Хегсету заключить соглашения о закупке электроэнергии у угольных электростанций для обеспечения военных операций, как сообщили представители Белого дома", – отмечает агентство.



Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт заявила, что Трамп будет рекламировать "чистый, прекрасный уголь как самый надежный и доступный источник энергии в Америке, особенно в периоды пикового спроса, как мы видели во время недавней зимней бури. Президент расскажет о том, как чистый, прекрасный уголь не только обеспечивает электроснабжение, но и снижает стоимость электроэнергии по всей стране".



Между тем Министерство энергетики США издало чрезвычайные указы, требующие от ряда угольных электростанций продолжать работу, а министерство внутренних дел приступило к открытию дополнительных федеральных земель для аренды угольных месторождений в Северной Дакоте, Монтане и Вайоминге.



"Президент также должен объявить о планах министерства энергетики выделить 175 миллионов долларов на модернизацию шести угольных электростанций в Кентукки, Северной Каролине, Огайо, Вирджинии и Западной Вирджинии.



Поддержка Трампом угольной промышленности тесно переплетена с его стремлением как выиграть гонку искусственного интеллекта у Китая, так и успокоить опасения американцев по поводу роста счетов за электроэнергию перед промежуточными выборами в ноябре", – отмечает Bloomberg.



В текущей реальности от зеленой повестки отказываются ведущие мировые энергетические корпорации.



Так, британский нефтяной гигант British Petroleum списал активы возобновляемой энергетики в размере $5,4 млрд в 2025 году, включая $3,5 млрд по проекту солнечной энергетики Lightsource bp и производителю возобновляемого природного газа Archaea.



Генеральный директор Кэрол Хоул подчеркнула необходимость возвращения к "уникальным возможностям в сфере добычи нефти и газа".



Оценка мировым рынком инвестиций крупных нефтяных компаний в возобновляемые источники энергии очевидна. С начала года по 11 февраля 2026 года акции Exxon Mobil выросли на 29,27%, а Chevron – на 21,92%.



Между тем акции BP, ориентированные на возобновляемые источники энергии, выросли всего на 11,00%.



"Компании, которые сосредоточились исключительно на ископаемом топливе, превосходят по доходности компании, диверсифицирующие свои инвестиции в зеленую энергетику, почти в три раза.



Энергетическая политика администрации Трампа ускорила этот разворот. Проекты по строительству морских ветроэлектростанций сталкиваются с новым контролем со стороны регулирующих органов, в то время как разведка нефти расширяется в Венесуэлу и, возможно, в Гренландию", – пишет Yahoo!Finance.



В США сегодня делают ставку на использование искусственного интеллекта в военных целях.



Министерство войны США начало реализацию стратегии ускорения развития ИИ, направленной на внедрение этой технологии в вооружения и военную технику.



"Сегодня министерство войны запускает стратегию ускорения развития искусственного интеллекта, которая укрепит наше лидерство в области внедрения ИИ в военной сфере и сделает Соединенные Штаты бесспорным мировым лидером в области боевых сил, использующих ИИ", – сказано в январском заявлении Пентагона.



Эта амбициозная задача требует создания огромного числа энергоемких центров обработки данных (ЦОД), причем возобновляемая энергетика со всей очевидностью на это не способна.



Так, ведущий партнер Пентагона в сфере ИИ компания Anthropic объявила, что для сохранения лидерства в гонке ИИ США потребуется "не менее 50 ГВт электричества" для нужд искусственного интеллекта к 2028 году. В компании отмечают, что для обучения ее передовых ИИ-моделей потребуются дата-центры мощностью по 5 ГВт, сообщает Datacenter Dynamics. Еще один партнер Пентагона, компания OpenAI, также мечтает о 5-ГВт ЦОД.



Ранее Anthropic сообщала, что 50 ГВт нужно ввести в эксплуатацию до 2027 года, но ввиду дефицита энергомощностей сроки были перенесены на год. Из них к 2028 году 20–25 ГВт пойдет на обучение передовых ИИ-систем в нескольких локациях. Эксперты расходятся в оценках, но, даже если эти цифры приблизительно верны, удовлетворить потребности ИИ в энергии будет нелегко.



По прогнозам Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли (LBNL) при Министерстве энергетики США, в 2028 потребуется более 100 ГВт энергетических мощностей для ЦОД. При этом отмечается, что за последний год КНР ввела в эксплуатацию более 400 ГВт генерирующих мощностей, а в США речь идет лишь о нескольких десятках гигаватт.



Как отмечают в Anthropic, строить соответствующую энергетическую инфраструктуру трудно, поскольку приходится добиваться разрешений на местном уровне, уровне штатов и федеральном уровне. Дополнительно необходимы разрешения на линии электропередачи, при этом возможны задержки с подключением объектов к сети. Anthropic уже внесла ряд предложений, в основном связанных с сокращением регулирования и количества разрешений в целом, что вполне соответствует новому плану администрации США.



Среди предложений – разрешить арендовать земли Министерства обороны и Министерства энергетики США для строительства ЦОД. Еще в президентство Байдена Белый дом поручил им рассмотреть возможность выдачи участков для ЦОД. Работы продолжились и при новой администрации, в апреле 2025 года было объявлено о выборе 16 площадок, но официально ни одного проекта еще не анонсировали.



Между тем против ИИ восстает даже MAGA-Америка. Все больше республиканских штатов начинают вводить ограничения на строительство новых ЦОД.



"Холодным вторничным вечером на прошлой неделе около 200 жителей штата Миссури собрались в методистской церкви, чтобы поделиться своим посланием: революция в области искусственного интеллекта, которую поддерживает администрация Дональда Трампа, не получила их безоговорочной поддержки. "Я голосовала за эту администрацию и не задумывалась об [искусственном интеллекте], пока он не начал меня затрагивать", – сказала Лиза Гарретт, которая живет рядом с местом, где быстро одобрили строительство дата-центра стоимостью 6,6 млрд долларов на 400 акрах земли в городе-спутнике Индепенденсе, к востоку от Канзас-Сити", – пишет Financial Times.



Миссури стал первым штатом, где на местном уровне стали вводиться годичные моратории на постройку дата-центров. По тому же пути сейчас идут Флорида, Техас, Кентукки, Джорджия и ряд других республиканских штатов. Против ИИ восстает и левое крыло демократов, предлагая на общенациональном уровне запретить открытие новых дата-центров.



Самое интересное: и политики, и корпорации дружно забыли о зеленом переходе (который на поверку оказался нерентабельным и даже антинаучным) и столь же дружно ринулись двигать ИИ, который уже на начальном этапе своего развития возбуждает тревогу даже среди своих недавних сторонников.



Словом, сменяющие одна другую великие американские стратегии развиваются по принципу "хвост вытащишь – нос увязнет".



На этом лихорадочном фоне гораздо более спокойно живется в тех странах, где трезво взвешивают плюсы и минусы плодящихся день от дня заокеанских глобальных инноваций.