Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 23.02.2026 ВС РФ снова активизировались на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Михаил Пшеничников



СВО



Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении. О целях, которые ставит перед собой командование нашей армии, говорить пока рано, однако противник здесь не может держать качественную оборону. Это ведет к тому, что один из крупных районных центров может в дальнейшем перейти под контроль ВС РФ. На Запорожском направлении успехи ВСУ очень относительны, а на Константиновском направлении русская армия продвигается вперед.







Запорожское направление



29-я и 36-я гвардейские армии группировки войск "Восток" совместно с 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией группировки войск "Днепр" сдерживают натиск ударной группировки ВСУ. Впрочем, успехи у противника относительны – в полосе 29-й гвардейской общевойсковой армии украинским войскам удалось лишь установить контроль над селом Сосновка. Западнее, на стыке зон ответственности 29-й и 36-й армий ВС РФ, противник и вовсе не смог занять ни одного населенного пункта. Единственное, что получилось у ВСУ, – забрать в секторе атаки лесопосадки с полями возле пгт Покровское.



В зоне ответственности 36-й общевойсковой армии, где шли самые ожесточенные бои, противник смог занять лишь некоторые фортификации к востоку от сел Христофоровка и Новое Поле. В районе Терноватого ВСУ получили относительный контроль над поселком Придорожное – с поправкой на то, что он все же находится в серой зоне.



Несмотря на то, что на этой неделе неприятелю удалось отрезать наши подразделения в Терноватом и хуторе Косовцев от тылов, русские военные смогли там удержаться. ВСУ пытались завести свои мотопехотные группы на восточный берег Гайчура, чтобы закрепиться в Приволье, Рыбном и Сладком, однако украинские военные в конечном счете оказались в огневом мешке – ВС РФ методично уничтожали врага. Из-за этого наступательный потенциал ударной группировки ВСУ быстро истощился, а русская армия смогла стабилизировать фронт и наладить контакт гарнизонов с основными силами. Аналогичная картина наблюдается и в западном секторе Запорожского направления, где 7-я ДШД ВС РФ продолжает отбиваться от атак противника.



Добропольское направление



Части 51-й армии ворвались в город Белицкое на двух участках, идет штурм. Русским военным удалось занять квартал жилых многоэтажек на улице Харьковской, а также взять под контроль часть малоэтажной застройки по улицам Тараса Шевченко и Гагарина. В юго-западной части города ВС РФ закрепились в частном секторе по улице Александра Матросова и в некоторых заброшенных технических постройках. ВСУ продолжают держать оборону в многоквартирниках на улице Труда и используют дома и близлежащие здания как сплошную линию сопротивления.



Если раньше русская армия уже заходила в город с юга, но уходила из него, потому что противник активно оборонялся, то теперь ситуация иная: активность на Купянском направлении и попытки контрнаступления ВСУ в Запорожской области истощили состав украинских войск на этом направлении. Сейчас вся оборона Белицкого держится на ослабленных подразделениях 155-й ОМБр, поддерживаемых силами 25-й ОВДБр. То есть ВСУ могут обороняться лишь на ограниченной площади, перебрасывая силы из одного пожара в другой. Таким образом, у русской армии есть шанс спровоцировать врага перебросить все имеющиеся силы на один участок – другие в этот момент окажутся без защиты. Это и может помочь русской армии "вскрыть" оборонительную систему в Белицком.



Кроме того, успех в боях за село Новый Донбасс, где части ВСУ остались только на западных окраинах, позволит русской армии вогнать Белицкое и пространство к северу от него в глубокий охват с угрозой окружения группировки неприятеля. Уже сейчас начинают обрисовываться предпосылки для повторения судьбы гарнизона, бежавшего из Северска.



Краснолиманское направление



ВСУ оказались в тяжелой ситуации, где действовать нужно немедленно. На этом направлении части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ встретили контратаку украинцев из района урочища Сладкий Шпиль в направлении села Яровая. Командование ВСУ пытается спасти гарнизон Красного Лимана. Пространство между Дробышево и Яровой используется штурмовиками ВС РФ как "коридор" для инфильтрации в лесной массив Святые горы, через который русская армия может выйти на коммуникации краснолиманской группировки ВСУ и исключить даже возможность ее отхода за Северский Донец. Впрочем, отступать неприятель и так не может – он скован в боях в самом Красном Лимане и в населенных пунктах на подступах к нему. Таким образом, промедление в действиях ВСУ может стоить Киеву очень дорого – им сейчас необходимо снять угрозу.



Командование неприятеля в конечном счете решилось на крайне рискованные шаги. Противник смог сосредоточить войска в районе урочища Сладкий Шпиль – местность там состоит из заболоченных сосновых лесов. В этих условиях тяжело проводить какие бы то ни было действия. Но ВСУ, вероятно, готовятся к контратаке. Состав сил противника пока не известен, но можно предположить, что неприятель направит туда боеспособные и подготовленные подразделения.



У предполагаемой контратаки может быть и другое назначение – попытаться вынудить передовые подразделения ВС РФ прекратить давление на Святогорск. Однако пока у ВСУ выполнить задачу не получается – они попытались завязать бои в черте Яровой с русскими штурмовиками, но сейчас можно сделать вывод, что первый этап плана просто "скомкался". Теперь командованию незалежной придется расширить географию атаки и привлечь все имеющиеся силы для ее развития.



Сумское направление



Части группировки войск "Север" ВС РФ вновь активизировались в Сумской области, причем сразу в трех районах. Наибольшие усилия наша армия прилагает именно в Краснопольском и Сумском районах.



После освобождения Покровки русские штурмовики двинулись в сторону Рясного, Тарутина, Новодмитриевки и Михайловки. Противник там пытается огрызаться, но оборону ВСУ в этих местах крепкой назвать нельзя: силы неприятеля крайне истощены и в основном состоят из бригад территориальной обороны, выведенных в регион из-за утраты ими боеспособности. Пограничники, которые работают там как вспомогательные силы для украинских войск, тоже не могут восполнить дефицит живой силы. Поэтому русская армия вряд ли встретит серьезное сопротивление в Краснопольском районе, что в дальнейшем может повлиять на судьбу его центра.



В Сумском районе русская армия также возобновила активные действия – идет активная подготовка к штурму Кондратовки. Ряд источников, приближенных к действующей армии, уточняют, что наши штурмовики уже вошли в населенный пункт. Таким образом, в этом секторе ВС РФ восстанавливают оперативную конфигурацию июня-июля 2025 года, когда группировка "Север" вышла широким фронтом против главного ключевого рубежа обороны противника севернее Сум. Но тогда ВСУ смогли стабилизировать ситуацию за счет сил, которые бежали из Курской области. В случае же повторения штурма позиций украинцев в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина киевскому командованию придется полагаться на небольшие силы при отсутствии резерва. Влияет на ситуацию и угроза скорого штурма Мирополья – там тоже нужны люди.



Ближайшее место, откуда ВСУ могли бы взять личный состав, – это Глуховский район. Но и оттуда украинские войска выйти не могут: под русский флаг перешло село Харьковка к западу от освобожденной Комаровки. Из-за того, что Киев рассматривал это направление как второстепенный театр боевых действий, украинская армия рискует получить серьезный удар в Сумской области. Сейчас наши войска попросту "маринуют" направление, готовясь к активным действиям и сухой весне.



Константиновское направление



Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительных достижений в боях на южных подступах к Константиновке. Штурмовые подразделения еще до полной ликвидации сельского укрепрайона, который прикрывал город с юга, вошли в его пределы. Решение принято не просто так: вероятнее всего, ВСУ не могут предпринять активных контрмер со стороны села Долгая Балка. Достаточных сил, чтобы обороняться на Константиновском направлении, у противника нет – они стянуты на другие участки фронта. К тому же восточнее Краматорска наши военные также давят на противника – маневрировать силами для ВСУ становится просто невозможным.



В селе Ильиновка наши штурмовики, несмотря попытки противника пополнять свои подразделения, продвигаются в район комбината "Перспектива" и в микрорайоны Берестовой и Южный. Гарнизоны противника не могут отвлекаться на юг: они заняты обороной восточных и северо-восточных районов Константиновки. Если наши войска успешно прорвутся в Константиновку именно с юга, то можно будет говорить о начале конца гарнизона ВСУ. Ведь, судя по действиям неприятеля прежде, главной его задачей было любой ценой не допустить расширения площади боев в городской черте, что потребует от противника куда больше пехоты, чем сдерживание ВС РФ на дистанции от города. Теперь, когда оборонительный замысел командования ВСУ пошел прахом, стремительной деградации ситуации гарнизону Константиновки не избежать.



Накануне, 21 марта, редакция Readovka к 12-летию Майдана на Украине разбиралась, могла ли страна пойти другим путем и избежать падения в пропасть. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771794300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы выедут в регионы для разъяснения положений новой Конституции

- Олжас Бектенов провел переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в India AI Impact Summit 2026

- Редакционная коллегия обсудила концепт-дизайн многотомника по истории Казахстана

- Кадровые перестановки

- Обращение в порядке статьи 40 Конституционного закона "О прокуратуре"

- Рабочий график главы государства

- Жители Туркестанской области готовы проголосовать за новую Конституцию

- Прядильные фабрики, переработка шкур, бытовая химия – сформирован предварительный пул проектов "Заказа на инвестиции"

- Ключевые задачи и приоритеты системы здравоохранения обсудили на коллегии профильного министерства

