 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 23.02.2026
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
14:18  Новые назначения в Туркменистане 13-14 февраля 2026
14:14  100 лет Киргизской АССР: век триумфов и падений, - Сергей Кожемякин
05:19  КТЖ разместила на бирже Астаны (AIX) купонные облигации на сумму 1,6 млрд юаней
00:05  Русская армия продолжила активные действия на границе в Сумской и Харьковской областях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 15.02.2026
19:14  Си Цзиньпин поздравил Африку с 39-ым саммитом АС нулевыми пошлинами, а китайцев - с Годом красной лошади
17:40  Дональд Трамп - инкарнация барона Мюнхгаузена, - Валентин Катасонов
03:26  Встреча премьеров Кыргызстана и Таджикистана: страны возобновили торговлю и планируют довести объем до $500 млн
01:05  Олимпийские игры 2026: Михаил Шайдоров – насколько неожиданна его победа?
Суббота, 14.02.2026
21:33  Кыргызстан. Кадровые перестановки в Генпрокуратуре и бишкекском управлении ГКНБ
17:32  Подробности инцидентов с ядерным оружием США, - П.В.Густерин
11:40  Монголия пытается заставить Rio Tinto делиться прибылью с медного рудника Оюу Толгой (продолжение)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 23.02.2026

ВС РФ снова активизировались на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении. О целях, которые ставит перед собой командование нашей армии, говорить пока рано, однако противник здесь не может держать качественную оборону. Это ведет к тому, что один из крупных районных центров может в дальнейшем перейти под контроль ВС РФ. На Запорожском направлении успехи ВСУ очень относительны, а на Константиновском направлении русская армия продвигается вперед.



Запорожское направление

29-я и 36-я гвардейские армии группировки войск "Восток" совместно с 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией группировки войск "Днепр" сдерживают натиск ударной группировки ВСУ. Впрочем, успехи у противника относительны – в полосе 29-й гвардейской общевойсковой армии украинским войскам удалось лишь установить контроль над селом Сосновка. Западнее, на стыке зон ответственности 29-й и 36-й армий ВС РФ, противник и вовсе не смог занять ни одного населенного пункта. Единственное, что получилось у ВСУ, – забрать в секторе атаки лесопосадки с полями возле пгт Покровское.

В зоне ответственности 36-й общевойсковой армии, где шли самые ожесточенные бои, противник смог занять лишь некоторые фортификации к востоку от сел Христофоровка и Новое Поле. В районе Терноватого ВСУ получили относительный контроль над поселком Придорожное – с поправкой на то, что он все же находится в серой зоне.

Несмотря на то, что на этой неделе неприятелю удалось отрезать наши подразделения в Терноватом и хуторе Косовцев от тылов, русские военные смогли там удержаться. ВСУ пытались завести свои мотопехотные группы на восточный берег Гайчура, чтобы закрепиться в Приволье, Рыбном и Сладком, однако украинские военные в конечном счете оказались в огневом мешке – ВС РФ методично уничтожали врага. Из-за этого наступательный потенциал ударной группировки ВСУ быстро истощился, а русская армия смогла стабилизировать фронт и наладить контакт гарнизонов с основными силами. Аналогичная картина наблюдается и в западном секторе Запорожского направления, где 7-я ДШД ВС РФ продолжает отбиваться от атак противника.

Добропольское направление

Части 51-й армии ворвались в город Белицкое на двух участках, идет штурм. Русским военным удалось занять квартал жилых многоэтажек на улице Харьковской, а также взять под контроль часть малоэтажной застройки по улицам Тараса Шевченко и Гагарина. В юго-западной части города ВС РФ закрепились в частном секторе по улице Александра Матросова и в некоторых заброшенных технических постройках. ВСУ продолжают держать оборону в многоквартирниках на улице Труда и используют дома и близлежащие здания как сплошную линию сопротивления.

Если раньше русская армия уже заходила в город с юга, но уходила из него, потому что противник активно оборонялся, то теперь ситуация иная: активность на Купянском направлении и попытки контрнаступления ВСУ в Запорожской области истощили состав украинских войск на этом направлении. Сейчас вся оборона Белицкого держится на ослабленных подразделениях 155-й ОМБр, поддерживаемых силами 25-й ОВДБр. То есть ВСУ могут обороняться лишь на ограниченной площади, перебрасывая силы из одного пожара в другой. Таким образом, у русской армии есть шанс спровоцировать врага перебросить все имеющиеся силы на один участок – другие в этот момент окажутся без защиты. Это и может помочь русской армии "вскрыть" оборонительную систему в Белицком.

Кроме того, успех в боях за село Новый Донбасс, где части ВСУ остались только на западных окраинах, позволит русской армии вогнать Белицкое и пространство к северу от него в глубокий охват с угрозой окружения группировки неприятеля. Уже сейчас начинают обрисовываться предпосылки для повторения судьбы гарнизона, бежавшего из Северска.

Краснолиманское направление

ВСУ оказались в тяжелой ситуации, где действовать нужно немедленно. На этом направлении части 20-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ встретили контратаку украинцев из района урочища Сладкий Шпиль в направлении села Яровая. Командование ВСУ пытается спасти гарнизон Красного Лимана. Пространство между Дробышево и Яровой используется штурмовиками ВС РФ как "коридор" для инфильтрации в лесной массив Святые горы, через который русская армия может выйти на коммуникации краснолиманской группировки ВСУ и исключить даже возможность ее отхода за Северский Донец. Впрочем, отступать неприятель и так не может – он скован в боях в самом Красном Лимане и в населенных пунктах на подступах к нему. Таким образом, промедление в действиях ВСУ может стоить Киеву очень дорого – им сейчас необходимо снять угрозу.

Командование неприятеля в конечном счете решилось на крайне рискованные шаги. Противник смог сосредоточить войска в районе урочища Сладкий Шпиль – местность там состоит из заболоченных сосновых лесов. В этих условиях тяжело проводить какие бы то ни было действия. Но ВСУ, вероятно, готовятся к контратаке. Состав сил противника пока не известен, но можно предположить, что неприятель направит туда боеспособные и подготовленные подразделения.

У предполагаемой контратаки может быть и другое назначение – попытаться вынудить передовые подразделения ВС РФ прекратить давление на Святогорск. Однако пока у ВСУ выполнить задачу не получается – они попытались завязать бои в черте Яровой с русскими штурмовиками, но сейчас можно сделать вывод, что первый этап плана просто "скомкался". Теперь командованию незалежной придется расширить географию атаки и привлечь все имеющиеся силы для ее развития.

Сумское направление

Части группировки войск "Север" ВС РФ вновь активизировались в Сумской области, причем сразу в трех районах. Наибольшие усилия наша армия прилагает именно в Краснопольском и Сумском районах.

После освобождения Покровки русские штурмовики двинулись в сторону Рясного, Тарутина, Новодмитриевки и Михайловки. Противник там пытается огрызаться, но оборону ВСУ в этих местах крепкой назвать нельзя: силы неприятеля крайне истощены и в основном состоят из бригад территориальной обороны, выведенных в регион из-за утраты ими боеспособности. Пограничники, которые работают там как вспомогательные силы для украинских войск, тоже не могут восполнить дефицит живой силы. Поэтому русская армия вряд ли встретит серьезное сопротивление в Краснопольском районе, что в дальнейшем может повлиять на судьбу его центра.

В Сумском районе русская армия также возобновила активные действия – идет активная подготовка к штурму Кондратовки. Ряд источников, приближенных к действующей армии, уточняют, что наши штурмовики уже вошли в населенный пункт. Таким образом, в этом секторе ВС РФ восстанавливают оперативную конфигурацию июня-июля 2025 года, когда группировка "Север" вышла широким фронтом против главного ключевого рубежа обороны противника севернее Сум. Но тогда ВСУ смогли стабилизировать ситуацию за счет сил, которые бежали из Курской области. В случае же повторения штурма позиций украинцев в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка – Новая Сечь – Храповщина киевскому командованию придется полагаться на небольшие силы при отсутствии резерва. Влияет на ситуацию и угроза скорого штурма Мирополья – там тоже нужны люди.

Ближайшее место, откуда ВСУ могли бы взять личный состав, – это Глуховский район. Но и оттуда украинские войска выйти не могут: под русский флаг перешло село Харьковка к западу от освобожденной Комаровки. Из-за того, что Киев рассматривал это направление как второстепенный театр боевых действий, украинская армия рискует получить серьезный удар в Сумской области. Сейчас наши войска попросту "маринуют" направление, готовясь к активным действиям и сухой весне.

Константиновское направление

Части 8-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительных достижений в боях на южных подступах к Константиновке. Штурмовые подразделения еще до полной ликвидации сельского укрепрайона, который прикрывал город с юга, вошли в его пределы. Решение принято не просто так: вероятнее всего, ВСУ не могут предпринять активных контрмер со стороны села Долгая Балка. Достаточных сил, чтобы обороняться на Константиновском направлении, у противника нет – они стянуты на другие участки фронта. К тому же восточнее Краматорска наши военные также давят на противника – маневрировать силами для ВСУ становится просто невозможным.

В селе Ильиновка наши штурмовики, несмотря попытки противника пополнять свои подразделения, продвигаются в район комбината "Перспектива" и в микрорайоны Берестовой и Южный. Гарнизоны противника не могут отвлекаться на юг: они заняты обороной восточных и северо-восточных районов Константиновки. Если наши войска успешно прорвутся в Константиновку именно с юга, то можно будет говорить о начале конца гарнизона ВСУ. Ведь, судя по действиям неприятеля прежде, главной его задачей было любой ценой не допустить расширения площади боев в городской черте, что потребует от противника куда больше пехоты, чем сдерживание ВС РФ на дистанции от города. Теперь, когда оборонительный замысел командования ВСУ пошел прахом, стремительной деградации ситуации гарнизону Константиновки не избежать.

Накануне, 21 марта, редакция Readovka к 12-летию Майдана на Украине разбиралась, могла ли страна пойти другим путем и избежать падения в пропасть.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771794300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы выедут в регионы для разъяснения положений новой Конституции
- Олжас Бектенов провел переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в India AI Impact Summit 2026
- Редакционная коллегия обсудила концепт-дизайн многотомника по истории Казахстана
- Кадровые перестановки
- Обращение в порядке статьи 40 Конституционного закона "О прокуратуре"
- Рабочий график главы государства
- Жители Туркестанской области готовы проголосовать за новую Конституцию
- Прядильные фабрики, переработка шкур, бытовая химия – сформирован предварительный пул проектов "Заказа на инвестиции"
- Ключевые задачи и приоритеты системы здравоохранения обсудили на коллегии профильного министерства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  