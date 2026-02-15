ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи

02:50 23.02.2026 Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем ТПК



Пхеньян, 23 февраля. /ЦТАК/-- 22 февраля опубликовано постановление IX съезда ТПК "О выборах Генерального секретаря ТПК"



Ниже следует полный текст постановления.



Под умелым и испытанным руководством всепобеждающей Трудовой партии Кореи (ТПК) сегодня наше революционное дело для всестороннего строительства социализма, энергично продвигается вперед, создавая чрезвычайными темпами небывалые чудеса.







На съезде, проходящем в годы волнующей борьбы, когда совершают небывалые в истории развития Республики грандиозные эпохальные перемены, отважно преодолевая всякие исторические вызовы и трудности, все наши партийные и народ вынесут важнейшее постановление о выборах главы ТПК – центра руководства и сплоченности, воплощающего в себе организационную волю всей партии.



Выборы главы ТПК, занимающего ответственную должность для ведения дела социализма к победе во главе государства и народа, являются важнейшим делом, от которого зависят руководящая сила партии и будущее Родины и народа, и они имеют самое большое значение в работе партсъезда – высшего руководящего органа партии.



Сейчас сотни партийных и весь народ обращают взор на постановление об этом.



Настоящий съезд полностью поддержал и одобрил почтительное предложение о переизбрании товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК.



Это является оценкой истории за прошедшую пятилетнюю борьбу, в ходе которой совершили эпохальные перемены, считая святое имя товарища Ким Чен Ына всепобеждающим знаменем, за ее великие результаты, также выражением ответственной и священной позиции, в которой отражены выбор и воля всего народа.



На водоразделе, где превращены благородные идеи и идеалы нашей партии в длительной и священной истории в грандиозную реальность и открывается новая эпоха строительства могучего и процветающего государства на пути чучхейской революции, все члены партии, весь народ страны и все военнослужащие вооруженных сил Республики глубоко убеждены, что величие товарища Ким Чен Ына есть направляющая сила нашей партии, сила нашего государства и слава социализма. Они выражают решимость неизменно оставаться верными и поддерживать товарища Ким Чен Ына в центре сплоченности и руководства.



Товарищ Ким Чен Ын является самым выдающимся политиком, который с необыкновенной идейно-теоретической мудростью, незаурядной руководящей силой и благородными народными качествами вел нашу партию и народ по единому пути победы и совершал огромные заслуги перед Родиной и революцией, эпохой и историей. Только он может представлять могущество и непобедимость великого нашего государства – КНДР.







Товарищ Ким Чен Ын, считая великий кимирсенизм-кимчениризм руководящими идеями нашей партии, совершил радикальный перелом в строительстве и деятельности партии, чтобы последовательно придерживаться революционного характера ТПК – мощного политического штаба, где осуществлено единство идей и руководства, и всепобеждающей партии, которая служит народу и образует единое целое с народными массами.



Товарищ Ким Чен Ын выдвинул линию партийного строительства из пяти пунктов в новую эпоху, энергично организовал и руководил борьбой за ее претворение в жизнь, тем самым превратил ТПК в политически безупречную, организационно прочную, идейно чистую, строгую в дисциплине и здоровую в стиле работы. Это является его бессмертной заслугой в создании решительной гарантии для надежной подготовки политических сил, способных мощно направлять период подъема нашей революции и социалистического строительства, и для вечного продолжения руководящей силы нашей партии.



Товарищ Ким Чен Ын осветил цель новой стадии для всестороннего развития строительства социализма нашего образца и боевую программу с вероятностью достижения, правильным и оригинальным революционным руководством открыл небывалую в истории Республики эпоху перемены и прогресса.



Товарищ Ким Чен Ын наметил научно обоснованный боевой курс на стабильное развитие самостоятельной экономики, достиг ценных успехов в выполнении пятилетки и росте экономики в целом, также путем достижения подъема в строительстве заложил прочный материальный фундамент для развития экономики и культуры, улучшения жизни населения, за короткий срок коренным образом обновил облик страны, тем самым открыл поразительную реальность.



Началась грандиозная революция для устранения отсталости периферии и малоразвитости деревни, которые давно были оставлены бременем развития, и для обновления материально-культурной обстановки всей страны, благодаря ее блестящим результатам упрочивается вечный фундамент всестороннего процветания, - это исторические заслуги, что может совершить только товарищ Ким Чен Ын.



Добиваются переломные результаты коренного обновления в области здравоохранения для передового восстановления медицинской области страны, одни за другими достигаются замечательные успехи в областях науки, образования, спорта, литературы и искусства, что также является плодом выдающегося руководства товарища Ким Чен Ына, который, осуществляя общее руководство всеми сферами социалистического строительства, открывает высокую стадию развития государства.



В истории партии и Родины яркой страницей запечатлены выдающийся способ руководства и святая революционная летопись товарища Ким Чен Ына, который своим великим примером удваивает гордость и чувство уверенности корейцев, непрерывно увеличивает мощь единодушия и сплоченности всего народа, объединенного на основе патриотизма, и на практике воспитывает верных Родине и революции строителей социализма и формирует большую армию продолжателей.



Товарищ Ким Чен Ын делает так, чтобы народ вдоволь пользовался самыми превосходными социалистическими мероприятиями, надежно защищает безопасность жизни народа в любых кризисах и тепло заботится о народе, ближе находясь с ним. Благородный мир самоотверженного служения народу товарища Ким Чен Ына очаровывает всех людей и ярче прославляет нашу Родину как настоящую народную страну.



Товарищ Ким Чен Ын энергично руководил работой по превращению КНА, являющейся стержнем государственной обороноспособности и опорой защиты мира, в сильную и элитную, тем самым построил революционные вооруженные силы, способные инициативно реагировать на всякие агрессивные угрозы и полностью готовые к любой войне.



Руководство товарища Ким Чен Ына, который превратил нашу армию в авангардный отряд, в первых рядах поддерживающий идеи и дело ТПК, является движущей силой, позволившей нашей партии отважно провести эпохальные дела и ускорить темпы продвижения революции.



Имея у руля революции выдающегося патриота, обладающего решительным революционным духом, стальной волей и присущими смелостью и дерзанием, страна добилась скачкообразного наращивания силы для сдерживания войны с ее сердцевиной – ядерными вооруженными силами, несмотря на суровые вызовы истории, наше государство смогло продолжать свое продвижение вперед по пути процветания, и судьба Родины и народа надежно гарантируется.



Товарищ Ким Чен Ын с сильной революционной принципиальностью, незаурядной мудростью и опытной внешнеполитической деятельностью чрезвычайно повысил достоинство и авторитет нашей Республики, создал благоприятную для нашей революции международную обстановку и внес весомый вклад в совместное дело человечества для самостоятельности и справедливости.



Товарищ Ким Чен Ын открыл период полного расцвета строительства ТПК, ярко продемонстрировал достоинство и государственную мощь чучхейской Кореи. И открывает новую историю всестороннего строительства социализма для осуществления идеалов и чаяния народа. Он является никем незаменимым выдающимся политическим деятелем Республики, самым пламенным патриотом, незаурядным представителем нашей нации, великим достоинством нашей партии, государства и народа, символом всех побед и славы.



Товарищ Ким Чен Ын с сознанием благородной миссии и горячей любовью к Родине и народу, выдающейся политической способностью и бессмертными заслугами пользуется беззаветным доверием и уважением всего корейского народа. Очередное выдвижение товарища Ким Чен Ына на высший пост ТПК – строгое требование эпохи и истории.



Во имя укрепления и развития нашей партии, процветания нашего государства и по абсолютно неизменной воле, единому мнению всех делегатов, всех партийцев, всего народа страны и всех военнослужащих Народной Армии IX съезд ТПК постанавливает выдвинуть товарища Ким Чен Ына на пост Генерального секретаря ТПК. Источник - ЦТАК

