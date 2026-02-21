Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"

03:27 23.02.2026 Интервью Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова телеканалу "Аль-Арабия"

21.02.2026



Благодаря выверенному политическому курсу, успешно проводимому в жизнь под дальновидным руководством Президента Сердара Бердымухамедова, позиция Туркменистана на мировой политико-экономической арене последовательно укрепляется. И в этом плане взаимодействие нашей страны с членами мирового сообщества и международными организациями обретает все более активный характер.



В рамках визита в США Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал интервью Ризвану Хану – ведущему телеканала "Аль-Арабия" с многомиллионной аудиторией.



В ходе беседы Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США, охарактеризовал нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего партнерства, а также подробно остановился на приоритетных направлениях внутренней и внешней политики Туркменистана.



Интервью Героя-Аркадага ведущему популярного телеканала стало наглядным свидетельством большого интереса мирового сообщества к Туркменистану, а также значимости выдвигаемых нашей страной инициатив и неуклонного роста ее авторитета на международной арене.







– Каковы основные цели Вашего визита в Соединенные Штаты Америки?



– Мне очень приятно, что наша встреча проходит в начале священного месяца Рамазан. Искренне желаю, чтобы молитвы о благополучии человечества, о мире, спокойной и счастливой жизни на всей земле были услышаны и приняты Всевышним. Прежде всего хотел бы поблагодарить американских партнеров за высокий уровень организации нынешнего визита, насыщенную по содержанию его программу и оказанное гостеприимство.



Хотелось бы подчеркнуть нарастающую динамику традиционно дружественного, конструктивного сотрудничества между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки, основанного на обоюдной выгоде. Двусторонние отношения охватывают практически все основные сферы, а именно – политику, экономику, культуру, образование, науку и спорт. Мы придаем огромное значение обмену мнениями о перспективах нашего сотрудничества и дальнейшему укреплению совместных действий.



Мы отчетливо видим открывающиеся ныне реальные возможности, также неизменно готовы к конструктивному диалогу по всем областям. Подобный подход обусловлен взаимным пониманием приоритетов турк­мено-американского партнерства.



Высоко оцениваем достигнутый уровень и состояние двустороннего политического взаимодействия. Соединенные Штаты Америки были в числе первых, которые признали независимость нашей страны и установили с ней дипломатические отношения. США, как и прежде, относятся к постоянному нейтралитету Туркменистана с уважением и позитивно.



США являются важным торгово-экономическим партнером Туркменистана: в данной области наработана весьма солидная практика, достигнуты конкретные результаты – сотрудничество наращивается, взаимный товарооборот динамично повышается.



В целом же рассматриваем нынешний визит в Соединенные Штаты Америки как серьезный импульс последовательному развитию многопланового сотрудничества с ориентиром на долгосрочность.



– Мы знаем, что ваша страна богата природными ресурсами, в том числе энергоносителями. Какова стратегия Туркменистана в данной области?



– Вы совершенно правы, Туркменистан является государством, обладающим действительно колоссальными запасами углеводородных ресурсов. При этом по объемам разведанных и подтвержденных запасов природного газа мы занимаем четвертое место в мире.



Глубоко осознавая значимость этой ситуации в современных геоэкономических условиях, Туркменистан выстраивает свою энергетическую стратегию, в том числе на международном рынке, на весьма ответственной и продуманной основе.



Основная цель здесь заключается в обеспечении разумной диверсификации энергетических потоков, их сбалансированного сочетания, безопасности и надежности поставок. На политическом и международно-правовом уровнях мы выстраиваем сотрудничество в энергетической сфере исходя из требований современного глобального развития и на основе взаимной выгоды.



В этой связи Туркменистан инициировал широкий многосторонний диалог по вопросам энергетической безопасности в рамках Организации Объединенных Наций и выступил автором ряда последовательно принятых резолюций Генеральной Ассамблеи. Первая подобная Резолюция была одобрена в 2008 году, и с тех пор вопрос энергетической безопасности обрел качественно новый характер, основанный на учете интересов стран-производителей, транзитеров и потребителей энергоресурсов.



В политическом аспекте мы переводим в практическую плоскость вопросы диверсификации энергопотоков и обеспечения их безопасности. Разумеется, эта работа ведется с учетом геоэкономических реалий и тенденций развития.



К примеру, одно время основной объем экспорта природного газа был ориентирован на Россию, куда поставлялось до 40 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время основным потребителем нашего газа является Китай, объемы поставок в который находятся примерно на том же уровне. Кроме того, следуя политике диверсификации, наша страна имеет возможность осуществлять поставки в регионе по схеме "своп" – как в Иран и Азербайджан, так и в Казахстан, Узбекистан и другие заинтересованные государства.



В настоящее время наша страна реализует один из крупнейших международных проектов – газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ). Сегодня на территории Афганистана продолжается прокладка первого этапа ТАПИ, именуемого "Arkadagyň ak ýoly". Данный проект, который находит международную поддержку, в том числе со стороны США, обладает огромным потенциалом в контексте обеспечения растущих энергетических потребностей государств Южной Азии, а также открывает хорошие перспективы для доступа к развивающимся рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока. Проект ТАПИ также имеет огромное значение в контексте политической стабильности и экономического благополучия, обладает инвестиционной привлекательностью.



Хотелось бы особо отметить, что проект ТАПИ открыт для всех заинтересованных компаний. Надеемся, что и американские партнеры по достоинству оценят перспективы участия в нем.



– Каковы перспективы Транскаспийского газопровода?



– Данный проект мы рассматриваем в качестве одного из важнейших направлений диверсификации энергетических потоков и обеспечения энергетической безопасности на континенте. Туркменистан относится к нему серьезно, внимательно и конструктивно. В то же время необходимо решить вопросы международно-правового характера, в частности, вопрос делимитации дна Каспийского моря. Некоторое время назад для работы над этим вопросом была создана Туркмено-азербай­джанская рабочая комиссия. Мы надеемся, что ее деятельность даст весомые практические результаты.



– Вы затронули тему торгово-экономического сотрудничества Туркменистана и США. Как обстоят дела сегодня в этом направлении?



– Сотрудничество с Соединенными Штатами Америки развивается последовательно, выстраивается на взаимовыгодной и равноправной основе.



На протяжении многих лет в Туркменистане при участии американских компаний уже реализованы сотни экономических проектов, общая стоимость которых приближается к 45 миллиардам долларов США.



Крупнейшие американские компании уже давно и успешно работают на туркменском рынке: их деятельность охватывает такие ключевые сегменты, как топливно-энергетический комплекс, транспортная сфера, электроэнергетика, программное обеспечение, сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие отрасли. Мы приветствуем и очень высоко ценим такое сотрудничество, будем и впредь поощрять и поддерживать его. Среди таких компаний могу выделить "John Deere", "General Electric", "Case", "Boeing", "Coca-Cola", "Sikorsky" и "Caterpillar". И это далеко не полный список.



Хочу особо отметить важную роль созданного в 2008 году по нашей инициативе Туркмено-американского делового совета.



За прошедшее время этот формат взаимодействия превратился в значимый и действенный инструмент двустороннего партнерства. Он имеет неоценимое значение для выстраивания, наращивания и укрепления контактов между деловыми структурами двух стран, совместного поиска перспективных направлений сотрудничества. Сегодня Деловой совет представляет собой результативную площадку, открывающую путь к реализации крупных проектов в различных сегментах экономики нашей страны. Деловой совет завоевал достойный авторитет среди бизнес-кругов, а к его мнению и рекомендациям прислушиваются государственные учреждения как Туркменистана, так и США.



При этом очевидно, что взаимный потенциал может быть использован гораздо шире. Прежде всего это касается диверсификации экономики Туркменистана, широкого внедрения высокотехнологичных производств, а также осуществления масштабных национальных и международных инфраструктурных проектов.



Мы видим огромные перспективы в привлечении американских инвестиций и технологий для развития инновационных и наукоемких производств в Туркменистане. Также отмечаем наличие серьезного потенциала в таких сферах, как электроника, компьютерные и логистические услуги, образование и повышение квалификации кадров.



– Какие еще направления турк­мено-американского сотрудничества Вы бы назвали многообещающими?



– Культура, наука, образование, спорт – в целом все социально-общественные сферы, в которых уже имеется богатый и полезный опыт взаимодействия.



Важную роль здесь играют проекты, реализуемые в рамках программ Госдепартамента США. В качестве примера можно привести программу "Фонд Посла по сохранению культурного наследия" (AFCP), которая активно действует в Туркменистане с 2001 года. На сегодняшний день Фонд поддержал реализацию 30 проектов в нашей стране.



В Туркменистане проявляется огромный интерес к английскому языку – на сегодняшний день его изучение введено во всех общеобразовательных школах нашей страны. В четырех высших учебных заведениях обучение полностью ведется на английском языке.



В недавно возведенном новом, "умном" городе Аркадаг планируется открытие специализированной англоязычной школы, где преподавание будет строиться по современным образовательным методикам и стандартам. Здесь важно отметить вот еще что: учебный процесс будет ориентирован на предоставление учащимся возможности продолжить обу­чение в престижных университетах США, таких как Гарвард, Массачусетский технологический институт и Колумбийский университет. Именно здесь открываются поистине широкие горизонты для текущей деятельности образовательных и научных сообществ Туркменистана и США.



Говоря о культуре, следует отметить налаженное сотрудничество с Метрополитен-музеем в Нью-Йорке. Считаю необходимым расширять подобное взаимодействие. Туркменистан – страна с древней и чрезвычайно богатой историей и культурой.



В свою очередь у нас проявляется огромный интерес к американскому кинематографу, литературе и музыке. В последние годы реализуются различные образовательные программы, организуются визиты профессоров, их лекции и мастер-классы; обеспечивается возможность посещения нашей страны археологическими экспедициями для проведения раскопок. По программам Госдепартамента США проходят концерты американских музыкальных и танцевальных коллективов, организуются летние и зимние показы американских фильмов, которые ныне стали традиционными. Мы готовы продолжать и расширять такое сотрудничество, а также представлять культуру Туркменистана в США в более широких масштабах.



– Туркменистан расположен в стратегически важном регионе. Как это обстоятельство влияет на вашу страну, на приоритетные направления ее внешней политики и экономики?



– Мы в полной мере осознаем геополитическое и геоэкономическое положение нашей страны. Оно позволяет нам быть мостом, соединяющим Европу и Азию, и через Каспийское море получить доступ к Черному и Средиземному морям, к Ближнему Востоку.



Именно это стратегическое положение определяет максимально взвешенный и сбалансированный подход Туркменистана к международному сотрудничеству и в целом нашу внешнеполитическую концепцию, фундаментом которой является постоянный нейтралитет.



Опираясь на нормы нейтралитета, мы проводим работу по обеспечению мира и осуществляем превентивную деятельность в регионе, продвигаем на международной арене повестку мира и доверия. По инициативе Туркменистана 2025 год был провозглашен Организацией Объединенных Наций "Международным годом мира и доверия", что стало важным событием в мировой политике. В минувшем году главным мероприятием на высшем уровне стал крупный Международный форум в Ашхабаде, в котором приняли участие представители 66 государств, 30 международных организаций, а также 16 Президентов и главы правительств. Туркменистан использует свое геостратегическое положение и статус нейтралитета исключительно в созидательных и конструктивных целях, а именно – для поддержания стабильности, предотвращения конфликтов, стимулирования экономических и торговых отношений, а также обеспечения успешной интеграции регионов Центральной Азии и Каспийского бассейна в мировые экономические и политические процессы.



– Каких результатов Вы ожидаете от встреч здесь, в штате Флорида?



– Мы намерены использовать наше пребывание здесь для налаживания прямых контактов между Туркменистаном и штатом Флорида, а также для объединения сильных сторон и возможностей, которые могут быть задействованы в общих интересах. Речь идет о достижении определенных договоренностей в области делового сотрудничества, инвестиционной деятельности и торговли.



Мы также хотим изучить опыт штата Флорида по строительству спортивных объектов и организации спортивной деятельности в целом. В частности, речь идет о гольфе. В 2017 году в Туркменистане открылся первый гольф-клуб, занимающий вместе с полями территорию более 70 гектаров. В ходе форума, прошедшего в 2022 году, между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и американской компанией "Nicklaus Companies" был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию гольф-клуба в Национальной туристической зоне "Аваза" на берегу Каспия. Мы серьезно занимаемся развитием гольфа в Туркменистане и рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами Америки. Это в целом касается и развития туристической отрасли нашей страны. Флорида достигла выдающихся успехов в этой сфере, и мы очень надеемся на налаживание взаимовыгодного сотрудничества.



Еще одна наиболее перспективная сфера – коневодство. Туркменистан является родиной знаменитых ахалтекинских коней. История этой первой, выведенной человеком культурной породы, охватывает более пяти тысяч лет. В настоящее время в нашей стране коневодству уделяется весьма особое внимание. Нам известно, что в штате Флорида это направление также широко развито и пользуется большой популярностью. Предлагаем объединить наши усилия, опыт и знания в данной области.



В заключение благодарю Вас за нынешнюю встречу и хочу подчерк­нуть, что Туркменистан видит в Соединенных Штатах Америки друга и надежного партнера.



* * *



По завершении интервью ведущий телеканала "Аль-Арабия" Ризван Хан подчеркнул его активный и конструктивный характер и выразил искреннюю признательность Герою-Аркадагу за изложение видения по актуальным вопросам.



Отметив, что нынешний год проходит под девизом "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов", Герой-Аркадаг сообщил, что в стране запланированы масштабные торжества по случаю славного 35-летия независимости и в честь национального достояния – туркменских коней. В этой связи Герой-Аркадаг пригласил Ризвана Хана и творческий коллектив телеканала "Аль-Арабия" на эти значимые мероприятия.



Подчеркнув, что воспринимает данное приглашение как знак высокого уважения, Ризван Хан подтвердил, что с огромной радостью примет участие в торжествах, которые пройдут на родине ахалтекинских скакунов – в Туркменистане, и выразил за это искреннюю признательность Герою-Аркадагу.



Герой-Аркадаг пожелал ведущему всемирно известного телеканала "Аль-Арабия" и членам его творческого коллектива больших успехов в профессиональной деятельности. Источник - Туркменистан: Золотой век

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771806420





