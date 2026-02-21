|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
|В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
13:01 23.02.2026
21.02.2026
Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев выступил с инициативой и дал соответствующее поручение об установке копии карты мира, созданной в XI веке Махмудом Кашгари-Барскани.
Согласно поручению, Министерству культуры предстоит отобрать лучший проект на конкурсной основе.
На карте, созданной в период исламского ренессанса в Центральной Азии, центром мира обозначен Иссык-Куль. Данная инициатива станет частью мероприятий, приуроченных к 1000-летию Махмуда Кашгари-Барскани, и будет реализована в Бишкек.