В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль

13:01 23.02.2026

21.02.2026



Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев выступил с инициативой и дал соответствующее поручение об установке копии карты мира, созданной в XI веке Махмудом Кашгари-Барскани.



Согласно поручению, Министерству культуры предстоит отобрать лучший проект на конкурсной основе.



На карте, созданной в период исламского ренессанса в Центральной Азии, центром мира обозначен Иссык-Куль. Данная инициатива станет частью мероприятий, приуроченных к 1000-летию Махмуда Кашгари-Барскани, и будет реализована в Бишкек.



