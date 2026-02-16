|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
|ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
20:43 23.02.2026
Бюллетень для голосования на референдуме 15 марта представили на заседании республиканской комиссии референдума.
Вопрос звучит так: "Принимаете ли вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в СМИ 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа - "Да, принимаю" и "Нет, не принимаю".
Для повышения безопасности бюллетеней предусмотрены полиграфические методы защиты, используемые офсетной печатью.
Всего планируется изготовить 12 млн 586 тыс. 413 бюллетеней, что на 1% больше количества зарегистрированных избирателей, число которых составляет 12 млн 461 тыс. 796 человек.