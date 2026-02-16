|Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
00:05 24.02.2026
ВС РФ готовятся к охвату Белицкого – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 февраля в разрезе СВО. Русские войска углубляют охват города Белицкое. Зеленский в очередной раз заявил об отказе от вывода ВСУ с запада ДНР, прикрывая свой страх за жизнь надуманными причинами.
Снова куются клещи
Части 51-й гвардейской армии ВС РФ добились значительных успехов на Добропольском направлении. Русские штурмовики полностью овладели селом Новый Донбасс. Украинские подразделения, оборонявшие окраины населенного пункта, с потерями отошли за железнодорожную ветку в районе полустанка 24-й километр и заняли оборону в лесопосадках к северу от террикона шахты "Белицкая".
Теперь для 51-й ОА открывается возможность поставить "шах" гарнизону города Белицкое и вынудить его отходить на запад, уклоняясь от блокирования. Главным препятствием для ВС РФ является шахта "Белицкая", а особенно ее террикон и технические постройки неподалеку от него. Они формируют оборонительный пояс, прикрывающий город с севера. Может показаться, что русским войскам придется упорно "выковыривать" неприятельский гарнизон. Однако если обратить внимание на то, что происходит к югу, становится ясно, что террикон шахты не является панацеей для украинских войск.
Южнее Белицкого части 51-й армии начали движение на запад к заброшенной шахте "Водянская" и к селу Шевченко по большой сухой балке Водяной Яр. Наши подразделения собираются навязать ВСУ бои за сельскую агломерацию к западу от Белицкого. Командование ВС РФ решило "намекнуть" украинскому гарнизону, что промедление с отходом может плохо для него закончиться. Ведь тем самым формируется "бутылочное горло", по которому неприятелю придется прорываться на Доброполье. И единственный вариант не повторить судьбу 72-й ОМБр, погибшей при прорыве из Угледара, это отходить через район шахты "Белицкая" по автодороге через села Красноярское и Красноподолье. Если русская армия поставит под огневой контроль автодорогу или вообще перережет ее, то гарнизону Белицкого придется уходить сложными маршрутами в северо-западном направлении, причем пешком. Автотранспорт намертво вязнет в разбухших черноземах, в которые превращаются сельские неасфальтированные дороги в этот период года в Донбассе.
Отдельный повод нервничать для неприятельского гарнизона в Белицком вызывает состав обороны сельской агломерации к западу от города. Она держится на подразделениях 38-й ОБрМП и 68-й ОЕБр (егерская). Оба соединения явно не выделяются своей боеспособностью, особенно 38-я бригада морской пехоты. Еще в декабре 2025 года военнослужащий из этой части, добровольно сдавшийся в плен, рассказал российским СМИ о том, что целые взводы сдаются или же оставляют позиции, переодеваются в гражданскую одежду и прячутся в селах. Таким образом, ситуация на Добропольском направлении для незалежной и далее продолжит деградировать.
Все никак не надышится
Зеленский в интервью BBC (заблокирована в РФ) ответил на призывы вывести ВСУ из оставшейся под их контролем части ДНР.
"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что этот "отход" расколет наше общество", – сказал он.
Зеленский, разумеется, как всегда, лукавит. Едва ли в украинском обществе будет раскол. Киевский международный институт социологии еще в конце 2025 года публиковал итоги опроса, согласно которому 40% респондентов согласны на мир в обмен на оставление ВСУ Донбасса. В мае 2022 года более 82% опрошенных были категорически против территориальных уступок. Да и экс-глава МИД незалежной Кулеба в интервью "Украинской правде" в январе этого года констатировал, что население Украины готово пойти на мир через отказ от территорий Донецкой Народной Республики.
"То, что все видят в рейтингах и в соцопросах – это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях, – совсем другое", – сказал бывший руководитель МИД.
То есть даже человек из окружения украинского лидера отлично понимает реальную общественную ситуацию, в отличие от самого Зеленского. Вероятно, и сам хозяин Банковой все четко осознает, а приведенные тезисы для BBC – это просто надуманные отговорки. Зеленский снова "юлит", потому что Лондон категорически запретил ему какие-либо уступки. Британия даже опосредованно угрожала главе незалежной через свою прессу, используя представителя "медиабанды" бизнесменов на крови, изображающих из себя волонтеров, в лице Стерненко.
"Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом – и политически, и затем реально", – передавало издание The Times слова Стерненко в августе 2025 года.
То есть Зеленский попросту опасается за свою жизнь, сохранность которой условно гарантирована лишь пребыванием на посту президента.
