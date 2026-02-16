 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.02.2026
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
00:05 24.02.2026

ВС РФ готовятся к охвату Белицкого – итоговая сводка Readovka за 23 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 23 февраля в разрезе СВО. Русские войска углубляют охват города Белицкое. Зеленский в очередной раз заявил об отказе от вывода ВСУ с запада ДНР, прикрывая свой страх за жизнь надуманными причинами.



Снова куются клещи

Части 51-й гвардейской армии ВС РФ добились значительных успехов на Добропольском направлении. Русские штурмовики полностью овладели селом Новый Донбасс. Украинские подразделения, оборонявшие окраины населенного пункта, с потерями отошли за железнодорожную ветку в районе полустанка 24-й километр и заняли оборону в лесопосадках к северу от террикона шахты "Белицкая".

Теперь для 51-й ОА открывается возможность поставить "шах" гарнизону города Белицкое и вынудить его отходить на запад, уклоняясь от блокирования. Главным препятствием для ВС РФ является шахта "Белицкая", а особенно ее террикон и технические постройки неподалеку от него. Они формируют оборонительный пояс, прикрывающий город с севера. Может показаться, что русским войскам придется упорно "выковыривать" неприятельский гарнизон. Однако если обратить внимание на то, что происходит к югу, становится ясно, что террикон шахты не является панацеей для украинских войск.

Южнее Белицкого части 51-й армии начали движение на запад к заброшенной шахте "Водянская" и к селу Шевченко по большой сухой балке Водяной Яр. Наши подразделения собираются навязать ВСУ бои за сельскую агломерацию к западу от Белицкого. Командование ВС РФ решило "намекнуть" украинскому гарнизону, что промедление с отходом может плохо для него закончиться. Ведь тем самым формируется "бутылочное горло", по которому неприятелю придется прорываться на Доброполье. И единственный вариант не повторить судьбу 72-й ОМБр, погибшей при прорыве из Угледара, это отходить через район шахты "Белицкая" по автодороге через села Красноярское и Красноподолье. Если русская армия поставит под огневой контроль автодорогу или вообще перережет ее, то гарнизону Белицкого придется уходить сложными маршрутами в северо-западном направлении, причем пешком. Автотранспорт намертво вязнет в разбухших черноземах, в которые превращаются сельские неасфальтированные дороги в этот период года в Донбассе.

Отдельный повод нервничать для неприятельского гарнизона в Белицком вызывает состав обороны сельской агломерации к западу от города. Она держится на подразделениях 38-й ОБрМП и 68-й ОЕБр (егерская). Оба соединения явно не выделяются своей боеспособностью, особенно 38-я бригада морской пехоты. Еще в декабре 2025 года военнослужащий из этой части, добровольно сдавшийся в плен, рассказал российским СМИ о том, что целые взводы сдаются или же оставляют позиции, переодеваются в гражданскую одежду и прячутся в селах. Таким образом, ситуация на Добропольском направлении для незалежной и далее продолжит деградировать.

Все никак не надышится

Зеленский в интервью BBC (заблокирована в РФ) ответил на призывы вывести ВСУ из оставшейся под их контролем части ДНР.

"Я смотрю на это по-другому. Я не рассматриваю это просто как землю. Я вижу это как оставление и ослабление наших позиций, отказ от сотен тысяч наших людей, которые там живут. Вот как я это вижу. И я уверен, что этот "отход" расколет наше общество", – сказал он.

Зеленский, разумеется, как всегда, лукавит. Едва ли в украинском обществе будет раскол. Киевский международный институт социологии еще в конце 2025 года публиковал итоги опроса, согласно которому 40% респондентов согласны на мир в обмен на оставление ВСУ Донбасса. В мае 2022 года более 82% опрошенных были категорически против территориальных уступок. Да и экс-глава МИД незалежной Кулеба в интервью "Украинской правде" в январе этого года констатировал, что население Украины готово пойти на мир через отказ от территорий Донецкой Народной Республики.

"То, что все видят в рейтингах и в соцопросах – это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях, – совсем другое", – сказал бывший руководитель МИД.

То есть даже человек из окружения украинского лидера отлично понимает реальную общественную ситуацию, в отличие от самого Зеленского. Вероятно, и сам хозяин Банковой все четко осознает, а приведенные тезисы для BBC – это просто надуманные отговорки. Зеленский снова "юлит", потому что Лондон категорически запретил ему какие-либо уступки. Британия даже опосредованно угрожала главе незалежной через свою прессу, используя представителя "медиабанды" бизнесменов на крови, изображающих из себя волонтеров, в лице Стерненко.

"Если бы Зеленский отдал хоть какую-то непокоренную землю, он был бы трупом – и политически, и затем реально", – передавало издание The Times слова Стерненко в августе 2025 года.

То есть Зеленский попросту опасается за свою жизнь, сохранность которой условно гарантирована лишь пребыванием на посту президента.

Вчера, 22 февраля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771880700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестклимата
- Кадровые перестановки
- Ключевые положения проекта новой Конституции обсудило экспертное сообщество
- Пресс-секретарь Токаева разъяснил слова президента о перегоне 7 трлн тенге ($14 млрд)
- Экологическая безопасность закрепляется как конституционный приоритет: Роман Скляр провел коллегию Минэкологии
- ИИ, экосистемы и суверенитет: шестая неделя Школы аналитики
- Серик Жумангарин встретился с бизнесом Западно-Казахстанской области
- О проведении опросов общественного мнения
- Более полумиллиарда тенге ущерба возмещено по делу в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  