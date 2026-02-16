Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля

ВС РФ готовятся к охвату Белицкого – итоговая сводка Readovka за 23 февраля



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 февраля в разрезе СВО. Русские войска углубляют охват города Белицкое. Зеленский в очередной раз заявил об отказе от вывода ВСУ с запада ДНР, прикрывая свой страх за жизнь надуманными причинами.



