Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции

01:08 24.02.2026

Четыре года назад, 24 февраля 2022 года, российские Вооруженные Силы в соответствии с решением Президента России В.В.Путина на основании положений Конституции Российской Федерации приступили к реализации специальной военной операции (СВО). Она нацелена на устранение угроз, проецируемых киевским режимом с подконтрольных ему территорий, обеспечение демилитаризации и денацификации Украины. Все действия осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону.



Этому вынужденному шагу предшествовали восемь долгих лет, в течение которых наша страна со всей ответственностью пыталась содействовать политико-дипломатическому разрешению конфликта в Донбассе, ставшего следствием срежиссированного, профинансированного и организованного Западом вооруженного государственного переворота в феврале 2014 года.



