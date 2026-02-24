 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 24.02.2026
04:51  РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
02:23  МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей
01:08  Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
00:05  Русские войска углубляют охват города Белицкое – итоговая сводка Readovka за 23 февраля
Понедельник, 23.02.2026
20:43  ЦИК Казахстана утвердила бюллетень для голосования на референдуме 15 марта
13:01  В Бишкеке будет установлена карта мира, на которой центром Земли обозначен Иссык-Куль
12:56  Другая сторона золотой медали: в Казахстане берет верх этнический национализм?
04:47  Узбекистан между ВТО и ЕАЭС: чья возьмет? - Рустам Масалиев
03:27  Герой-Аркадаг изложил основные цели визита в США в интервью телеканалу "Аль-Арабия"
02:50  ЦТАК: Уважаемый товарищ Ким Чен Ын избран Генеральным секретарем Трудовой партии Кореи
00:05  Русская армия разворачивает активные действия на Сумском направлении – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 22.02.2026
22:03  Новые назначения в Кыргызстане 20 февраля
17:39  Взгляд: Тотальная война даст шанс Ирану в битве против США
12:58  Президент США постановил отменить изменение климата и помиловал парниковые газы
03:12  Turkmen Serdar: Как в Туркмении обиделись на Трампа за неприглашение в Совет мира
02:36  Свыше 9 тысяч офицеров Казахстана прошли обучение в вузах России - военный атташе РФ
01:31  Евросоюз шантажирует Бишкек антироссийскими санкциями, - Рустам Масалиев
00:11  Как Китай готовится "прогнать" иностранные автобренды
Суббота, 21.02.2026
22:48  Президент Садыр Жапаров объявил о создании Следственного комитета и реформе ГКНБ
21:35  Россия. Родители вошли во вкус домашнего обучения детей
17:43  Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию, - Владимир Можегов
13:39  РФ, КНР и Иран пытаются предотвратить удар США
02:47  Совет мира: Трамп собрал вокруг себя только тех, кто готов был буквально заглядывать ему в рот
00:05  ВС РФ ворвались в Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 20 февраля
Пятница, 20.02.2026
18:49  НГ: США сокращают сферу влияния НАТО
15:05  В Таджикистане Совет безопасности заслушал отчеты силовых структур о деятельности за 2025 год
13:01  Новые назначения в Кыргызстане 19 февраля
02:55  Президенты Казахстана и Узбекистана приняли участие в заседании Совета мира. Белоруссию в США не пустили
00:05  Русские войска начали готовить наступление на Сумы – итоговая сводка Readovka за 19 февраля
Четверг, 19.02.2026
23:19  10 самых важных дат истории Петропавловска, - П.В.Густерин
17:02  Первый пилотный контейнерный поезд отправлен из Китая в Таджикистан
16:18  Первый саммит "Республика Корея-Центральная Азия" на высшем уровне состоится осенью
16:12  Эксперт.ru: Новый уголовно-процессуальный кодекс талибов* закрепляет нормы 1000-летней давности
14:45  Заявляла ли Япония о принадлежности к тюркской цивилизации?
14:18  Казахстан стал лидером Центральной Азии в глобальном рейтинге SCImago по научной активности
12:30  Редкоземельные металлы: что Центральная Азия предлагает США?
03:47  Взгляд: Россия не собирается "скомкать" завершение СВО ради сделки
02:42  НГ: Визит Аркадага в США наделен особым смыслом
00:05  Самые важные события 18 февраля в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka
Среда, 18.02.2026
21:54  О роли Британии в затягивании конфликта вокруг Украины, - Олег Яновский
20:22  Turkmen Serdar: Что стоит за одновременными отставками силовиков в странах Центральной Азии?
16:02  Известия: США и Иран заявили о прогрессе в переговорах на фоне перекрытия Ормуза. Что пишут СМИ
15:11  Пиратский 20-й пакет антироссийских санкций попахивает горячей войной, - Валентин Катасонов
14:57  Кадровые назначения в Кыргызстане 16-18 февраля
06:08  Железные дороги Казахстана и Таджикистана наращивают объем перевозок
03:20  Конституционный суд Кыргызстана: Выборы президента должны пройти 24 января 2027 года
00:05  ВС РФ начали штурм Белицкого – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
Вторник, 17.02.2026
18:02  "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
17:25  50 на 50. Число стран, на которые наложили санкции, сравнялось с числом стран, их наложивших
15:09  Нефтяной танкер, ведомый смелым капитаном, сильнее любой эскадры НАТО, - Александр Широкорад
10:29  S&P Ratings: Прогноз по рейтингу Таджикистана пересмотрен на "Позитивный"
08:34  Узбекистан выходит в космос: воплощение научного потенциала, амбиций молодежи и национальной гордости
04:09  Синьхуа: Для Китая 2026 год пройдет в духе скачущей лошади
03:19  Проблему Арала решит не поворот сибирских рек, а наведение порядка в мелиорации, - Марат Нургожаев
02:40  НГ: Жапаров заручился согласием соседей по региону в процессе централизации власти
01:14  Взгляд: БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов
00:05  Русские войска стабилизировали фронт на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 февраля
Понедельник, 16.02.2026
17:41  ЦТАК: В Пхеньяне построили жилой квартал для членов семей бойцов, павших в зарубежной военной операции
15:20  В Туркмении на заседании совбеза подведены итоги работы силовых структур за январь
15:02  В ловушке прагматизма: о том, почему Казахстан живет в рамках чужих стратегий, - Николай Кузьмин
14:22  Новые назначения и отставки в Кыргызстане 13-16 февраля 2026
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
01:08 24.02.2026

Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
24.02.2026

Четыре года назад, 24 февраля 2022 года, российские Вооруженные Силы в соответствии с решением Президента России В.В.Путина на основании положений Конституции Российской Федерации приступили к реализации специальной военной операции (СВО). Она нацелена на устранение угроз, проецируемых киевским режимом с подконтрольных ему территорий, обеспечение демилитаризации и денацификации Украины. Все действия осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону.

Этому вынужденному шагу предшествовали восемь долгих лет, в течение которых наша страна со всей ответственностью пыталась содействовать политико-дипломатическому разрешению конфликта в Донбассе, ставшего следствием срежиссированного, профинансированного и организованного Западом вооруженного государственного переворота в феврале 2014 года.



Захватившие 12 лет назад власть в Киеве национал-радикалы с молчаливого одобрения своих западных покровителей насильственно насаждают многонациональному народу Украины собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма и построения этнократичного государства. Тех, кто не принял диктатуру "победителей майдана" и не стал предавать родную историю, культуру, предков, русский язык, православную веру – а это миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии – подвергли множественным репрессиям. Против них киевский режим развязал настоящую войну на уничтожение.

К 2022 году количество жертв вооруженного конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысяч человек. Еще десятки тысяч людей потеряли кров, испытали бесчисленные страдания и лишения. Спонсоры путчистов и контролируемые ими международные организации и профильные институты намеренно замалчивали масштаб трагедии. В нарушение своих мандатов они с первых дней после госпереворота беззастенчиво обслуживали геополитические интересы тех, кто поставил задачу "зачистить" Украину от всего русского, исторически ей присущего.

Была развернута масштабная антироссийская, антирусская пропагандистская кампания, единственной целью которой было убедить мир в том, что русские и все наши народы, кто считает себя частью большого Русского мира, будто бы не имеют права на сохранение своей национально-культурной идентичности – ни на Украине, ни где-либо еще. Не говоря уже о праве на самоопределение и сохранение исторического единства с Россией, праве на достойное развитие и надежную безопасность.

Одновременно те же международные структуры картинно не замечали человеконенавистническую бандеровскую идеологию и преступления украинских неонацистов, которым был дан "карт-бланш" на любые деяния. Оружие для уничтожения всего русского, что называется, "лилось рекой".

С 2014 года при помощи Запада шел активный процесс милитаризации Украины и военного освоения ее территории как потенциального театра боевых действий против России, что создавало угрозы, сопоставимые с угрозой существованию нашей страны. Все это вкупе с безудержным расширением НАТО привело к глубокому кризису безопасности в Европе. Россия пыталась достучаться до Вашингтона и Брюсселя. Предостерегала от поощрения стремления Киева к членству в альянсе, от накачки Украины вооружениями, пестования милитаристских, нацистско-русофобских настроений "майданного" режима. Долго и настойчиво разъясняла, где и почему проходят наши "красные линии".

Российские предложения о предоставлении юридических гарантий безопасности, касавшиеся в том числе нерасширения НАТО на Восток, возвращения его военной инфраструктуры к конфигурации 1997 года (т.е. на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО), были проигнорированы.

Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом. Таким образом, были разрушены три главные основы украинской государственности – нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, обеспечившие ее международное признание в начале 1990-х годов.

Своевременность и обоснованность принятого в 2022 году российским руководством решения о начале СВО подтверждается непрекращающимся сползанием подконтрольных киевскому режиму территорий в подлинное нацистское мракобесие. Рядовыми явлениями там стали восхваление преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев, осквернение памятников советским воинам-освободителям, захваты храмов канонической православной церкви и репрессии против верующих, насаждение все более дискриминационных законодательных актов.

Среди прочего, СВО вскрыла планы ведомого англосаксами западного лагеря навязать международному сообществу некий "миропорядок, основанный на правилах", единственной целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада. Законные интересы безопасности России и союзников нашей страны мешали этому. Сегодня многим, в том числе на Западе, стала очевидна ущербность и нереалистичность их геополитической затеи.

В рамках реализации задач СВО Вооруженные Силы Российской Федерации мужественно и доблестно вносят неоценимый вклад в укрепление региональной и международной стабильности. Наша страна активно ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности. Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учетом законных интересов России. Все цели СВО будут достигнуты.

Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта. Именно этой задаче подчинены текущие усилия нашей дипломатии, в том числе в контактах со странами Мирового большинства и в рамках российско-американского диалога.

Источник - МИД России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771884480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестклимата
- Кадровые перестановки
- Ключевые положения проекта новой Конституции обсудило экспертное сообщество
- Пресс-секретарь Токаева разъяснил слова президента о перегоне 7 трлн тенге ($14 млрд)
- Экологическая безопасность закрепляется как конституционный приоритет: Роман Скляр провел коллегию Минэкологии
- ИИ, экосистемы и суверенитет: шестая неделя Школы аналитики
- Серик Жумангарин встретился с бизнесом Западно-Казахстанской области
- О проведении опросов общественного мнения
- Более полумиллиарда тенге ущерба возмещено по делу в сфере образования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  