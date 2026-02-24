|Комментарий МИД России в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с четвертой годовщиной начала специальной военной операции
24.02.2026
Четыре года назад, 24 февраля 2022 года, российские Вооруженные Силы в соответствии с решением Президента России В.В.Путина на основании положений Конституции Российской Федерации приступили к реализации специальной военной операции (СВО). Она нацелена на устранение угроз, проецируемых киевским режимом с подконтрольных ему территорий, обеспечение демилитаризации и денацификации Украины. Все действия осуществляются в строгом соответствии со статьей 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону.
Этому вынужденному шагу предшествовали восемь долгих лет, в течение которых наша страна со всей ответственностью пыталась содействовать политико-дипломатическому разрешению конфликта в Донбассе, ставшего следствием срежиссированного, профинансированного и организованного Западом вооруженного государственного переворота в феврале 2014 года.
Захватившие 12 лет назад власть в Киеве национал-радикалы с молчаливого одобрения своих западных покровителей насильственно насаждают многонациональному народу Украины собственные порядки, основанные на идеологии агрессивного национализма и построения этнократичного государства. Тех, кто не принял диктатуру "победителей майдана" и не стал предавать родную историю, культуру, предков, русский язык, православную веру – а это миллионы мирных жителей Донбасса и Новороссии – подвергли множественным репрессиям. Против них киевский режим развязал настоящую войну на уничтожение.
К 2022 году количество жертв вооруженного конфликта в Донбассе среди его населения превысило 13,5 тысяч человек. Еще десятки тысяч людей потеряли кров, испытали бесчисленные страдания и лишения. Спонсоры путчистов и контролируемые ими международные организации и профильные институты намеренно замалчивали масштаб трагедии. В нарушение своих мандатов они с первых дней после госпереворота беззастенчиво обслуживали геополитические интересы тех, кто поставил задачу "зачистить" Украину от всего русского, исторически ей присущего.
Была развернута масштабная антироссийская, антирусская пропагандистская кампания, единственной целью которой было убедить мир в том, что русские и все наши народы, кто считает себя частью большого Русского мира, будто бы не имеют права на сохранение своей национально-культурной идентичности – ни на Украине, ни где-либо еще. Не говоря уже о праве на самоопределение и сохранение исторического единства с Россией, праве на достойное развитие и надежную безопасность.
Одновременно те же международные структуры картинно не замечали человеконенавистническую бандеровскую идеологию и преступления украинских неонацистов, которым был дан "карт-бланш" на любые деяния. Оружие для уничтожения всего русского, что называется, "лилось рекой".
С 2014 года при помощи Запада шел активный процесс милитаризации Украины и военного освоения ее территории как потенциального театра боевых действий против России, что создавало угрозы, сопоставимые с угрозой существованию нашей страны. Все это вкупе с безудержным расширением НАТО привело к глубокому кризису безопасности в Европе. Россия пыталась достучаться до Вашингтона и Брюсселя. Предостерегала от поощрения стремления Киева к членству в альянсе, от накачки Украины вооружениями, пестования милитаристских, нацистско-русофобских настроений "майданного" режима. Долго и настойчиво разъясняла, где и почему проходят наши "красные линии".
Российские предложения о предоставлении юридических гарантий безопасности, касавшиеся в том числе нерасширения НАТО на Восток, возвращения его военной инфраструктуры к конфигурации 1997 года (т.е. на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО), были проигнорированы.
Серьезную обеспокоенность у нас вызывали и публично озвученные Зеленским в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности претензии на обладание ядерным оружием, что создавало реальные риски для России и стратегической стабильности в целом. Таким образом, были разрушены три главные основы украинской государственности – нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, обеспечившие ее международное признание в начале 1990-х годов.
Своевременность и обоснованность принятого в 2022 году российским руководством решения о начале СВО подтверждается непрекращающимся сползанием подконтрольных киевскому режиму территорий в подлинное нацистское мракобесие. Рядовыми явлениями там стали восхваление преступников третьего рейха и их кровавых пособников-бандеровцев, осквернение памятников советским воинам-освободителям, захваты храмов канонической православной церкви и репрессии против верующих, насаждение все более дискриминационных законодательных актов.
Среди прочего, СВО вскрыла планы ведомого англосаксами западного лагеря навязать международному сообществу некий "миропорядок, основанный на правилах", единственной целью которого является обеспечение и поддержание гегемонии Запада. Законные интересы безопасности России и союзников нашей страны мешали этому. Сегодня многим, в том числе на Западе, стала очевидна ущербность и нереалистичность их геополитической затеи.
В рамках реализации задач СВО Вооруженные Силы Российской Федерации мужественно и доблестно вносят неоценимый вклад в укрепление региональной и международной стабильности. Наша страна активно ведет диалог со всеми заинтересованными партнерами о создании системы равной и неделимой евразийской безопасности. Убеждены, что этому будет способствовать и разрешение украинского кризиса с учетом законных интересов России. Все цели СВО будут достигнуты.
Прочный, справедливый и устойчивый мир возможен только на основе устранения первопричин конфликта. Именно этой задаче подчинены текущие усилия нашей дипломатии, в том числе в контактах со странами Мирового большинства и в рамках российско-американского диалога.