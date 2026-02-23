МК: Что значит рост цен на золото и серебро для обычных людей

02:23 24.02.2026 Рынок драгметаллов трясет: "тихая гавань" превратилась в опасный аттракцион для инвесторов

23.02.2026



Ценовой шторм на рынке металлов заставил инвесторов пересмотреть старые правила игры. Золото обновляет исторические максимумы, серебро ведет себя как рискованный стартап, а платина дорожает из-за дефицита. Эксперты связывают происходящее с глобальным недоверием к доллару, ростом долгов и попытками стран защитить резервы, но признают: нынешний ажиотаж подпитывают крупные спекулятивные деньги.



В такой ситуации драгметаллы одновременно выглядят и спасением от инфляции, и источником новых рисков. И касается это не только профессиональных инвесторов и биржевых спекулянтов, но и обычных граждан. Для всех актуален вопрос: не окажется ли, что покупать слитки или монеты - значит заходить в последний вагон перед обвалом? Ответ на него "МК" искал в ходе онлайн-конференции с экспертами - вице-президентом компании "Золотая Плата" Алексеем Вязовским, финансовым аналитиком, автором проекта "Экономизм" Алексеем Кричевским и экспертом компании ForexBy Марком Гойхманом.



"Золото служит человечеству 3 тысячи лет"



- Январь 2026-го стал историческим сразу для нескольких металлов: золото, серебро и платина обновили многолетние и абсолютные максимумы, а затем цены резко скорректировались вниз. Как вы в целом оцениваете происходящее, это нормальная рыночная пауза после бурного роста или признак серьезного перегрева рынка металлов?



Вязовский: - Давайте начнем с общей картины: в прошлом году цены на золото в долларах выросли на 65%, в этом году - еще на 14%. В рублях рост был скромнее: около 28% в прошлом году и небольшой дополнительный рост в текущем. Было поставлено порядка десятка исторических рекордов стоимости за этот период. Причем нужно понимать, что и позапрошлый год был очень сильным для золота.



В основе такого ценового рывка лежит слом мировой финансовой системы, основанной на долларе как резервной валюте. Этот процесс начался не во время второго прихода Трампа в Белый дом. Еще в предыдущий срок он начал разрушать систему свободной торговли, вводить тарифы. За торговыми войнами следуют финансовые. Многие страны, державшие резервы в американских казначейских облигациях и европейских банках, сделали выводы после истории с Россией: если активы могут быть арестованы "по щелчку", это ненадежная система.



Золото - актив, который служит человечеству 3 тысячи лет, актив финальной ликвидности, как его называют экономисты. Когда все остальное перестает работать, начинают работать драгметаллы. Особенно заметно это было в прошлом году, когда Китай активно распродавал американские долговые бумаги. А значительную часть вырученных средств вкладывал в золото.



Нужно упомянуть и серебро - оно выросло в цене даже сильнее золота. В прошлом году серебро начинало с уровня около 30 долларов за унцию, а на пике доходило до 115. Рынок серебра меньше, чем рынок золота, поэтому приток крупных средств вызывает на нем взрывной рост цен.



Ответом США на распродажу стало наращивание денежной массы. За прошлый год она выросла более чем на триллион долларов, госдолг Америки превысил 38 триллионов долларов. Многие экономисты считают эту систему пирамидой, которая рано или поздно будет трансформирована, вероятно, через девальвацию доллара. Мы уже наблюдали это в виде его обесценивания к золоту и серебру.



Гойхман: - Основные движения цен на металлы связаны с объективными факторами. Я добавил бы к ним риски, возникшие после прихода Трампа на второй срок и его более агрессивной политики. В частности, давление на ФРС с целью снижения процентных ставок вызывает опасения за ее независимость и, соответственно, за устойчивость финансовой системы США. Это играет против доллара.



Кроме того, не только Народный банк Китая, но и многие азиатские Центробанки увеличивают золотые резервы, сокращая долларовые активы. Это долгосрочная тенденция. Однако в начале января она усилилась спекулятивным фактором: резкий рост цен привлек крупные фонды и частных инвесторов, что дополнительно разогнало котировки. Этот рост оказался чрезмерным относительно прежнего тренда - возникла перекупленность. В результате спекулятивные позиции начали быстро закрываться, что привело к резкому падению котировок в конце января - начале февраля. На мой взгляд, это была нормализация, а не смена тренда. Факторы, поддерживающие рост золота и серебра, сохраняются, но дальнейшее движение их стоимости вверх, вероятно, будет более умеренным.



Кричевский: - Если посмотреть на историю, похожие эпизоды были в 1979–1980 годах и в 2011 году. График серебра сейчас очень напоминает те периоды: взрывной рост в несколько раз, затем резкое падение. Текущие котировки серебра около 83 долларов за унцию необязательно предел снижения, поскольку спекулятивных позиций остается много.



Серебро в значительной степени спекулятивный актив, его дефицит во многом искусственный. Палладий и платина - более промышленные металлы. Их рост во многом связан с тем, что рос весь рынок. Золото за несколько недель прибавляло более 20% - для него такая волатильность нетипична, поэтому возможна дальнейшая коррекция.



Если говорить о тенденциях последних месяцев, значительную роль в скачках цен играют спекуляции. В долгосрочной перспективе наблюдаются ослабление доллара и попытки Центробанков диверсифицировать резервы. Китай также стремится усилить роль своей валюты, но это долгий процесс - на десятилетия.



"Все зависит от склонности инвестора к риску"



- Мы видим, что цены на разные металлы ведут себя по-разному: серебро как растет резко, так и падает, золото выглядит более устойчивым, а платина обновляет рекорды на фоне ограниченного предложения. Какие же драгметаллы сейчас выглядят наиболее привлекательными и, наоборот, самыми рискованными для частного инвестора?



Вязовский: - Серебро - более востребованный в экономике металл, на него влияет спрос со стороны промышленности, особенно "зеленой" энергетики: солнечные панели, электроника, электромобили. Поэтому его динамика отличается от золота.



Если выбирать между золотом и серебром, все зависит от склонности инвестора к риску. Серебро может резко вырасти и так же резко упасть. Золото - более консервативный актив.



Я сторонник покупки физического золота - слитков или монет, а не биржевых инструментов. Обезличенные металлические счета, например, не подпадают под систему страхования вкладов. Серебро тоже доступно в слитках и монетах, но налогообложение делает монеты выгоднее. Серебро - наиболее потенциально доходный, но и наиболее рискованный металл. Риск и доходность связаны. Регулярные покупки на длинном горизонте позволяют сгладить колебания цен.



Платина и палладий - в большей степени промышленные металлы, менее удобные для частного инвестора. Их рынок сложнее и требует глубокого анализа отраслевых трендов.



- После январской коррекции рынок драгметаллов частично восстановился. Насколько высок риск повторного резкого снижения цен не только на золото и серебро, но и на другие металлы в ближайшие месяцы? Может ли 2026 год стать переломным для всего рынка металлов?



Гойхман: - Риски на рынке есть всегда, поскольку существует много непредсказуемых факторов. Поэтому нельзя исключать дальнейшее коррекционное движение по золоту, серебру и платине. Это не отменяет общей направленности на повышение цен в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Я согласен с тем, что сейчас для обычного инвестора можно рассматривать покупки драгметаллов. Прежде всего - золота, а не серебра: последнее более волатильно и изменчиво. Причем, на мой взгляд, интересны не только слитки или монеты: можно рассматривать и биржевые контракты на золото, обеспеченные реальным металлом. То есть в депозитарии остается количество золота, соответствующее вашей покупке. Это нечто среднее между физическим слитком и фьючерсным контрактом "на бумаге". Такой вариант - хороший компромисс, потому что слитки в банках обходятся значительно дороже, чем на бирже. Сейчас биржевая цена - 12 593 за грамм золота. В банке - почти 14 000, разница очень большая. Кроме того, есть разница между ценой покупки и продажи. Если говорить об инвестициях, то в какой-то момент инвестору потребуется продать активы, и цена продажи в банках намного ниже цены покупки. На бирже такого разрыва нет. Кроме того, слитки и монеты нужно где-то хранить, учитывать риски их порчи или потери. Возможно, стоит распределить вложения: часть - в физический металл, часть - в биржевые контракты, обеспеченные реальным золотом или серебром, находящимся в депозитарии.



Кричевский: - Хранить слитки - не такая большая проблема: если есть небольшой сейф дома, этого достаточно. По поводу того, что покупать: есть индексы рублевого золота и серебра - действительно хорошая альтернатива слиткам, этим можно пользоваться. Могу сказать про себя: я продал все серебро - в три раза дороже, чем покупал. Сейчас могу купить его примерно на 20% дешевле, чем продавал, даже с учетом НДС. Я подошел к этому спекулятивно. Если говорить о накоплении, у меня простая политика: друзьям говорю - "на день рождения дарите мне монеты или слитки". Небольшие стоят не так дорого, в этом тоже есть плюс. Что касается возможного падения серебра, платины, палладия - золото тоже может пойти вниз с большой вероятностью - особенно если будет расти индекс доллара. Чем дороже доллар, тем дешевле металлы - очевидная корреляция. Но самые большие риски в серебре, потому что это во многом спекулятивная история. Падать там еще есть куда - даже после недавнего обвала цен примерно на 30 процентов.



Вязовский: - Представьте, что вы обычный инвестор, и у вас появились дополнительные деньги, которые нужно разместить, потому что держать их в рублях "под подушкой" - значит терять около 10% в год по официальной инфляции, а фактически больше. Какой выбор? Отнести деньги на отечественный фондовый рынок - но он много лет падает. Открыть зарубежные счета и выйти на азиатские биржи, но западные для нас закрыты из-за санкций, а восточное направление тоже может попасть под ограничения. Есть еще недвижимость - но, к примеру, за прошлый год средняя цена московского метра выросла примерно на 6%. Это даже не покрыло инфляцию. К тому же это неудобная инвестиция - квартира стоит около 12 миллионов. Что остается? Банковские депозиты, но ставки по ним снижаются - поскольку ЦБ последовательно понижает ключевую ставку. По итогу получается: большой альтернативы золоту и серебру на самом деле-то и нет.



"Возможны откаты и горки"



- Если подвести итог: рынок металлов в 2026 году - это история про долгосрочные возможности или про короткий, опасный аттракцион? Какая стратегия сейчас выглядит наиболее здравой для человека без профессионального опыта?



Вязовский: - Перефразирую ваш вопрос: "Еще не поздно спрыгнуть или последний вагон уже уехал?" Рынок как будто кричит: "Ту-ту, не поздно, никогда не поздно". Многие инвестбанки повысили прогнозы по цене золота на конец этого года: я видел оценки и 6000 долларов за унцию, и даже 7950. Это, конечно, не означает, что мы достигнем этого мгновенно. Возможны откаты и "горки", как в конце января. Я сторонник стабильного накапливания собственного золотого запаса. Посмотрите, как ведет себя государство. Центральный банк десятилетиями скупал по 150–200 тонн золота в год. В 2022 году он перестал это делать, но накопил очень крупный объем, и золото сильно подорожало. Если бы страна купила еще больше, резервы могли бы быть еще выше. Поэтому ориентируйтесь на поведение государства. Появились свободные деньги - вложите часть, например 30%, в металл. Если у вас агрессивный профиль и вы готовы переждать просадки, можно рассмотреть серебро. Если вы инвестор, который не хочет активно следить за рынком, лучше выбирать более консервативные варианты.



Гойхман: - Согласен: важен временной горизонт. Не стоит рассчитывать, что если сегодня купить золото, то через месяц оно обязательно подорожает. Возможны просадки, поэтому ориентироваться нужно на длительный период - не менее года - и заранее к этому готовиться. Это не обычная ликвидность, как накопительный счет в банке, где можно сразу снять деньги. Это медленное, постепенное, но надежное вложение. Сейчас действительно еще не поздно. Даже если будут просадки или более серьезная коррекция, это не означает, что цена не вырастет снова. Прогнозы инвестиционных домов - около 5100–6000 долларов за унцию в течение года - выглядят реалистично. Если при этом доллар будет укрепляться к другим валютам и к рублю, то цена золота будет расти не только в долларах, но и в рублях, что даст дополнительную возможную доходность. Подчеркну: возможную, без гарантий и без инвестиционных рекомендаций. Здесь действует двойной фактор - рост золота к доллару и доллара к рублю. Поэтому не стоит переживать из-за просадок: держать до момента, когда цена снова станет высокой, вполне разумная стратегия.



Кричевский: - Можно просто купить слиток золота - хотя бы потому, что это приятно. Маленький граммовый слиток стоит около 14 000 рублей - не запредельная сумма для многих. Если говорить о стратегии инвестиций в драгметаллы, все зависит от профиля риска и от того, насколько спокойно вы реагируете на колебания цен. Для серебра в ближайшие полгода ежедневные движения на 2–4% в любую сторону - это нормально. В последние два месяца похожая волатильность наблюдалась и в золоте, но со временем она, вероятно, снизится. И если все-таки выбирать вложения в золото, то это: во-первых, слитки, во-вторых, монеты, в-третьих, биржевое золото, которое торгуется в рублях и привязано к доллару. В случае девальвации рубля такая привязка может служить страховкой.



Людмила Александрова Источник - МК

