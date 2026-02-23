РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном

04:51 24.02.2026

Весы мира: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном

Иран и США говорят о мирной сделке, но готовятся к войне



Евгений Шестаков

23.02.2026



В октябре 2009 года тогдашний президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, а в сентябре 2010 года начал военную операцию против Ирака, получившую название "Новый рассвет". В октябре 2025 года Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, после чего в 2026 году он в отношении Ирана объявил о…



Какое решение примет американский лидер в отношении войны или мира с Ираном, остается не ясным.



