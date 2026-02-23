 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Вторник, 24.02.2026
Архив
РГ: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
04:51 24.02.2026

Весы мира: Что убедит Трампа отказаться от войны с Ираном
Иран и США говорят о мирной сделке, но готовятся к войне

Евгений Шестаков
23.02.2026

В октябре 2009 года тогдашний президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира, а в сентябре 2010 года начал военную операцию против Ирака, получившую название "Новый рассвет". В октябре 2025 года Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, после чего в 2026 году он в отношении Ирана объявил о…

Какое решение примет американский лидер в отношении войны или мира с Ираном, остается не ясным.



В Тегеране и в Вашингтоне не отрицают возможности договориться в последний момент - на 26 февраля намечены очередные консультации в Женеве. Но с каждым днем шансы на соглашение убывают. Судя по утечкам, американские переговорщики поднимают ставки, повысив количество требований. Иранская сторона объявляет о готовности к переговорам, но допускает лишь минимальные уступки по сравнению с ранее озвученной позицией в отношении ядерной программы. И отказывается обсуждать все, что касается ракетостроения и финансирования прокси-группировок, подобных ХАМАС и "Хезболле". Обе стороны при публичной мирной риторике усиленно готовятся к конфликту, что подкрепляют спутниковые снимки и принимаемые организационные решения. Израильские СМИ называют мирный исход наименее вероятным сценарием противостояния и преимущественно обсуждают сроки удара. Президент США держит паузу - по сведениям "Нью-Йорк Таймс", он предупредил советников, что рассматривает возможность масштабной атаки, направленной на смещение руководства Ирана, когда дипломатия или точечные удары не приведут к отказу режима аятолл от ядерной программы. Согласно вброшенным в американские медиа утечкам, в качестве возможных целей на первоначальном этапе рассматриваются штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, объекты, связанные с программой разработки баллистических ракет, нефтеперерабатывающие заводы.

В качестве альтернативы американцы якобы предложили Ирану сохранить минимальную программу обогащения урана исключительно в медицинских целях, отказавшись от иных производственных мощностей. Это будет означать стопроцентную добровольную ликвидацию всей атомной отрасли, в которую Тегеран вложил миллиарды долларов. Но станет ли достаточным согласие иранцев на этот шаг, по содержанию близкий к капитуляции, чтобы предотвратить войну? Нет гарантий, что Белый дом остановится на этом требовании, и в Иране это отчетливо понимают.

Если обобщить содержание проходящих совещаний Трампа с военными, то оно сводится к одному - генералы сообщают, что они могут сделать в рамках намеченных операций, но не в состоянии дать прогноз, к каким долгосрочным геополитическим последствиям приведут эти шаги. Все признают наличие множества "черных лебедей" - непредсказуемых событий, способных сорвать военные планы, в том числе возможную наземную операцию против размещенных глубоко под землей иранских ядерных объектов.

"СМИ могут сколько угодно строить предположения о мыслях президента Трампа, но только он знает, что он может сделать, а что нет", - издевательски прокомментировала нынешнее положение дел пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. Ключевым остается вопрос - будет ли найдена в минимально сжатые сроки дипломатическая развязка, которую в США и Иране согласились бы назвать своей полной победой. Без нее война выглядит неизбежной.

С учетом поражения, которое Трамп потерпел в Верховном суде, отказавшемся признать законность введенных президентом США пошлин, Белому дому срочно нужен мощный внешнеполитический успех. Победоносный конфликт с Ираном или полный отказ Ирана от ядерной программы дали бы Трампу отыграть потерянные очки для повышения рейтинга и затмили бы в глазах американцев его прошлые неудачи. Третьего не дано - "огромная армада", направленная к иранским берегам, не может оставаться там долго в бездействии. Ведь по оценкам экспертов, для операции Пентагон задействовал от 45 до 50 процентов всей военно-воздушной мощи ВВС США. Никогда прежде такие силы американцы не применяли против потенциального противника.

Американцы якобы предложили Ирану сохранить минимальную программу обогащения урана исключительно в медицинских целях

В свою очередь, иранцы помимо тактических военных решений, определили четыре уровня преемственности для каждой из ключевых командных должностей на случай гибели нынешнего руководства. От принятия решений фактически отстранен президент г-н Пезешкиан. Куратором переговорного процесса с американцами стал глава Высшего совета национальной безопасности 67-летний Али Лариджани. Ему как человеку, приближенному к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, поручено подготовить планы по управлению Ираном во время потенциального конфликта с Соединенными Штатами. "Мы готовились последние шесть-семь месяцев, выявили свои слабые места. Мы не стремимся к войне, но, если нас заставят это сделать, мы ответим", - заявил Лариджани в ходе недавнего визита в Катар.

Израильская газета "Иерусалим Пост" назвала два наиболее вероятных временных промежутка для начала боевых действий между Ираном и США. Издание считает, что до 26 февраля - даты американо-иранских переговоров, будет взята пауза. Гипотетически конфликт может разгореться лишь в случае, если иранцы передадут США проект возможного соглашения, который Белый дом с порога признает совершенно непригодным для обсуждения. И отменит встречу в Женеве.

Но более очевидной выглядит атака в начале-середине следующей недели (2-6 марта), когда подойдет к концу отведенный Трампом иранцам двухнедельный срок для достижения договоренностей. Иными словами, формальности будут соблюдены.

Эксперты не исключают вариант, что боевые действия начнутся после 19 марта, когда завершится Рамадан. Начинать войну в регионе в священный для мусульман месяц может стать для американцев роковой ошибкой, которая оттолкнет ближневосточных союзников и иранскую оппозицию. Однако этот сценарий выглядит менее вероятным - каждый день пребывания американской армады в полной боеготовности увеличивает расходы США. К тому же дополнительные отсрочки могут негативно сказаться на отношении Конгресса к предстоящей операции. Сегодня большинство в обеих Палатах поддерживают планы Трампа в отношении Ирана или, по крайней мере, не оказывают этим планам существенного противодействия.

Источник - РГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1771897860


