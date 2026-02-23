Президент Кыргызстана присвоил звания генералов ряду должностных лиц

Ряду должностных лиц присвоены высшие воинские и специальные звания

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указы, согласно которым в соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики присвоены звания:



- Ниязбекову Улану Омокановичу присвоено высшее специальное звание "генерал-полковник милиции",



- Шабданбекову Жумгалбеку Кумаровичу присвоено высшее воинское звание "генерал-лейтенант",



- высшие воинские звания "генерал-майор" присвоены Намазову Акылбеку Закировичу, Шадыбекову Уранбеку Амановичу, Отонбаеву Тариэлу Зарылбековичу, Шаршееву Талайбеку Имашовичу, Талипову Талантбеку Медербековичу, Эрбаеву Алишеру Ташбаевичу,



- Бектурганову Малику Маамыталиевичу присвоено специальное звание "генерал-майор юстиции".