Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов

15:27 24.02.2026

Страны намерены в пять раз увеличить пропускную способность на железной дороге



АСТАНА, 24 фев - Sputnik. Железнодорожные стыки Сарыагаш и Сырдарья на границе Казахстана и Узбекистана проверила Объединенная делегация двух стран.



Именно эти объекты станут опорными точками для расширения пропускной способности, что позволит вдвое нарастить объемы перевозок между странами, подчеркнул Минтранс Казахстана.



Визит состоялся в рамках реализации договоренностей между министерствами транспорта Казахстана и Узбекистана по увеличению объема перевозок до 60 млн тонн. В состав делегации вошли представители Минсельхоза, КГД и других ведомств.



В будущем планируется увеличение пропускной способности стыка Сарыагаш с 36 до 40 пар поездов в сутки, а на стыке Оазис – пятикратный рост, до 10 пар.



Особое значение отводится развитию стыка Сырдарья, где после ввода в эксплуатацию стратегического участка Дарбаза – Мактарал показатель также будет доведен до 10 пар поездов, что обеспечит необходимую техническую базу для достижения целевого грузооборота в 60 млн тонн.