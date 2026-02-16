|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
|Казахстан и Узбекистан вдвое увеличат транзит грузов
15:27 24.02.2026
Страны намерены в пять раз увеличить пропускную способность на железной дороге
АСТАНА, 24 фев - Sputnik. Железнодорожные стыки Сарыагаш и Сырдарья на границе Казахстана и Узбекистана проверила Объединенная делегация двух стран.
Именно эти объекты станут опорными точками для расширения пропускной способности, что позволит вдвое нарастить объемы перевозок между странами, подчеркнул Минтранс Казахстана.
Визит состоялся в рамках реализации договоренностей между министерствами транспорта Казахстана и Узбекистана по увеличению объема перевозок до 60 млн тонн. В состав делегации вошли представители Минсельхоза, КГД и других ведомств.
В будущем планируется увеличение пропускной способности стыка Сарыагаш с 36 до 40 пар поездов в сутки, а на стыке Оазис – пятикратный рост, до 10 пар.
Особое значение отводится развитию стыка Сырдарья, где после ввода в эксплуатацию стратегического участка Дарбаза – Мактарал показатель также будет доведен до 10 пар поездов, что обеспечит необходимую техническую базу для достижения целевого грузооборота в 60 млн тонн.