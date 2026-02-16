Синьхуа: Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности Глобального Юга

17:33 24.02.2026

Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ - Система глобального управления "серьезно игнорирует" интересы и потребности стран Глобального Юга. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Института Синьхуа, аналитического центра при ИА Синьхуа.



Бурный рост стран Юга - это "самая яркая характеристика нашего времени", говорится в докладе под названием "Отстаивая международную справедливость и совместно преодолевая мировую турбулентность - китайское решение в сфере глобального управления".



"Сегодня на долю Глобального Юга приходится более 40 проц. мирового экономического производства. Глобальный Юг обеспечивает около 80 проц. мирового экономического роста, став ключевой силой в деле защиты международного мира, стимулирования глобального развития и совершенствования глобального управления, - говорится в докладе. - На фоне невиданных за столетие глобальных перемен отношения между Востоком, Западом, Севером и Югом претерпевают исторические сдвиги, характеризующиеся смещением относительных сил".



Однако в течение долгого времени система глобального управления "серьезно игнорирует интересы и потребности стран Глобального Юга в определении повестки дня, разработке правил и распределении ресурсов", отмечается в документе.



"Вопросы развития Глобального Юга были "ослаблены", размыты или маргинализированы, что привело к заметной нехватке представительства и несправедливости системы, - говорится в документе. - В международных экономических организациях, таких как МВФ и Всемирный банк, право голоса и влияние на принятие решений стран Глобального Юга значительно уступают их доле в мировом населении и экономической производительности".



"Развитые страны жестко контролируют глобальную цепочку создания стоимости, удерживая страны Глобального Юга в ее самых низких сегментах", - говорится в документе.



По мере коллективного подъема экономик с нарождающимся рынком и развивающихся стран, усиление представительства Глобального Юга и исправление исторической несправедливости стали "неизбежным трендом нашего времени", говорится в докладе.