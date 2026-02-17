|18:02 "Отдохни, друг, займись своим здоровьем, живи спокойно". Жапаров рассказал о встрече с Ташиевым
|Узбекистан направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции
21:45 24.02.2026
Узбекистан уже направил 200 специалистов на строительство АЭС "Аккую" в Турции, сообщает агентство миграции страны.
"Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Проект реализуется госкорпорацией "Росатом". Сейчас почти готов один из четырех энергоблоков. Мощность каждого составит 1200 МВт.
Всего в 2026 году на строительство планируется направить 1,5 тысячи узбекских граждан.